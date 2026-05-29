Fram - Breiðablik 4-3 | Fara fljúgandi í landsleikjahléið Valur Páll Eiríksson skrifar 29. maí 2026 21:05 Kennie Chopart og félagar í Fram mæta sterkustu liðum landsins ekki í fyrstu umferðunum. vísir/Guðmundur Fram vann 4-3 heimasigur á Breiðabliki í níundu umferð Bestu deildar karla í fótbolta. Sigurinn var verðskuldaður og síst of stór. Það eru danskir dagar í Úlfarsárdal og Kennie Chopart lét til sín taka í upphafi leiks í dag. Hann skoraði frábært skallamark eftir álíka góða fyrirgjöf Haraldar Einars eftir þriggja mínútna leik og vann boltann svo af linum Ívari Erni Jónssyni áður en hann negldi boltann í markið tveimur mínútum síðar. 2-0 eftir fimm mínútna leik og Blikar í roti. Ívar bætti reyndar upp fyrir það með skallamarki eftir hornspyrnu Höskuldar Gunnlaugssonar eftir rúmlega hálftímaleik en það var eiginlega gegn gangi leiksins. Fram fékk nokkur færi til að bæta við fyrir hléið og Frey Sigurðssyni tókst að gera það skömmu fyrir leikhlé eftir glimrandi fína skyndisókn. Staðan var 3-1 í hléi en segja má að Framarar hafi átt skilið að vera meira yfir gegn Blikaliði sem var ekki sjón að sjá frá 6-3 sigri gegn KR örfáum dögum fyrr. Jakob Byström skoraði fjórða markið snemma í síðari hálfleik og faktískt drap einhverja von Blika um að fá stig úr leiknum. Ef einhverjir Framarar óttuðust að Blikar finndu kraftinn til að koma til baka eftir hléið var sú hræðsla ekki alls óþörf. Blikar svöruðu með tveimur mörkum til að minnka muninn í 4-3 en þeir virkuðu samt aldrei mjög líklegir til að jafna. Það vantaði alla sannfæringu í Blika í kvöld og Framarar kláruðu dæmið, hefðu raunar átt að negla einn nagla til í kistu gestanna undir lokin en 4-3 úrslit leiksins. Fram er eftir sigurinn í þriðja sæti með 20 stig eftir níu leiki, fimm frá toppliði Víkings og tveimur frá KR í öðru. Breiðablik er með 15 stig í fjórða sætinu. Stjörnur og skúrkar Kennie Chopart eldist eins og rauðvín. Skorar tvö til að rota Blika í byrjun og hleypur stanslaust, endalaus kraftur fram og til baka. Fítonsorka þessa manns er rannsóknarefni. Fred enn á ný frábær og Jakob Byström öflugur. Varnarlína Blika var úti á túni stóran part, sérstaklega í fyrri hálfleik. Ívar Örn skoraði mark en var agalegur hinu megin á vellinum og Viktor Örn líka slakur, sem og Davíð Ingvarsson. Anton Ari bjargaði þeim oftar en einu sinni í markinu. Atvik leiksins Mörk Kennie í byrjun, þvílíka startið sem við fengum. Skallamark hans á þriðju mínútu var stórkostlegt. Dómarinn Mikið tuðað í stúkunni en óþarft. Gunnar Oddur og félagar með fín tök, vítadómurinn réttur. Stemning og umgjörð Framarar hafa lagt aukna vigt á umgjörð í kringum heimaleiki félagsins í byrjun þessa tímabils. Stuðningsfólk gat mætt snemma, fengið sér naut og bernaise á föstudagskvöldi og hlustað á pallborðsumræður sérfræðinga um leikinn. Þá mætti Hreimur og tók lagið. Mikil gleði Frammegin í stúkunni, menn tóku lagið ítrekað undir trommuslátti. Hins vegar kaldar kveðjur á Blika eftir frábæran sigur á KR hversu fáir létu sjá sig þeirra megin í stúkunni í kvöld. Er einhver árshátíð í Kópavogi? Besta deild karla Fram Breiðablik