Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Valur Páll Eiríksson skrifar 2. júní 2026 11:33 Sir Kenny Dalglish er goðsögn í lifanda lífi. Nordic Photos / Getty Images Liverpool hefur sent yfirlýsingu um goðsögn félagsins, Sir Kenny Dalglish, sem berst við krabbamein. Dalglish hafði sjálfur óvart greint frá tíðindunum á samfélagsmiðlum. Dalglish birti færslu á samfélagsmiðlum þar sem fram kom að hann væri að berjast við krabbamein. Sú færsla átti ekki að fara í loftið en skaðinn var skeður og tíðindin fóru á flug. Liverpool birti yfirlýsingu í kjölfarið þar sem haft er eftir Dalglish: „Eins og slysafærsla mín á samfélagsmiðlum gefur til kynna, þá er ég nú í meðferð við krabbameini," sagði Sir Kenny. „Ólíkt notkun minni á farsíma gengur meðferðin vel." Hann hafi viljað halda upplýsingum um heilsu sína sem einkamáli. „Helst hefði þetta verið áfram einkamál því þannig á það að vera, en gagnslaus tæknikunnátta mín hefur neytt mig til að gera þetta opinbert." „Auðvitað ætlaði ég ekki að gera þetta mál opinbert svo ég væri þakklátur ef friðhelgi einkalífs míns og fjölskyldu minnar væri virt." Ekki fylgir sögunni á hvaða stigi veikindi hans eru eða hverskyns krabbamein sé að ræða. Dalglish þakkar læknastarfsfólki fyrir aðstoðina í veikindunum. „Eins og alltaf, þakka ég frábæru læknastarfsfólki sem hefur sýnt ótrúlega umhyggju og nærgætni, ekki bara fyrir mig heldur fyrir marga, marga aðra. Þau eru sjálfum sér til sóma." Dalglish er skoskur og hóf leikmannaferil sinn hjá Celtic hvar hann lék frá 1969 til 1977. Í kjölfarið fór hann til Liverpool og var leikmaður liðsins frá 1977 til 1990. Hann er talinn besti leikmaður í sögu félagsins. Hann var einnig þjálfari liðsins frá 1985 til 1991. Hann hætti hjá Liverpool í kjölfar Hillsborough-slyssins sem tók mikið á hann. Hann þjálfaði Blackburn Rovers frá 1991 til 1995 og undir hans stjórn vann liðið enska meistaratitilinn. Þá var hann stjóri Newcastle 1997 til 1998 og tók svo aftur við sem stjóri Liverpool árið 2011 og var í því starfi í rúmt ár. Dalglish vann enska meistaratitilinn sex sinnum sem leikmaður, þar af einn sem spilandi þjálfari, og tvo sem þjálfari liðsins. Einnig varð hann Evrópumeistari þrisvar sem leikmaður liðsins. Dalglish er þá leikjahæsti leikmaður í sögu skoska landsliðsins með 102 leiki og deilir markametinu með Denis Law, með 30 mörk.