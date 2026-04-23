Mark ársins í Bestu deildinni komið?

Hrafn Tómasson heldur áfram að slá í gegn í Bestu deildinni í fótbolta því í dag skoraði KR-ingurinn stórkostlegt mark gegn ÍBV í Vestmannaeyjum.
Markið glæsilega má sjá hér að neðan en það skoraði Hrafn með föstu skoti vel utan teigs, efst í vinstra hornið, gjörsamlega óverjandi.
Markið skoraði Hrafn á 17. mínútu og kom þá KR í 2-0 í leiknum en staðan var orðin 4-0 þegar flautað var til hálfleiks. Hrafni var hins vegar skipt af velli eftir fyrri hálfleikinn, sennilega vegna meiðsla. Lesa má nánar um leikinn hér.
Hrafn hefur eins og fyrr segir byrjað leiktíðina af miklum krafti og fékk mikið lof í Stúkunni eftir frammistöðu sína í 5-2 sigrinum gegn Þór í síðustu umferð.
Hrafn, eða Krummi eins og hann er kallaður, átti að vera hluti af aðalliðshópi KR tímabilið 2024 en sleit hins vegar krossband í hné í fyrsta leik, gegn Fylki í Árbæ. Það var í annað skipti sem hann slítur krossband en eftir að hafa komist aftur á ferðina í fyrra var Krummi lánaður til Þróttar í Lengjudeildinni og var þar lykilmaður í liði sem var afar nálægt því að komast upp í Bestu deildina.
„Þetta er strákur sem Vesturbærinn hefur beðið svolítið lengi eftir. Hann hefur lent í leiðinlegum meiðslum á ferli sínum. Hann fór á lán eftir krossbandaslit til Þróttar í fyrra og hefur fengið traustið í vetur. Hann hefur stimplað sig vel inn,“ sagði Vesturbæingurinn Halldór Árnason, fyrrverandi þjálfari Breiðabliks, í Stúkunni á dögunum.