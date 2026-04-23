„Tölum saman eftir sex mánuði“

Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, var að vonum ánægður með sína menn eftir yfirgnæfandi 6-2 sigur á ÍBV í Bestu deild karla í fótbolta í Vestamannaeyjum í dag. KR-liðið sýni þroskamerki eftir erfitt síðasta ár.
KR var með öll völd á vellinum á Hásteinsvelli í dag og gekk hreinlega frá Eyjamönnum í fyrri hálfleik. Staðan í hléi var 4-0 og sá fjögurra marka munur var síst of stór.
„Við vorum orkumiklir og við vorum öflugir og þegar við spilum eins og við spiluðum í fyrri hálfleik þá er erfitt að eiga við okkur. Boltinn gekk hratt, ég hefði kannski viljað sjá menn taka aðeins betri ákvarðanir á síðasta þriðjungi, en pressan var góð, menn voru á tánum, unnu seinni bolta og það mikilvægasta var að við náðum að koma leiknum á okkar hraða, ekki hraða Eyjamanna,“
„Hefðu Eyjamenn fengið að stjórna hraðanum í leiknum þá hefði þetta verið allt annar leikur. Við fengum leikinn á okkar forsendur sem var bara mjög öflugt,“
„Seinni hálfleikur ber blak af því að lið fara að skipta inn á, enginn hefur neinu að tapa og það verður ekki alveg sama bit og sama einbeiting og var í fyrri hálfleiknum,“ segir Óskar Hrafn við Sýn Sport.
Óskar hrósar þá varnarleik sinna manna en þeir gjörsamlega kæfðu Eyjamenn stærstan part. Leikmenn ÍBV fögnuðu eflaust hálfleiksflautinu þar sem það gaf þeim tækifæri til að rísa upp úr djúpinu til að anda.
„Ég var ánægðastur það með hversu sjaldan þeir náðu að fara hratt á okkur. Hversu grimmir við vorum þegar við töpuðum boltanum. Það hélst langstærstan hluta leiksins. Við misstum það ekki. En svo gleymum við okkur í öðru markinu og þá er okkur refsað, það er reyndar frábærlega gert hjá Sesari, ég ætla bara að segja það, meiriháttar móttaka og afgreiðslan í toppklassa. En við eigum að standa í flestum, ef ekki öllum liðum deildarinnar, þegar við erum á okkar degi,“ segir Óskar sem var ósáttur eftir 5-2 sigur á Þór þar sem KR hleypti inn tveimur mörkum í lok leiks, eins og í dag.
„Ég sé það inni í klefa að mönnum sárnar að hafa fengið þessi mörk á sig undir lokin. Það er bara fínt að finna fyrir því. Vonandi brýnir það menn enn frekar að halda fókus í 90 mínútur varnarlega.“
Óskar var þá spurður hvort erfitt ár í fyrra, þar sem sóknarbolti KR var gagnrýndur í ljósi slæmra úrslita, hafi verið fórnarkostnaður þess að spila vel í ár. Eru hans menn þá komnir með tök á leikstílnum núna?
„Tölum saman eftir sex mánuði,“ sagði Óskar og brosti.
„Ég held það sé full snemmt að segja það. Auðvitað hefur það verið mín upplifun að liðið er orðið betra, það er ári eldra og það munar mikið um eitt ár. Þú byggir upp andlegan skráp þegar þú gengur í gegnum í það sem KR-liðið gekk í gegnum í fyrra. Seinni hlutinn var mjög erfiður andlega og margir hefðu getað farið upp í rúm, sett hausinn undir sæng og farið í fósturstellinguna,“
„En fyrst að menn lifðu það af þá held ég að þeir hafi grætt mikið á því. Það hafa margir leikmenn tekið risastór skref frá síðasta tímabili. Þó við höfum fengið einn nýjan leikmann á pappír í Arnóri Ingva, þá erum við raunar komnir með fjóra eða fimm því margir hafa bætt sig gríðarlega í vetur,“ segir Óskar Hrafn.