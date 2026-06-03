Liverpool og Andoni Iraola hafa náð samkomulagi um að hann verði næsti stjóri Liverpool. Iraola fór frá Bournemouth í lok tímabils eftir að hafa komið þeim í Evrópudeildina í fyrsta skipti í sögu félagsins.
Eftir að tilkynningin kom að Arne Slot myndi fara frá Liverpool hefur Iraola verið líklegastur til að taka við. Hann mun skrifa undir tveggja ára samning við félagið samkvæmt The Athletic.
Spænski þjálfarinn mun að öllum líkindum taka aðstoðarmenn sína, Tommy Elphick og Shaun Cooper, með á Anfield. Hins vegar er ekkert formlegt tilboð komið til þeirra.
Liverpool vill ráða nýjan þjálfara sem fyrst og gefa honum tíma til að koma sínum áherslum á liðið fyrir komandi tímabil.
Salah gagnrýndi Slot í lok tímabils þar sem hann vildi meina að það væri ekki lengur verið að spila fótboltann sem Liverpool er þekkt fyrir. Þó að Salah sé farinn frá félaginu má búast við því að Liverpool vilji ráða þjálfara sem heldur einkennandi leik Liverpool
Búist er við formlegri tilkynningu frá Liverpool um ráðningu Iraola seinna í vikunni.
Arne Slot hefur verið rekinn úr starfi knattspyrnustjóra Liverpool. Þetta fullyrti ítalski blaðamaðurinn, Fabrizio Romano, fyrstur manna í færslu á samfélagsmiðlinum X. Liverpool hefur núna staðfest tíðindin með yfirlýsingu.
Það bendir allt til þess að Andoni Iraola verði næsti knattspyrnustjóri Liverpool eftir að Arne Slot var fyrr í dag sagt upp störfum. Viðræður eru hafnar milli félagsins og fulltrúa Iraola.
Forráðamenn Liverpool hafa sett sig í samband og hafir formlegar viðræður við baskneska Spánverjann Andoni Iraola um að taka við sem knattspyrnustjóri félagsins.