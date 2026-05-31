ÍBV kjöldró nýliða Keflavíkur, 6-1, í 9. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Hásteinsvelli í Vestmannaeyjum í kvöld. Með sigrinum, sínum fyrsta í sumar, fór ÍBV af botni deildarinnar og er nú í 11. og næstneðsta sæti með fimm stig. Keflavík er í sjöunda sæti með 11 stig.
ÍBV var ofan á í öllum aðgerðum í upphafi leiks, pressaði stíft og vann boltann trekk í trekk. Kröftug byrjun Eyjamanna skilaði þeim marki á 14. mínútu þegar Róbert Elís Hlynsson, lánsmaður frá KR, skoraði sitt þriðja mark í Bestu deildinni í sumar.
Bjarki Björn Gunnarsson átti þá frábæra fyrirgjöf hægra megin við vítateiginn, Róbert Elís náði að teygja sig í boltann vinstra megin við markteiginn og skallaði boltann glæsilega í boga yfir Ásgeir Orra Magnússon og í bláhornið fjær.
ÍBV tvöfaldaði svo forystuna á 39. mínútu þegar maðurinn með mörgu nöfnin, Halldór Jón Sigurður Þórðarson, skoraði í öðrum leiknum í röð.
Davíð Helgi Aronsson, miðjumaður Keflavíkur, missti þá boltann klaufalega á eigin vallarhelmingi, Eyjamenn voru snöggir fram þar sem Alex Freyr Hilmarsson fyrirliði lagði boltann til hliðar á Halldór Jón Sigurð sem tók eina snertingu vinstra megin í vítateignum og lagði boltann svo glæsilega upp í fjærhornið.
Staðan orðin 2-0 og reyndust það hálfleikstölur eftir frábæran fyrri hálfleik hjá Eyjamönnum.
Eyjamenn hófu síðari hálfleikinn af enn meiri krafti og ekki leið á löngu þar til þriðja markið kom, eða á 49. mínútu. Bjarki Björn lék á Ásgeir Pál Magnússon hægra megin í teignum og reyndi skot, bað um vítaspyrnu en boltinn barst til hliðar á Alex Frey sem skoraði auðveldlega með skoti úr miðjum vítateignum.
Tveimur mínútum síðar kom fjórða mark ÍBV. Bjarki Björn tók þá hornspyrnu á nærstöngina á Sigurð Arnar Magnússon, fékk boltann aftur, gaf aftur fyrir og nú á fjærstöngina þar sem Milan Tomic var einn á auðum sjó og skallaði boltann í netið.
Eftir rúmlega klukkutíma leik minnkaði Muhamed Alghoul muninn fyrir Keflavík. Eftir laglegt spil komst Þorlákur Breki Baxter upp að endamörkum hægra megin, lagði boltann fyrir úr markteignum á Alghoul sem skoraði auðveldlega af stuttu færi.
Á 67. mínútu gerðu Eyjamenn hins vegar út um leikinn með fimmta marki sínu. Viggó Valgeirsson, sem kom afar sprækur inn af bekknum, kom boltanum þá á Róbert Elís eftir snarpa sókn, hann lagði boltann fyrir sig við D-bogann og smellti honum niður í hornið með hnitmiðuðu vinstri fótar skoti.
Varamaðurinn Omar Sowe innsiglaði svo sigurinn fimm mínútum fyrir leikslok með sjötta marki ÍBV, í sínum fyrsta leik í sumar eftir langvarandi hnémeiðsli. Hann slapp þá einn í gegn eftir stungusendingu Bjarka Björns, tók skotið og Ásgeir Orri Magnússon varði en Sowe var fyrstur á frákastið og kom boltanum í netið af örstuttu færi.
Staðan þá orðin 6-1 og reyndust það lokatölur í hreint mögnuðum leik Eyjamanna.
Atvik leiksins
Á 42. mínútu átti sér stað skondið atvik þegar Ásgeir Páll Magnússon tók stutt innkast á vinstri kantinum ætlað Muhamed Alghoul. Alghoul rann og steinlá en lét það ekki aftra sér frá því að ná að gefa boltann aftur á Ásgeir Pál, það gerði Alghoul með því að skalla boltann er hann lá flatur í blautu gervigrasinu.
Stjörnur og skúrkar
Hver einasti leikmaður ÍBV lék vel í leiknum. Bjarki Björn Gunnarsson átti stórleik á hægri kantinum og lagði upp hvorki fleiri né færri en þrjú mörk. Róbert Elís Hlynsson skoraði tvennu og var stöðugt ógnandi í fremstu víglínu.
Alex Freyr Hilmarsson stýrði ferðinni á miðjunni og kórónaði fullkominn leik sinn með marki og stoðsendingu.
Milan Tomic var sem kóngur í ríki sínu djúpur á miðjunni, ryksugaði boltann við hvert tækifæri, vann hvert einasta návígi og fullkomnaði leikinn með góðu skallamarki.
Skúrkarnir eru í liði Keflavíkur. Davíð Helgi Aronsson átti mjög erfitt uppdráttar þar sem hann réði sérstaklega illa við pressu Eyjamanna og missti boltann nokkrum sinnum á slæmum stöðum. Var hann tekinn af velli á 56. mínútu þegar staðan var orðin 4-0.
Dagur Ingi Valsson náði sér ekki á strik, komst aldrei í takt við leikinn og var tekinn af velli í hálfleik. Ásgeiri Orra Magnússyni gekk þá erfiðlega í markinu enda fékk hann á sig sex mörk.
Dómarinn
Jóhann Ingi Jónsson og hans teymi var með fyrirtaks stjórn á leiknum. Hann stöðvaði leikinn kannski óþarflega oft til þess að ræða nokkuð lengi við menn. Annars ekki yfir neinu að kvarta, flott frammistaða.
Stemning og umgjörð
Eyjamenn mættu prýðilega á leikinn og létu vel í sér heyra. Illu heilli var ofanritaður ekki staddur í Vestmannaeyjum og getur því lítið sagt til um umgjörðina en treystir því hins vegar að þar sé allt upp á tíu.