Stjarnan - ÍBV 2-0 | Garðbæingar á sigurbraut Þorsteinn Hjálmsson skrifar 30. maí 2026 13:17 Jakobína Hjörvarsdóttir er í stóru hlutverki í vörn Stjörnunnar. vísir/Diego Stjarnan vann sinn annan leik í röð í Bestu deild kvenna í dag, með 2-0 sigri á ÍBV í Garðabæ. Eftir markalausan fyrri hálfleik og vítaklúður þá tókst heimakonum að skora snemma í síðari hálfleik og ganga frá leiknum með öðru marki á lokakaflanum. Heimakonur í Stjörnunni voru snemma leiks komnar með full tök á leiknum og héldu vel í boltann. Skilaði það sér í vítaspyrnu á níundu mínútu leiksins. Avery Vanderven, fyrirliði ÍBV, fékk þá boltann í höndina innan teigs eftir fyrirgjöf frá hægri. Andrea Mist Pálsdóttir tók spyrnuna, en Guðný Geirsdóttir varði spyrnuna og blakaði svo frákastinu yfir markið, sem stefndi í netið. Glæsilegir taktar hjá Guðnýju í markinu, sem kom inn í byrjunarlið ÍBV í þessum leik fyrir Arden La-Rose. Næstu 25 mínútur leiksins voru afar rólegar og fátt um fína drætti. Báðum liðum virtist þó leiðast þófið eftir þennan langa tíma og komu fjögur marktækifæri í beit á þriggja mínútna kafla þegar tíu mínútur lifðu fyrri hálfleiks. Þrjú þeirra féllu í skaut Stjörnunnar, þar af voru tvö þeirra algjör dauðafæri og ÍBV hreinlega heppið að vera ekki lent undir í leiknum. Staðan var því markalaus í hálfleik. Ekki þurfti þó að bíða lengi inn í síðari hálfleikinn til þess að það myndi breytast. Því eftir aðeins þriggja mínútna leik í síðari hálfleik þrumaði Fanney Lísa Jóhannsdóttir boltanum að marki eftir fyrirgjöf sem hafði rúllað í gegnum allan teiginn. Guðný, í marki ÍBV, náði að koma hendi á boltann en það dugði þó ekki til og heimakonur því komnar í forystu. Báðum liðum gekk í kjölfarið illa að skapa sér opin marktækifæri, en það var ekki fyrr en á 84. mínútu sem Stjarnan náði að tvöfalda forystu sína. Snædís María Jörundsdóttir var þá ein og óvölduð inn í teig ÍBV og afgreiddi fyrirgjöf Úlfu Dís snyrtilega í markið og innsiglaði þar með stigin þrjú. Atvik leiksins Fyrsta mark leiksins var gríðarlega mikilvægt, þar sem miðað við gang mála hvað varðar færanýtingu í fyrri hálfleik þá hefði alveg eins geta orðið markalaust jafntefli í Garðabænum þegar flautað yrði til leiksloka. Stjörnur og skúrkar Ekki hægt að segja að margir leikmenn hafi staðið upp úr í dag. Það er þó hægt að nefna Fanneyju Lísu, sem skoraði fyrsta mark leiksins sem reyndist gríðarlega mikilvægt eftir harðlífið í fyrri hálfleik. Það má einnig hrósa varnarskipulaginu hjá þessu unga ÍBV liði, en þrátt fyrir mikil skakkaföll þá náði liðið að halda vel í sitt leikplan með Guðnýju spræka í markinu. Færanýting Stjörnunnar var afleidd í fyrri hálfleik, þar sem liðinu gafst í raun tækifæri á að gera út um leikinn. Það kom þó ekki að sök. Dómarar Gunnar Oddur Hafliðason átti nokkuð rólegan dag í dag. Vítaspyrnudómurinn í upphafi leiks hárréttur og fyrir utan þann dóm þurfti hann aðeins að lyfta gula spjaldinu einu sinni á loft sem var hárrétt einnig. Stemning og umgjörð Leikur um miðjan dag á laugardegi er ekki besti leiktíminn, eins og hefur sýnt sig í gegnum árin hér á Íslandi. Óneitanlega hefur úrslitaleikur Meistaradeildarinnar áhrif á að leikurinn er leikinn svo snemma að degi til sem og samgöngur til og frá Vestmannaeyjum. Rosalega döpur mæting á þennan leik þegar hann var flautaður á og voru sennilega fleiri í blaðamannastúkunni heldur en í áhorfendastúkunni þá. Mætingin skánaði þó mjög og voru 137 mættir á Samsung völlinn þegar leið á leikinn. Öll umgjörð hjá Garðbæingum tipp topp. Jón Ólafur: „Lítið við þessu að gera" „Svekktur, en við reyndum það sem við gátum en það dugði ekki til," sagði Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari ÍBV, eftir tapið gegn Stjörnunni. Aðspurður hvort það hafi verið vonbrigði að ná engu út úr þessum leik, þá sagðist Jón Ólafur svo vera. „Já, við áttum vissa möguleika að ná einhverju út úr leiknum en þetta fellur hinum megin og við reyndum að sækja jöfnunarmarkið en fengum það svo bara í bakið eins og gerist stundum. Lítið við þessu að gera. Leikmenn lögðu sig hart fram og eiga hrós skilið fyrir vinnuframlag, en því miður töpuðum við í dag." Mikil skakkaföll hafa verið í leikmannahópi ÍBV og aðspurður út í framhaldið þá vonast Jón Ólafur eftir því að endurheimta leikmenn til baka úr meiðslum í landsliðspásunni. „Það kemur náttúrulega hálfs mánaðar pása í deildina og vonandi koma einhverjir af meiddu leikmönnunum til baka. Þannig að við hlöðum okkur vel í pásunni og komum vonandi sterkar til leiks."