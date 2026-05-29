Íslenski boltinn

Óskar Hrafn fram­lengir í Vestur­bæ

Valur Páll Eiríksson skrifar
Magnús Orri Schram, formaður knattspyrnudeildar KR, handsalar samninginn við Óskar Hrafn.
Magnús Orri Schram, formaður knattspyrnudeildar KR, handsalar samninginn við Óskar Hrafn. Mynd/KR

Óskar Hrafn Þorvaldsson hefur framlengt samning sinn sem þjálfari KR, sem og yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu, til ársins 2030.

KR tilkynnti um framlenginguna á samfélagsmiðlum félagsins í dag. Óskar Hrafn tók við þjálfun liðsins í ágúst 2024 af Gregg Ryder. Pálmi Rafn Pálmason hafði þá þjálfað liðið tímabundið í millitíðinni.

KR gekk vel það haustið og átti góðan lokakafla í neðri hluta Bestu deildarinnar. Við tók martraðartímabil í fyrra þar sem KR bjargaði sér ekki frá falli fyrr en í lokaumferð deildarinnar.

Aftur á móti hefur tímabilið í ár byrjað glimrandi vel. KR hefur unnið sjö af níu leikjum í deildinni og er með 22 stig í öðru sæti, aðeins þremur frá toppliði Víkings. Í tæplega tveggja ára þjálfaratíð Óskars Hrafns hafa fjölmargir uppaldir KR-ingar snúið heim í félagið og hópurinn yngst að auki.

Óskar framlengir nú samning sinn út næstu fimm leiktíðir, til ársloka 2030, en fyrri samningur gilti til 2027.

„Ég er mjög þakklátur fyrir traustið sem KR hefur sýnt mér og að framlengja samninginn var auðveldasta ákvörðunin sem ég hef tekið á mínum starfsferli. Það er forréttindi að vakna á hverjum morgni og vinna að því að gera KR að betra félagi,“ er haft eftir Óskari í tilkynningu KR.

„Það er afar gleðilegt fyrir okkur KR-inga að framlengja við Óskar Hrafn út keppnistímabilið 2030. Ástríða hans, kraftur og dugnaður er einstakur og ávallt með fagmennsku að leiðarljósi í öllum hans störfum. Það er full ástæða til að óska KR-ingum til hamingju með nýjan samning sem er grunnur að stöðugleika í störfum félagsins,” er haft eftir Magnúsi Orra Marínarsyni Schram, formanni knattspyrnudeildar KR.

KR Besta deild karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið