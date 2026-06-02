Fótbolti

John Barnes greindist með krabba­mein

Andri Broddason skrifar
John Barnes vill að umræða um krabbamein í blöðruhálskirtli karla verði opnari.
John Barnes vill að umræða um krabbamein í blöðruhálskirtli karla verði opnari. vísir/Getty

Liverpool-goðsögnin John Barnes hefur greint frá því að hann fékk krabbamein í blöðruhálskirtilinn. Hann er nú búinn að fara í aðgerð til að fjarlægja blöðruhálskirtilinn og er nú á batavegi.

Barnes er aðeins 62 ára og á að baki yfir 300 leiki fyrir Liverpool. Hann var hjá félaginu í tíu ár og á þeim tíma vann hann ensku úrvalsdeildina tvisvar ásamt því að vinna F.A. bikarinn tvisvar.

Barnes vekur athygli á baráttu sinni við krabbamein vegna þess að honum finnst ákveðin skömm fylgja því að fá krabbamein í blöðruhálskirtilinn. Hann ítrekar að það sé í lagi með hann en karlmenn eigi ekki að þurfa að skammast sín fyrir að láta fjarlægja blöðruhálskirtilinn.

„Aðgerðin lætur þér líða eins og þú sért minni maður, en þú ert það ekki. Þú ert nákvæmlega eins.“

Einnig bendir Barnes á að karlar þurfi átak til að opna umræðu um krabbamein í blöðruhálskirtli. Hann segir að það þurfi að taka svipuð skref og voru gerð til að auka umtal um brjóstakrabbamein kvenna.

Þessi tilkynning kemur innan við sólarhring frá því að önnur Liverpool-goðsögn, Kenny Dalglish, greindi frá því að hann hefði greinst með krabbamein.

Liverpool FC

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