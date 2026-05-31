Gróttumenn halda flugi sínu áfram í Lengjudeild karla í fótbolta en þeir unnu þriðja leik sinn í röð í dag þegar Axel Sigurðarson skoraði sigurmark á 90. mínútu gegn Njarðvík á útivelli. Ægir og Vestri fögnuðu einnig sigri.
Grótta hefur nú unnið Njarðvík, Þrótt og Vestra í síðustu þremur leikjum og eru lærisveinar Rúnars Páls Sigmundssonar nú með 12 stig, þremur stigum frá toppliði Fylkis sem á þó toppslaginn við Aftureldingu í kvöld til góða.
Grímur Ingi Jakobsson kom Gróttu yfir á 49. mínútu í Njarðvík í dag en Hrafn Guðmundsson jafnaði metin fyrir heimamenn á 83. mínútu, áður en Axel tókst að skora sigurmarkið.
Ægismenn eru komnir úr fallsæti eftir tvo sigra í röð en þeir unnu dýrmætan sigur gegn Völsungi á Húsavík í dag, 3-2, og eru Húsvíkingar því enn án sigurs á botni deildarinnar. Ægir er hins vegar með sjö stig, stigi fyrir ofan Leikni sem mætir HK klukkan 17.
Ægir komst í 3-0 á 80. mínútu eftir mörk frá Jordan Adeyemo, Markúsi Mána Jónssyni og Harley Willard, en Steinþór Freyr Þorsteinsson og Xabier Anorga minnkuðu muninn fyrir Völsung.
Konstantin Cheshmedjiev tryggði bikarmeisturum Vestra svo nauðsynlegan sigur gegn ÍR, 1-0, með marki snemma í seinni hálfleik, eftir tvö töp Vestramanna í röð. Þeir eru nú með 10 stig í 6. sæti, þremur fyrir ofan ÍR sem hefur aðeins unnið einn af síðustu sex leikjum sínum.