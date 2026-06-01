Íslenski boltinn

Þróttarar með mikil­vægan sigur á Grind­víkingum

Stefán Árni Pálsson skrifar
Kári Kristjánsson í leik með Þrótti á síðasta tímabili. Hann gekk til liðs við FH fyrir þetta tímabil en svo dvöl var stutt og fór hann aftur heim í Laugardalinn fyrir nokkrum vikum.
Þróttur vann mikilvægan sigur á Grindvíkingum í sjöundu umferð Lengjudeildar karla á Avis-vellinum í Laugardalnum í kvöld. Lokatölur 2-0 fyrir heimamenn.

Fyrsta mark leiksins gerði Kári Kristjánsson eftir tæplega fjörutíu mínútna leik. Kári hafði verið góður í leiknum fram að markinu en skot hans við d-bogann fór fram hjá Hjörvari Daða Arnarssyni í marki Grindvíkinga.

1-0 í hálfleik.

Í síðari hálfleik náðu Þróttarar í þetta mikilvæga annað mark og var þar að verki Örn Bragi Hinriksson sem skoraði á 71. mínútu. Hann fékk boltann rétt við markið og stýrði boltanum í netið, 2-0 sem urðu lokatölur leiksins.

Þróttur, sem hefur verið í smá basli í deildinni að undanförnu, er komið í þriðja sætið með 13 stig, þremur stigum á eftir toppliði Aftureldingar.

Grindvíkingar eru aftur á móti í verulegum vandræðum með sjö stig í næstneðsta sæti deildarinnar.

Upplýsingar um markaskorara eru fengnar á Fótbolti.net.

