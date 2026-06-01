Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. júní 2026 14:32 KR-ingar hafa heldur betur séð til þess að það vantar ekki mörkin í Bestu deild karla í fótbolta í sumar. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson 33 mörk litu dagsins ljós í níundu umferð Bestu deildar karla í fótbolta um helgina og vantaði bara eitt mark upp á að jafna markametið. Eini grasleikurinn í umferðinni dró meðaltalið heldur betur niður og kom í veg fyrir met. Það var nefnilega bara eitt mark skorað í leik FH og ÍA í Kaplakrika á föstudagskvöldið en 32 mörk í hinum fimm leikjunum eða 6,4 mörk að meðaltali í leik. Í fjórum leikjanna voru skoruð sex mörk eða fleiri en flest mörk voru skoruð í 5-3 sigri KR á KA eða átta talsins. Aðeins einu sinni áður hafa verið skoruð þrjátíu mörk í einni umferð í efstu deild en metið er áfram í eigu 9. umferðar sumarið 2024. Þá voru skoruð 34 mörk í sex leikjum. Metið í tíu liða deild var 28 mörk í lokaumferðinni 1995 og það voru 5,6 mörk að meðaltali í leik. Meðalmarkaskorið í umferð helgarinnar var aðeins fyrir neðan það eða 5,5 mörk í leik. 5,67 mörk voru skoruð að meðaltali í metumferðinni fyrir tæpum tveimur árum. Flest mörk í einni umferð í efstu deild karla: 34 mörk - 9. umferð 2024 33 mörk - 9. umferð 2026 29 mörk - 13. umferð 2008 29 mörk - 22. umferð 2018 28 mörk - 18. umferð 1995 27 mörk - 5. umferð 1993 27 mörk - 17. umferð 2002