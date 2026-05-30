„Mjög sáttur. Eins og ég sagði fyrir leikinn þá gæti þetta orðið þolinmæðisvinna og þetta var það í dag,“ sagði Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, eftir 2-0 sinna kvenna á liði ÍBV í dag á Samsung vellinum, í Bestu deildinni.
Eftir markalausan fyrri hálfleik og eitt klúðrað víti, tókst heimakonum í Stjörnunni að skora snemma í síðari hálfleik og ganga svo frá leiknum á lokakaflanum með öðru marki.
„Mér fannst við spila að mörgu leyti vel í dag. Smá doði í okkur eftir að við skoruðum fyrsta markið, þá fannst mér við hleypa ÍBV liðinu aðeins inn í leikinn. Mér fannst við samt vera með stjórn á öllu sem við vorum að gera allan leikinn og sköpum urmul af færum og eigum að skora fleiri, en Guðný var frábær í markinu hjá þeim í dag og mikið hrós á hennar frammistöðu. Ég var ánægður með varnarleikinn, stigin og úrslitin.“
„Við töluðum um það í hálfleik að vera þolinmóðar og halda áfram að banka og reyna að komast á bak við þær og komast í svæðin sem við viljum komast í. Geggjað mark hjá Fanney Lísu.
ÍBV fékk svo tvö þrjú upphlaup og eitt dauðafæri að mínu mati. Þær voru hættulegar við vissum það alveg. Mér fannst þetta vera faglegt hjá stelpunum í dag og mér fannst við eiga skilið þennan sigur.“
Óskar Smári var léttur aðspurður út í framhaldið, en nú er komin landsliðspása í deildina. Stjarnan hefur nú unnið tvo leiki í röð og haldið hreinu í þeim báðum og liðið því komið á skrið.
„Ég er gríðarlega óánægður að það sé komin pása, vil helst bara fá leik núna á miðvikudaginn eða fimmtudaginn. Mér finnst bara góður stígandi og góður kraftur í okkur. Erum með stóran og góðan hóp líka þannig að við getum dreift álaginu betur en önnur lið.
Við komum bara til baka vonandi ferskar. Breiðablik úti í næsta leik, það verður erfiður leikur, við höfum góðan tíma til að undirbúa okkur undir það,“ sagði Óskar Smári að lokum.