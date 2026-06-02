John Barnes greindist með krabbamein Andri Broddason skrifar 2. júní 2026 21:31 John Barnes vill að umræða um krabbamein í blöðruhálskirtli karla verði opnari. vísir/Getty Liverpool-goðsögnin John Barnes hefur greint frá því að hann fékk krabbamein í blöðruhálskirtilinn. Hann er nú búinn að fara í aðgerð til að fjarlægja blöðruhálskirtilinn og er nú á batavegi. Barnes er aðeins 62 ára og á að baki yfir 300 leiki fyrir Liverpool. Hann var hjá félaginu í tíu ár og á þeim tíma vann hann ensku úrvalsdeildina tvisvar ásamt því að vinna F.A. bikarinn tvisvar. Barnes vekur athygli á baráttu sinni við krabbamein vegna þess að honum finnst ákveðin skömm fylgja því að fá krabbamein í blöðruhálskirtilinn. Hann ítrekar að það sé í lagi með hann en karlmenn eigi ekki að þurfa að skammast sín fyrir að láta fjarlægja blöðruhálskirtilinn. „Aðgerðin lætur þér líða eins og þú sért minni maður, en þú ert það ekki. Þú ert nákvæmlega eins.“ Einnig bendir Barnes á að karlar þurfi átak til að opna umræðu um krabbamein í blöðruhálskirtli. Hann segir að það þurfi að taka svipuð skref og voru gerð til að auka umtal um brjóstakrabbamein kvenna. Þessi tilkynning kemur innan við sólarhring frá því að önnur Liverpool-goðsögn, Kenny Dalglish, greindi frá því að hann hefði greinst með krabbamein. Liverpool FC Mest lesið Blóðbað í Köben: „Þetta var helvítis bras“ Sport Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Enski boltinn Missir af HM í fótbolta vegna samfélagsmiðlafærslu Fótbolti Draumurinn ekki dáinn hjá Bergrós Sport Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Enski boltinn Ver val á meintum kynferðisbrotamanni Fótbolti Fékk ekki að ferðast með landsliðinu til Bandaríkjanna Fótbolti Svíar tala um valdaskipti í skandinavískum íþróttum Fótbolti Steph Curry gerir risasamning við kínverskt íþróttamerki Körfubolti Bodö/Glimt græddi yfir sex milljarða á Evrópuævintýrinu Fótbolti Fleiri fréttir John Barnes greindist með krabbamein Wales jafnaði metin í lokin Kláruðu leikinn með síðustu spyrnu leiksins Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Fékk ekki að ferðast með landsliðinu til Bandaríkjanna Bodö/Glimt græddi yfir sex milljarða á Evrópuævintýrinu Svíar tala um valdaskipti í skandinavískum íþróttum Ver val á meintum kynferðisbrotamanni Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Sjáðu mörkin: Norðmenn rúlluðu yfir Svía og glæsimark Isak „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola HM-minning: Óheiðarlegasta heimsmeistarakeppni allra tíma Mætti seint á æfingu fyrir leik en svaraði með þrennu „Takk fyrir ástina“ Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Missir af HM í fótbolta vegna samfélagsmiðlafærslu Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Stóru liðin á eftir Kroupi Strand Larsen skoraði tvö þegar Norðmenn unnu Svía þægilega Þurfti að flauta leikinn tvisvar af 303 mörk í 500 leikjum fyrir eitt félag Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet „Ef afi minn væri með hjól þá væri hann bíll“ Gerir lítið úr „slagsmálunum“ hjá Real Madrid Keegan með fjórða stigs krabbamein Sjá meira