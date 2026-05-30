Gri/Nja - Breiðablik 0-5 | Blikar refsuðu heimakonum grimmilega Gunnar Berg Stefánsson skrifar 30. maí 2026 13:17 Íslandsmeistarar Breiðabliks eru á toppi Bestu deildarinnar. vísir/Vilhelm Breiðablik vann öruggan 0-5 sigur á Grindavík/Njarðvík í sjöundu umferð Bestu deildar kvenna í dag. Gestirnir komust yfir snemma í leiknum þar sem þær nýttu sér mistök heimakvenna, áður en þær gerðu endanlega út um leikinn í seinni hálfleik. Breiðablik voru ekki lengi að koma sér á bragðið. Strax á fyrstu mínútu virtist Lauren Kellett markmaður Grindavík/Njarðvík festast í grasinu og kom þ.a.l. með lélegt útspark sem endaði hjá Barbáru Sól Gísladóttur sem þakkaði pent fyrir sig og kom Blikum yfir. Gestirnir héldu áfram að sækja og á fimmtándu mínútu tvöfölduðu þær forskot sitt. Eftir darraðardans í teig heimakvenna datt boltinn fyrir Katelyn Duong sem átti ekki í vandræðum með að skora í autt markið og staðan orðin 0-2. Þrátt fyrir erfiða byrjun gáfust heimakonur ekki upp. Eftir því sem leið á fyrri hálfleikinn unnu þær sig betur inn í leikinn og sköpuðu sér nokkur góð færi. En heimakonum tókst ekki að minnka muninn fyrir hlé. Staðan því 0-2 í hálfleik, en Grindavík/Njarðvík að vakna til lífsins eftir erfiða byrjun. Grindavík/Njarðvík hóf síðari hálfleikinn af miklum krafti og var nálægt því að koma sér aftur inn í leikinn. Emma Nicole fékk tvö góð færi með skömmu millibili, bæði eftir góðar fyrirgjafir Rakelar Sigurðardóttur, en í bæði skiptin fór skallinn yfir markið. Þetta reyndist dýrkeypt. Á 51. mínútu voru heimakonur komnar hátt á völlinn í leit að marki þegar Breiðablik refsaði af mikilli grimmd. Agla María Albertsdóttir slapp þá ein í gegn og skoraði af miklu öryggi fram hjá Lauren Kellet. Markið kom á versta mögulega tíma fyrir heimakonur og staðan orðin 0-3. Þetta mark virtist taka allan vind úr seglum Grindavíkur/Njarðvíkur. Agla María var aftur á ferðinni á 64. mínútu þegar hún skallaði knettinum í netið eftir glæsilega sendingu frá Karitas Tómasdóttur og kom blikum í 0-4. Aðeins tveimur mínútum síðar bættu gestirnir svo við fimmta markinu. Kaytelyn Duong vann boltann á miðjum vellinum og sendi Líf Joostdóttur af stað. Hún keyrði upp völlinn, fram hjá Natasha Moraa og skoraði af mikilli yfirvegun. Lokatölur leiksins, 0-5. Atvik leiksins Byrjun seinni hálfleiks. Grindavík/Njarðvík fékk tvö góð færi á fyrstu mínútunum í síðari hálfleik. Í stað þess skoraði Agla María þriðja mark Breiðabliks og geðri út um leikinn. Stjörnur og skúrkar Agla María Albertsdóttir var lang best á vellinum í dag. Hún skoraði tvö mörk, hún var stöðug ógn, skapaði fullt af færum og hefði hæglega getað skorað þrennu. Dómarar leiksins Dómarateymið átti tiltölulega rólegan dag. Fá umdeild atvik komu upp, má segja að dómararnir leystu verkefnið vel og héldu góðri stjórn á leiknum. Stemning og umgjörð Það var alls ekki full stúka og heyrðist mest í stuðningsmönnum Breiðabliks. Viðtöl Agla María Albertsdóttir skoraði tvö mörk í sigri Breiðabliks og var afar ánægð með frammistöðu liðsins. „Mér fannst við gera þetta vel. Þær (Grindavík/Njarðvík) hafa verið öflugar í byrjun tímabils og því sérstaklega gott fyrir okkur að ná í sigur hér í dag.