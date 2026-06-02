Enski boltinn

„Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Tonda Eckert er 33 ára Þjóðverji og þykir efnilegur stjóri. Eigandi Southampton vill ekki missa hann þrátt fyrir þessi risastóru mistök.
Tonda Eckert er 33 ára Þjóðverji og þykir efnilegur stjóri. Eigandi Southampton vill ekki missa hann þrátt fyrir þessi risastóru mistök. Getty/Matt Watson

Eigandi enska fótboltafélagsins Southampton segist ekki ætla að reka Tonda Eckert þrátt fyrir „mistökin“ sem aðalþjálfarinn gerði þegar hann heimilaði njósnaherferð gegn keppinautum í umspili ensku B-deildarinnar.

„Mér finnst hann eiga skilið annað tækifæri og ég myndi gefa honum það,“ sagði serbneski viðskiptajöfurinn Dragan Solak í einkaviðtali við BBC Sport.

„Hann myndi í raun hafa fullan stuðning minn, því mér finnst hann vera ofurhæfileikaríkur stjóri,“ sagði Solak.

Eftir stuttan tíma sem bráðabirgðastjóri var Eckert ráðinn til frambúðar í desember til að stýra liði Southampton sem barðist þá við fall. Hann stýrði liðinu ekki aðeins í öruggt sæti heldur einnig í umspil um sæti í úrvalsdeildinni eftir að hafa endað í fjórða sæti.

Hins vegar var Southampton vísað úr umspilinu eftir að hafa viðurkennt að hafa fylgst með æfingum andstæðinga og þá verða einnig stig dregin af liðinu á 2026-27 tímabilinu. Í stað þess að spila til úrslita um laust sæti í ensku úrvalsdeildinni þarf liðið að sætta sig við að byrja næsta tímabil með fjögur stig í mínus.

Óháð aganefnd sagði að hinn 33 ára gamli Eckert hefði viðurkennt að hafa skipulagt það sem nefndin kallaði „tilbúna og ákveðna áætlun frá æðstu stjórn félagsins“.

Á mánudag kom í ljós að yngri starfsmaður hélt því fram að tillögur Eckerts hefðu sett hann „undir gríðarlega pressu“ til að framkvæma verkefni sem honum þótti óþægilegt og fannst siðferðislega rangt.

„Ég trúi því að Tonda hafi ekki vitað að hann væri að brjóta reglur,“ sagði Solak, en fjölmiðlafyrirtæki hans eignaðist meirihluta í félaginu árið 2022.

„Mín persónulega skoðun, og skoðun stjórnarinnar, er sú að hann sé stjóri sem á skilið að við styðjum hann og stöndum með honum. Ég mun augljóslega leita ráða hjá liðinu. Ég mun leita ráða hjá leikmönnunum, hjá stuðningsmönnunum. En já, ef þetta er á endanum mín ákvörðun, þá verður hann áfram.“

Solak bætti við: „Á Ítalíu eða í Þýskalandi, þar sem Tonda starfaði, er þetta í rauninni algeng venja sem enginn pælir í.“

Hins vegar sagði Solak að hann hefði einnig gefið Eckert viðvörun. „Ég sagði við hann: ‚Þú næstum því braust hjarta mitt. Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig. Næst þegar ég sé þig í júlí, ef þú kannt ekki reglubók EFL utan að, geturðu ekki unnið fyrir mig. Því við megum ekki við öðrum mistökum.“

„Ég vona svo sannarlega að hann læri af þessari reynslu og að hann muni eiga ótrúlegan feril.“

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið