„Niðurlæging er bara akkúrat orðið,“ segir Sigurður Arnar Magnússon sem bara fyrirliðabandið hjá ÍBV í 6-2 tapi hans manna fyrir KR í þriðju umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Hásteinsvelli í dag.
Sigurður hafði þá verið spurður hvort Eyjamenn hafi ekki hreinlega verið niðurlægðir í leiknum og hann sammæltist því. KR var með lög og lof á vellinum frá upphafi til enda og leiddi 4-0 í hálfleik.
Staðan var 6-0 áður en Eyjamenn klóruðu í bakkann.
„Þetta hefði getað verið stærra. Við vorum bara heppnir að koma inn í hálfleik með 4-0. Við vissum alveg að KR væri gott lið og ætluðum að leggja eitthvað upp en við getum aldrei leyft okkur, gegn neinu liði, og hvað þá eins góðu liði og KR, að koma inn með svona litlum áhuga á að sinna varnarvinnunni og skila okkar hlutverki. Við litum út eins og þriðji flokkur,“ segir Sigurður ómyrkur í máli.
„Hrós á KR, þeir voru góðir. En þessi fyrri hálfleikur var ekki boðlegur af okkar hálfu.“
Eyjamenn gerðu þrefalda skiptingu í hléi sem skilaði krafti í liðið en heildarframmistaðan var hreint ekki góð gegn afar sterku KR-liði.
„Við komum aðeins betur inn í seinni hálfleik og menn komu inn með meiri ahuga á að verjast. Það var meiri kraftur en við fáum samt tvö mörk á okkur. En mér fannst við aðeins meira inni í leiknum og við sýnum smá karakter að bíta frá okkur. En heilt yfir… maður getur eiginlega ekki annað en beðist afsökunar á þessu,“ segir Sigurður.