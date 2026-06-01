Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Stefán Árni Pálsson skrifar 1. júní 2026 21:08 Kári Kristjánsson í leik með Þrótti á síðasta tímabili. Hann gekk til liðs við FH fyrir þetta tímabil en svo dvöl var stutt og fór hann aftur heim í Laugardalinn fyrir nokkrum vikum. Þróttur vann mikilvægan sigur á Grindvíkingum í sjöundu umferð Lengjudeildar karla á Avis-vellinum í Laugardalnum í kvöld. Lokatölur 2-0 fyrir heimamenn. Fyrsta mark leiksins gerði Kári Kristjánsson eftir tæplega fjörutíu mínútna leik. Kári hafði verið góður í leiknum fram að markinu en skot hans við d-bogann fór fram hjá Hjörvari Daða Arnarssyni í marki Grindvíkinga. 1-0 í hálfleik. Í síðari hálfleik náðu Þróttarar í þetta mikilvæga annað mark og var þar að verki Örn Bragi Hinriksson sem skoraði á 71. mínútu. Hann fékk boltann rétt við markið og stýrði boltanum í netið, 2-0 sem urðu lokatölur leiksins. Þróttur, sem hefur verið í smá basli í deildinni að undanförnu, er komið í þriðja sætið með 13 stig, þremur stigum á eftir toppliði Aftureldingar. Grindvíkingar eru aftur á móti í verulegum vandræðum með sjö stig í næstneðsta sæti deildarinnar. Upplýsingar um markaskorara eru fengnar á Fótbolti.net. Þróttur Reykjavík UMF Grindavík Lengjudeild karla Mest lesið Setti nýtt heimsmet örfáum dögum eftir svekkelsið á Steraleikunum Sport HM ferðalagi Suður-Afríku frestað: „Verið að hafa okkur að fíflum“ Fótbolti Flugu með Herðubreið á HM Fótbolti Freyr rekinn frá Brann Fótbolti FIFA fengið nóg og herðir tökin fyrir HM Fótbolti Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Íslenski boltinn Keegan með fjórða stigs krabbamein Enski boltinn Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Enski boltinn Hættir með vefinn sinn Handbolti.is Handbolti Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Enski boltinn Fleiri fréttir Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Umfjöllun og viðtöl: KR - KA 5-3 | Markaveisla á Meistaravöllum Uppgjörið: Valur - Víkingur 1-5 | Sakbitinn Óskar lék við hvurn sinn fingur í glæsilegum sigri Víkings „Engan bilbug á okkur að finna“ Umfjöllun: Þór - Stjarnan 1-3 | Lífsnauðsynlegur sigur Garðbæinga „Ákvað að kontra hann í samúel“ Gerði sínu gamla liði mikinn grikk Leik lokið: ÍBV – Keflavík 6-1 | Flugeldasýning í fyrsta sigri Eyjamanna Grótta í toppbaráttu, Ægir vann aftur og Vestri fagnaði í Breiðholti Öll mörkin: Sjáðu þrennu varamannsins og sturlunina á Akureyri Þór/KA - Víkingur 4-6 | Víkingur Reykjavík á sigurbraut Óskar Smári: „ Ánægður með varnarleikinn, stigin og úrslitin“ Uppgjörið: FH - Fram 6-2 | FH-liðið hrökk í gang í seinni hálfleik með Niu í broddi fylkingar Sjö marka veisla og Skagasigur gegn lánlausum FH-ingum Gri/Nja - Breiðablik 0-5 | Blikar refsuðu heimakonum grimmilega Stjarnan - ÍBV 2-0 | Garðbæingar á sigurbraut „Vissi bara ekki hvað var að gerast hérna“ „Arfaslakir og undir í öllum þáttum leiksins“ „Allir tala um hvað ég er gamall“ Uppgjör: FH - ÍA 0-1 | ÍA sótti sigur í Kaplakrika Fram - Breiðablik 4-3 | Fara fljúgandi í landsleikjahléið Valur - Þróttur 0-1|Sigra manni færri á útivelli Óskar Hrafn framlengir í Vesturbæ Sjá meira