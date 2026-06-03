Ný rangstöðutækni á HM

Línuverðir munu geta flaggað fyrr þegar leikmenn eru rangstæðir á heimsmeistaramótinu í fótbolta sem hefst í næstu viku. Fifa ætlar að nota nýja tækni til að hjálpa línuvörðum að stöðva leikinn með fullri vissu um að leikmaður hafi verið rangstæður.
Mikið af reglubreytingum taka gildi á heimsmeistaramótinu í fótbolta og er ný tækni sífellt að líta dagsins ljós.
Ef sóknarmaður er meira en tíu sentimetra fyrir innan varnarmann á línuvörður að vera látinn vita og hann getur þá stöðvað leikinn strax. Þetta á að koma í veg fyrir að halda leiknum gangandi að óþörfu þegar leikmenn eru rangstæðir.
Hins vegar ef línuvörðurinn telur að nýja tæknin hafi rangt fyrir sér þá þarf hann ekki að lyfta flagginu strax. Hann getur beðið eftir að sóknarfærið deyi út og myndbandsdómarar geta farið yfir hvað gerðist.
Markmið þessarar tækni er að minnka pirring leikmanna og áhorfenda þegar myndbandsdómarar taka langan tíma að taka ákvörðun. Einnig geta leikmenn meiðst þegar haldið er áfram leik eftir að leikmaður hefur verið rangstæður.