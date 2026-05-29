Íslenski boltinn

„Allir tala um hvað ég er gamall“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Kennie Chopart er leikjahæsti erlendi leikmaður í sögu efstu deildar hér á landi og virðist eiga nóg eftir. Hann setti tvö í kvöld og hljóp líklega manna mest. vísir/Lýður

„Þetta hefði verið meira gaman ef við hefðum unnið þá aðeins stærra, ég verð að segja það,“ segir Kennie Chopart, sem enn á ný er aðalmaðurinn hjá Fram, í þetta skipti í 4-3 sigri á Breiðabliki í kvöld.

Daninn knái skoraði tvö fyrstu mörk leiksins og þau voru skoruð áður en fimm mínútur voru liðnar af leiknum. Fram komst 2-0 og 4-1 yfir og hefði hæglega getað skorað fleiri, þar á meðal Kennie sjálfur.

„Stundum er alveg nóg að skora tvö, það verður að duga í dag. Ég tek kannski þrjú í næsta leik,“ segir Kennie léttur.

„Ég hefði viljað klára þetta aðeins fyrr, í stöðunni 4-1 að ná 5-1 og loka leiknum. Í staðinn fyrir að fá þessi tvö mörk á sig og vera í þessari spennu undir lokin,“ segir hann enn fremur.

Hlaupatölur þessa 36 ára gamla Dana eru þá rannsóknarefni. Hann spilar 90 mínútur í hverjum leik og þýtur upp og niður kantinn, í vörn og sókn.

Hann segir skrokkinn þó fínan í leikslok.

„Ég er fínn, mér líður eins og ég sé 25. Allir tala um hvað ég er gamall og bla bla bla, mér líður eins og ég sé 25 ára og geti hlaupið endalaust. Þetta er bara gaman.“

Þannig að þú tekur þér enga sérstaka hvíld í landsleikjahléinu?

„Nei, ég væri bara til í að spila á morgun,“ segir Kennie og hlær.

Ekki bjuggust endilega margir við því að Fram yrði fimm stigum frá toppnum í þriðja sæti þegar þriðjungur mótsins er búin. En það er staðan.

Hvað veldur?

„Rúnar er búinn að vera hérna í þrjú ár og við erum búnir að einfalda hlutina. Við erum komnir með góðan hóp og það skiptir engu hverjir detta út og hverjir koma inn. Það eru allir með hlutverk og við erum með virkilega góðan hóp.“

