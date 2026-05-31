Fótbolti

„Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Hermann Hreiðarsson þjálfari Vals á hliðarlínunni í leik hjá Valsliðinu.  Guðmundur/Vísir

Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, viðurkenndi það fúslega að Víkingur hefði sýnt meiri gæði þegar lið hans laut í lægra haldi fyrir toppliðinu á Hlíðarenda í kvöld. 

„Þeir voru bara betri en við allan leikinn. Við vorum á afturlöppunum allt frá upphafi leiks og Víkingur sýndi styrk sinn í þessum leik. Víkingur er með ógnarsterkt lið og við náðum ekki upp okkar besta leik og því fór sem fór,“ sagði Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals.

„Það vantaði ekkert upp á baráttuna og spiritið en við vorum klaufar með boltann þegar við komumst í góðar stöður og náðum ekki að klára þeir skyndisóknir sem við fengum,“ sagði Hermann enn fremur.

„Við misstum Hörð Inga í meiðsli í þessum leik en jákvæðu fréttirnar eru að það styttist í Jónatan Inga og Dag Orra. Það er vont að fara með þennan skell inn í landsleikjahléið en á sama tíma fínt að fá hléið til þess að tjassla okkur meiddu leikmönnum saman,“ sagði hann um komandi daga.

