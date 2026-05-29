„Arfaslakir og undir í öllum þáttum leiksins“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Anton Brink/Vísir

„Mjög þungt. Ég er mjög svekktur með það hvernig við komum inn í þennan leik. Við vorum arfaslakir í fyrri hálfleik og undir á öllum þáttum leiksins,“ segir Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, eftir 4-3 tap fyrir Fram í Bestu deild karla í kvöld.

Sá sigur var síst of stór. Fram komst 4-1 yfir og hefði getað skorað fleiri. Blikar skoruðu faktískt úr öllum sínum færum og virkuðu ekkert sérlega líklegir til að jafna leikinn.

„Ef við hefðum náð inn jöfnunarmarki hefði það verið ósanngjarnt. Þetta var verðskuldaður sigur hjá Frömurum. Þeir voru aggressívari, grimmari í sínum aðgerðum.“

Þetta einmitt að vera grimmari í aðgerðum er það sem einkenndi leik ykkar síðast, hvað veldur þessum mun?

„Þetta er mjög góð spurning. Ég er undrandi, sérstaklega hvernig við komum inn í leikinn. Það setti svip sinn á restina af leiknum. Það var eins og það kæmi okkur á óvart að hér væri Fram lið sem við erum búnir að fara yfir sem eru í þvílíkt góðum rytma og hafa unnið góða sigra undanfarið,“ segir Ólafur Ingi og vísar til frábærs 6-3 sigur Blika á KR í síðasta leik.

Allt annað var að sjá til Blika í kvöld.

„Við ætluðum auðvitað bara að mæta því með þessu momentum frá KR-leiknum og mæta eins og menn hérna. En ég er svo sem ekki með svör hvað veldur akkúrat núna en þetta er bara áhyggjuefni,“ segir Ólafur eftir leik kvöldsins.