“ „Hún er frábær leikmaður“ Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var einnig mjög ánægður með sína leikmenn. „Ég var mjög ánægður með byrjunina hjá okkur. Við skorum mark strax í upphafi leiks og fylgjum því svo eftir með öðru marki. Mér fannst við bara mjög góðar í dag.“ Ian Jeffs hafði sérstakt hrós á Öglu Maríu sem skoraði tvö mörk í leiknum. „Hún er frábær leikmaður. Hún skoraði tvö mörk í dag en hefði átt að skora þrennu, hún fékk dauðafæri til þess. Hún var bara mjög góð í dag, bæði með og án bolta, eins og flestir leikmennirnir mínir. Við vorum virkilega tilbúnar í verkefnið og þetta var mjög góð frammistaða.“ Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur/Njarðvíkur, var svekktur með úrslitin en taldi þau ekki gefa alveg rétta mynd af leiknum. „Mér líður bara skringilega. Nú á dögum eins og þessum er maður ánægður að vera ekki rosalega úrslitamiðaður. Við höfum horft mikið í frammistöður í sumar, við höfum unnið leiki og verið ekkert fáránlega impressed með þá leiki. Nú erum við að tapa leik, ekki það að við séum sátt með þessa frammistöðu, en mér fannst þetta ekki 5-0 leikur. Mér fannst við geta keppt við þær og verið ofan á á mörgum sviðum en þær eru ofboðslega góðar og sterkar í því sem þær gera. Þær skoruðu mörkin en ekki við,“ sagði Gylfi. „Leiðinlegasta sem við höfum gert á ævinni“ Hann taldi lið sitt hafa verið vel inni í leiknum lengi vel en sagði síðasta hálftímann mjög slæman. „Þannig myndi ég súmera upp fyrstu 60 mínúturnar, svo er bara búið að slökkva ljósin og allir farnir heim. Síðustu 30 mínúturnar voru bara það leiðinlegasta sem við öll sem tókum þátt í leiknum höfum gert á ævinni.“ Grindavík/Njarðvík lenti 0-2 undir eftir tvö óheppileg mörk á fyrsta korterinu en Gylfi sagði sitt lið aldrei hafa hætt að reyna að spila sinn leik. „Við reynum bara áfram, við gefumst aldrei upp. Þó einn leikmaður festist í grasinu eftir 30 sekúndur þýðir það ekki að við ætlum að hætta að spila okkar fótbolta. Við reyndum, við þjörmuðum að þeim og bönkuðum á dyrnar. Fyrri hálfleikurinn var bara í algjöru jafnvægi og mér fannst við ekkert lakari út á velli.“ Hann sagði sitt lið hafa byrjað seinni hálfleikinn af miklum krafti og talið sig eiga að minnka muninn áður en Breiðablik skoraði sitt þriðja mark. „Við byrjum seinni hálfleikinn mjög vel og eigum klárlega að skora, minnka muninn í 2-1. En svo skora þær 3-0 og 4-0. Mörkin hafa óneitanlega áhrif á tilfinningarnar inni á vellinum. Það var skemmtileg áskorun að mæta Íslandsmeisturunum í dag en það er auðvitað enn erfiðara þegar maður byrjar leikinn 1-0 undir." Þrátt fyrir stórt tap sagðist Gylfi taka ýmislegt jákvætt með sér úr leiknum. „Ég tek fullt af jákvæðum hlutum úr þessum leik. Eins ljót og úrslitin eru þá var margt sem var í góðu lagi en svo var ýmislegt sem var ekki nógu vel gert hjá okkur í dag."