Tveir leikir fóru fram í 9.umferð Bestu deildar karla í gær. Boðið var upp á markaveislu í baráttu Fram og Breiðabliks um þriðja sæti deildarinnar fyrir landsleikjahlé og þá reyndist Ómar Björn hetja Skagamanna gegn lánlausum FH-ingum.
Í Kaplakrika tóku sigurlausir FH-ingar á móti Skagamönnum í liði ÍA. Ómar Björn Stefánsson skoraði eina mark leiksins þegar að rétt um stundarfjórðungur eftir lifði leiks fyrir ÍA. Mikilvægur sigur sem lyftir Skagamönnum upp í efri hluta deildarinnar. FH er í fallsæti og enn án sigurs með aðeins tvö stig eftir níu leiki.
Fram vann 4-3 heimasigur á Breiðabliki. Sigurinn var verðskuldaður og síst of stór. Hinn síungi Kennie Chopart fór fyrir Frömurum með góðu fordæmi og skoraði tvö af fjórum mörkum liðsins á fyrstu fimm mínútunum. Freyr Sigurðsson og Jakob Byström bættu við hvor markinu fyrir sig en hjá Blikunum skoraði Ívar Örn Árnason eitt mark og Kristófer Ingi Kristinsson tvennu.
Með sigrinum styrkir Fram stöðu sína í 3.sæti Bestu deildarinnar og hefur liðið unnið sex af fyrstu níu leikjum sínum og er nú með fimm stiga forskot á Breiðablik í fimmta sætinu.