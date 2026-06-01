Það vantaði ekki mörkin í Bestu deild karla í fótbolta í níundu umferðinni í gærkvöldi og nú má sjá þau öll hér inni á Vísi.
Fjórir leikir fóru fram í gær og í þeim voru skoruð 25 mörk eða yfir sex að meðaltali í leik. Flest þeirra komu í Vesturbænum eða átta talsins en það voru sjö mörk skoruð í Vestmannaeyjum og sex mörk á Hlíðarenda.
Víkingar héldu sigurgöngu sinni áfram þegar þeir unnu 5-1 stórsigur á Val á Hlíðarenda. Óskar Borgþórsson skoraði þrennu og lagði upp eitt en hin mörkin skoruðu Helgi Guðjónsson og Karl Friðleifur Gunnarsson. Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði fyrir Val.
KR-ingar fylgja Íslandsmeisturunum eftir en voru næstum því búnir að missa niður 4-1 forystu í 5-3 sigri á KA-mönnum í Vesturbænum. Aron Sigurðarson skoraði tvö mörk fyrir KR, þar af annað með skoti beint úr aukaspyrnu. Hin mörkin skoruðu Eiður Gauti Sæbjörnsson, Luke Rae og Galdur Guðmundsson. Jakob Snær Árnason, Birgir Baldvinsson og Markús Máni Pétursson skoruðu fyrir KA.
Eyjamenn hrukku heldur betur í gang og unnu 6-1 stórsigur á Keflavík. Róbert Elís Hlynsson, Halldór Jón Sigurður Þórðarson, Alex Freyr Hilmarsson, Milan Tomic og Omar Sowe skoruðu mörk Eyjaliðsins en Muhamed Alghoul minnkaði muninn fyrir Keflavík.
Stjörnumenn lentu undir á móti Þór Akureyri fyrir norðan en svöruðu með þremur mörkum í seinni hálfleik.
Daníel Finns Matthíasson skoraði með skoti beint úr aukaspyrnu, Emil Atlason kom Garðbæingum yfir með sannkölluðu þrumuskoti af löngu færi og Haukur Örn Brink innsiglaði sigurinn eftir stoðsendingu frá hinum fjórtán ára gamla Arnari Breka Björnssyni. Ágúst Eðvald Hlynsson kom Þór í 1-0 á áttundu mínútu.