„Vissi bara ekki hvað var að gerast hérna“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Rúnar Kristinsson gat leyft sér að vera ánægður í kvöld. Vísir / Hulda Margrét

Rúnar Kristinsson fer glaður inn í landsleikjahlé með sína menn í Fram sitjandi í þriðja sæti Bestu deildarinnar þegar þriðjungur mótsins er búinn. Hans menn fá verðskuldað viku frí.

Fram var miklu sterkari aðilinn í 4-3 sigri kvöldsins sem var síst of stór. Rúnari stóð ekki alveg á sama þegar Breiðablik minnkaði muninn í 4-3.

„Við hleyptum þeim inn í þennan leik. Við vörðum teiginn okkar ekki nægilega vel og klikkuðum á að verjast fyrirgjöfum. Við eigum að gera það betur en svona er bara fótbolti. Þannig varð spenna úr þessum leik var algjör óþarfi eftir að við vorum komnir í 4-1,“ segir Rúnar.

Gott er að hafa einn Kennie Chopart. Hann skoraði tvö mörk á fyrstu fimm mínútum leiksins og hljóp eins og berserkur í 90 mínútur.

„Hann er náttúrulega bara ótrúlegur og setur þessi tvö mörk á fyrstu mínútum, ég vissi bara ekki hvað var að gerast hérna. Maður átti alls ekki von á þessari byrjun. En við erum kröftugir, viljum sækja fram völlinn, gefa fyrirgjafir og spila kröftugan fótbolta og þetta er alltaf gaman þegar þú skorar mörk og ert með lið sem tilbúið að sækja svona hratt fram völlinn,“ segir Rúnar.

Kennie er 36 ára gamall, gast þú hlaupið svona á þeim aldri?

„Nei, ég hljóp aldrei eins hratt og hann en ég var bara klókari. Ég þurfti ekki að hlaupa svona mikið, ég var búinn að lesa þetta allt,“ segir Rúnar og glottir.

Líkt og segir að ofan er Fram í þriðja sæti deildarinnar eftir frábæran fyrsta þriðjung. Leikmenn liðsins fá verðskuldaða pásu.

„Ég held að allir þjálfarar í deildinni segi það við sitt lið fyrir þessa helgina að fara í fríið með sigur á bakinu, sem er yndislegt. Í staðinn fyrir að bíða í rúmar tvær vikur eftir næsta leik og fá að rétta sinn hlut,“

„Þeir fá viku frí hjá okkur og ég ætla að leyfa þeim að njóta þess, þeir fá nú eitthvað prógram með sér, en það er kærkomið fyrir þá að fá smá frí og þeir eiga það svo sannarlega skilið,“ segir Rúnar.

