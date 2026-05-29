Óskar Hrafn framlengir í Vesturbæ Valur Páll Eiríksson skrifar 29. maí 2026 14:09 Magnús Orri Schram, formaður knattspyrnudeildar KR, handsalar samninginn við Óskar Hrafn. Mynd/KR Óskar Hrafn Þorvaldsson hefur framlengt samning sinn sem þjálfari KR, sem og yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu, til ársins 2030. KR tilkynnti um framlenginguna á samfélagsmiðlum félagsins í dag. Óskar Hrafn tók við þjálfun liðsins í ágúst 2024 af Gregg Ryder. Pálmi Rafn Pálmason hafði þá þjálfað liðið tímabundið í millitíðinni. KR gekk vel það haustið og átti góðan lokakafla í neðri hluta Bestu deildarinnar. Við tók martraðartímabil í fyrra þar sem KR bjargaði sér ekki frá falli fyrr en í lokaumferð deildarinnar. Aftur á móti hefur tímabilið í ár byrjað glimrandi vel. KR hefur unnið sjö af níu leikjum í deildinni og er með 22 stig í öðru sæti, aðeins þremur frá toppliði Víkings. Í tæplega tveggja ára þjálfaratíð Óskars Hrafns hafa fjölmargir uppaldir KR-ingar snúið heim í félagið og hópurinn yngst að auki. Óskar framlengir nú samning sinn út næstu fimm leiktíðir, til ársloka 2030, en fyrri samningur gilti til 2027. „Ég er mjög þakklátur fyrir traustið sem KR hefur sýnt mér og að framlengja samninginn var auðveldasta ákvörðunin sem ég hef tekið á mínum starfsferli. Það er forréttindi að vakna á hverjum morgni og vinna að því að gera KR að betra félagi,“ er haft eftir Óskari í tilkynningu KR. „Það er afar gleðilegt fyrir okkur KR-inga að framlengja við Óskar Hrafn út keppnistímabilið 2030. Ástríða hans, kraftur og dugnaður er einstakur og ávallt með fagmennsku að leiðarljósi í öllum hans störfum. Það er full ástæða til að óska KR-ingum til hamingju með nýjan samning sem er grunnur að stöðugleika í störfum félagsins,” er haft eftir Magnúsi Orra Marínarsyni Schram, formanni knattspyrnudeildar KR. KR Besta deild karla Mest lesið Verður einn sá dýrasti í sögu KR Íslenski boltinn Heimir þurfti að hreinsa tennisbolta af vellinum: „Þetta er ósanngjarnt“ Sport Styrmir nýr formaður hjá Val Íslenski boltinn Velti sinni stöðu fyrir sér þegar eitt stykki Aron vildi verða þjálfari Handbolti Komust ekki að samkomulagi og fer frítt frá félaginu Fótbolti Tilfinningaríkur sigur Littler Sport Fékk þjálfarabakteríuna á nokkrum vikum Handbolti Andleysi í uppeldisfélaginu komið Böðvari á óvart Íslenski boltinn HM-minningin: Maðurinn sem pissaði á völlinn Fótbolti Írar unnu góðan sigur Fótbolti Fleiri fréttir Óskar Hrafn framlengir í Vesturbæ Andleysi í uppeldisfélaginu komið Böðvari á óvart Styrmir nýr formaður hjá Val Verður einn sá dýrasti í sögu KR Jón Daði utan hóps af persónulegum ástæðum Afturelding á flugi, 16 ára hetja Gróttu gegn Þrótti og fyrsti sigur Ægis Davíð Smári fór illa með gömlu lærisveinana Dæmi um að landsliðsmenn hafi keypt tíu miða Olga dæmd í tveggja leikja bann fyrir „ofsafengna framkomu“ Sjáðu listir Valdimars, vítið sem enginn bað um og rauða spjaldið Sá þriðji yngsti í sögu efstu deildar Stjarnan - Víkingur 1-3 | Toppliðið áfram í toppmálum Rodri ekki meira með KA í ár Uppgjörið: KR - Valur 3-1 | KR-ingar aftur á sigurbraut Öll mörkin úr Bestu deildinni: Sjáðu meistaraverk Jankó og endurkomu FH „Ætla að vona að við lærum af þessum leik“ Bæði lið í svörtu og rauðu: „Þetta er fáránlegt, við sjáum ekkert hver er hvað“ Þjálfari ÍBV vill VAR á Íslandi eftir „ólöglegt“ mark Guðni eftir sigur FH: „Gáfumst aldrei upp“ Væri alveg til í að taka markið á mig Uppgjörið: Víkingur R. - Valur 0-1 | Nadía með sigurmark gegn sínu gamla félagi Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 0-1 | Sterkur Stjörnusigur í Laugardal Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-3 | Veisla í Kópavogi „Þetta er frá meistara Jankó” Uppgjörið: Fram - Þór/KA 3-2 | Sendu norðankonur á botninn Haukar ósigraðir á toppnum Uppgjörið: ÍBV - Grindavík/Njarðvík 1-1 | Dramatískt jöfnunarmark í uppbótartíma Landsliðskona á von á sínu fyrsta barni Versta byrjun í sögu FH Stjarnan selur miða til styrktar Ingvari Sjá meira