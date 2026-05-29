„Allir tala um hvað ég er gamall“ Valur Páll Eiríksson skrifar 29. maí 2026 21:47 Kennie Chopart er leikjahæsti erlendi leikmaður í sögu efstu deildar hér á landi og virðist eiga nóg eftir. Hann setti tvö í kvöld og hljóp líklega manna mest. vísir/Lýður „Þetta hefði verið meira gaman ef við hefðum unnið þá aðeins stærra, ég verð að segja það,“ segir Kennie Chopart, sem enn á ný er aðalmaðurinn hjá Fram, í þetta skipti í 4-3 sigri á Breiðabliki í kvöld. Daninn knái skoraði tvö fyrstu mörk leiksins og þau voru skoruð áður en fimm mínútur voru liðnar af leiknum. Fram komst 2-0 og 4-1 yfir og hefði hæglega getað skorað fleiri, þar á meðal Kennie sjálfur. „Stundum er alveg nóg að skora tvö, það verður að duga í dag. Ég tek kannski þrjú í næsta leik,“ segir Kennie léttur. „Ég hefði viljað klára þetta aðeins fyrr, í stöðunni 4-1 að ná 5-1 og loka leiknum. Í staðinn fyrir að fá þessi tvö mörk á sig og vera í þessari spennu undir lokin,“ segir hann enn fremur. Hlaupatölur þessa 36 ára gamla Dana eru þá rannsóknarefni. Hann spilar 90 mínútur í hverjum leik og þýtur upp og niður kantinn, í vörn og sókn. Hann segir skrokkinn þó fínan í leikslok. „Ég er fínn, mér líður eins og ég sé 25. Allir tala um hvað ég er gamall og bla bla bla, mér líður eins og ég sé 25 ára og geti hlaupið endalaust. Þetta er bara gaman.“ Þannig að þú tekur þér enga sérstaka hvíld í landsleikjahléinu? „Nei, ég væri bara til í að spila á morgun,“ segir Kennie og hlær. Ekki bjuggust endilega margir við því að Fram yrði fimm stigum frá toppnum í þriðja sæti þegar þriðjungur mótsins er búin. En það er staðan. Hvað veldur? „Rúnar er búinn að vera hérna í þrjú ár og við erum búnir að einfalda hlutina. Við erum komnir með góðan hóp og það skiptir engu hverjir detta út og hverjir koma inn. Það eru allir með hlutverk og við erum með virkilega góðan hóp.“ Fram Besta deild karla Mest lesið Bergrós flutt á sjúkrahús: „Gat hvorki gengið né talað“ Sport Verður einn sá dýrasti í sögu KR Íslenski boltinn Fram - Breiðablik 4-3 | Fara fljúgandi í landsleikjahléið Íslenski boltinn Uppgjör: FH - ÍA 0-1 | ÍA sótti sigur í Kaplakrika Íslenski boltinn Heimir þurfti að hreinsa tennisbolta af vellinum: „Þetta er ósanngjarnt“ Sport Velti sinni stöðu fyrir sér þegar eitt stykki Aron vildi verða þjálfari Handbolti Styrmir nýr formaður hjá Val Íslenski boltinn Komust ekki að samkomulagi og fer frítt frá félaginu Fótbolti Tilfinningaríkur sigur Littler Sport Fékk þjálfarabakteríuna á nokkrum vikum Handbolti Fleiri fréttir „Vissi bara ekki hvað var að gerast hérna“ „Arfaslakir og undir í öllum þáttum leiksins“ „Allir tala um hvað ég er gamall“ Uppgjör: FH - ÍA 0-1 | ÍA sótti sigur í Kaplakrika Fram - Breiðablik 4-3 | Fara fljúgandi í landsleikjahléið Valur - Þróttur 0-1|Sigra manni færri á útivelli Óskar Hrafn framlengir í Vesturbæ Andleysi í uppeldisfélaginu komið Böðvari á óvart Styrmir nýr formaður hjá Val Verður einn sá dýrasti í sögu KR Jón Daði utan hóps af persónulegum ástæðum Afturelding á flugi, 16 ára hetja Gróttu gegn Þrótti og fyrsti sigur Ægis Davíð Smári fór illa með gömlu lærisveinana Dæmi um að landsliðsmenn hafi keypt tíu miða Olga dæmd í tveggja leikja bann fyrir „ofsafengna framkomu“ Sjáðu listir Valdimars, vítið sem enginn bað um og rauða spjaldið Sá þriðji yngsti í sögu efstu deildar Stjarnan - Víkingur 1-3 | Toppliðið áfram í toppmálum Rodri ekki meira með KA í ár Uppgjörið: KR - Valur 3-1 | KR-ingar aftur á sigurbraut Öll mörkin úr Bestu deildinni: Sjáðu meistaraverk Jankó og endurkomu FH „Ætla að vona að við lærum af þessum leik“ Bæði lið í svörtu og rauðu: „Þetta er fáránlegt, við sjáum ekkert hver er hvað“ Þjálfari ÍBV vill VAR á Íslandi eftir „ólöglegt“ mark Guðni eftir sigur FH: „Gáfumst aldrei upp“ Væri alveg til í að taka markið á mig Uppgjörið: Víkingur R. - Valur 0-1 | Nadía með sigurmark gegn sínu gamla félagi Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 0-1 | Sterkur Stjörnusigur í Laugardal Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-3 | Veisla í Kópavogi „Þetta er frá meistara Jankó” Sjá meira