Lokaþáttur Taskmaster dettur inn á streymisveituna Sýn+ á föstudagsmorgun. Óhætt er að segja að spennan sé mikil fyrir lokaþrautirnar.
Taskmaster, eða Þrautakóngur á íslensku, eru upprunalega frá Bretlandi, komu til sögunnar fyrir rúmlega áratug síðan og eru þáttaraðirnar þar orðnar tuttugu talsins. Hérlendis stýra grínistarnir Jóhann Alfreð og Ari Eldjárn þáttunum og leggja ýmsar þrautir fyrir keppendur.
Fimm íslenskir skemmtikraftar keppa um að standa uppi sem Þrautakóngur, það eru leikkonan Edda Björgvinsdóttir, uppistandarinn Snjólaug Lúðvíksdóttir, leikarinn Sigurður Þór Óskarsson, skemmtikrafturinn Sverrir Þór Sverrisson og leikarinn Vilhelm Netó.
Í þættinum á föstudag fara þeir Jóhann Alfreð og Ari yfir stigin fyrir lokaþrautirnar.
Brot úr þættinum á föstudag má sjá í spilaranum hér fyrir neðan:
Vísir er í eigu Sýnar.
Í síðasta þætti af Taskmaster þurftu allir keppendur að ljúka við ákveðna þraut. En þau vissu í raun ekki hver þrautin væri og áttu að byrja á því að komast að því með að líta í kringum sig.
Í síðasta þætti af Taskmaster áttu keppendur að mæta með hljóð með sér.
Í síðasta þætti af Taskmaster fengu keppendur heldur betur skemmtilegt verkefni. Það var að nota öll tiltæk ráð til að koma hjartslætti Jóhanns Alfreðs eins hátt og hægt var.
Undir lok síðasta þáttar af Taskmaster var komið að hinni vikulegu stúdíóþraut.
Í síðasta þætti af Taskmaster vakti ein þraut keppenda heldur betur athygli. Fyrirmælin voru þau að faðma ætti Jóhann Alfreð með sem mestum tilþrifum.
Í síðasta þætti af Taskmaster fengu gestir þáttarins fjölmörg skemmtileg verkefni. Eitt af þeim var að fara í feluleik, annað verkefnið var að matreiða stórkostlega samloku en einnig áttu þau að taka upp myndband þar sem útkoman yrði mjög tilkomumikil, nema að það yrði síðan sýnt aftur á bak og átti að taka mið af því.