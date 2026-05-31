Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs, fannst óþarfi að horfa upp á sitt lið tapa gegn Stjörnunni í dag sem sótti 3-1 sigur norður.
„Bara svekkjandi að fara með 1-0 forystu inn í seinni hálfleikinn og koma ekki alveg nægilega vel stemmdir inn í seinni hálfleikinn. Mér fannst samt algjör óþarfi að tapa þessum leik því að þeir skora náttúrulega draumamark úr aukaspyrnu og svo er þetta mark af 30 metrum á volley upp í skeytin.
Ég held að færin hafi verið svona svipuð á báða bóga, þeir náttúrulega stjórna ferðinni, gera það vel og halda vel í boltann, en mér fannst við gera margt vel og svona hægt að setja út eitthvað hjá okkur. Við vorum á köflum svona full kærulausir í augnablikum að halda ekki betur í boltann og gerum aðeins of mikið af mistökum þar.“
„Ég held svona heilt yfir að þetta hafi verið fínt. Ég hefði hefði viljað sjá okkur aðeins orkumeiri en eins og ég segi bara draummark sem klára þetta og svo náttúrulega erum við einum færri hérna í lokin í 20 mínútur sem er kannski full langur tími.“
Christan Jakobsen fékk að líta rauða spjaldið eftir að hann og Guðmundur Kristjánsson fóru haus í haus og Jakobsen ýtti í Guðmund með hausnum. Guðmundur var á gulu spjaldi en fékk ekki sitt seinna og kláraði leikinn. Þórsarar vildu fá vítaspyrnu í aðdragandanum sem olli þessum átökum.
„Mig langar ekkert að tala um dómgæsluna. Skrítið að Gummi fái ekki gult skilurðu, sem er þá seinna gula og rautt, því hann er augljóslega að ögra Greko (Christian Jakobsen) skilurðu en það er líka bara rautt og mistök hjá honum en ef ég ætti að kommenta eitthvað þá finnst mér skrítið að hann fái ekki seinna gula þarna á þessu augnabliki fyrir að ögra honum.“
Þórsarar hafa nú tapað sex leikjum í röð og framundan er tveggja vikna pása á deildinni.
„Við þurfum að halda haus þrátt fyrir þetta. Tökum bara sex, sjö daga í frí núna og menn aðeins bara kúpla sig út og hvíla sig aðeins og svo komum við bara ferskir inn eftir frí. Mér hefur fundist svona góður bragur á okkur hérna á æfingasvæðinu og í undurbúning fyrir leikina þannig svekkjandi að fá ekkert úr þessu.
Það er ekki verið að stúta okkur hérna í þessum leikjum á móti liðunum í kringum okkur, við erum að tapa með einu marki og svo tveimur hérna sem hefði getað verið öðruvísi ef við hefðum sloppið við rauða spjaldið. Við komum bara jákvæðir út úr þessu fríi, við erum að fara spila við FH og ÍBV sem eru þarna í kringum okkur þannig við þurfum bara mæta brattir þangað. Það er engan bilbug á okkur að finna, við bara bætum okkur og komum dýrvitlausir hérna eftir frí, það er klárt.“