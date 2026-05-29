Valur - Þróttur 0-1|Sigra manni færri á útivelli Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 29. maí 2026 18:31 Þróttur - Stjarnan Besta Deild Kvenna Vor 2026 vísir/Diego Þróttur náði í mikilvægan sigur í Bestu deild kvenna þegar liðið lagði Val að velli, 1-0, á Hlíðarenda í kvöld. Eina mark leiksins skoraði Unnur Dóra Bergsdóttir í fyrri hálfleik og dugði það Þrótti til sigurs þrátt fyrir að hafa leikið manni færri síðasta hálftímann. Með sigrinum styrkti Þróttur stöðu sína í fjórða sæti deildarinnar og er nú komið með tólf stig eftir sjö umferðir. Valur situr hins vegar áfram í sjöunda sæti með sjö stig. Leikurinn fór rólega af stað og var lítið um opin marktækifæri á upphafsmínútunum. Liðin voru bæði vel skipulögð varnarlega og gekk þeim illa að skapa sér færi á síðasta þriðjungi vallarins. Það var hins vegar á þrítugustu mínútu sem fyrsta mark leiksins leit dagsins ljós. Björg Gunnlaugsdóttir átti þá góða sendingu inn fyrir varnarlínu Vals þar sem Unnur Dóra Bergsdóttir slapp í gegn. Unnur gerði virkilega vel og renndi boltanum fram hjá Mollee Swift í marki Vals og kom Þrótti yfir. Markið gaf gestunum auka kraft og voru þær sterkari aðilinn það sem eftir lifði fyrri hálfleiks. Þrátt fyrir nokkrar álitlegar sóknir tókst þeim þó ekki að bæta við öðru marki fyrir leikhlé og staðan því 1-0 þegar liðin gengu til búningsklefa. Valskonur reyndu að auka sóknarþunga sinn í síðari hálfleik en fengu síðan hjálparhönd á 58. mínútu þegar Alexia Marin Czerwien fékk sitt annað gula spjald. Hún hafði þá sparkað boltanum í burtu eftir að Valur hafði fengið aukaspyrnu og var því vísað af velli. Eftir rauða spjaldið færðist leikurinn nær alfarið yfir á vallarhelming Þróttar. Valskonur voru hársbreidd frá því að jafna metin á 85. mínútu þegar Margrét Brynja Kristinsdóttir sendi góðan bolta inn í vítateiginn þar sem Ágústa María Valtýsdóttir mætti og skaut í innanverða stöngina. Boltinn vildi þó ekki inn og slapp Þróttur með skrekkinn. Þrátt fyrir mikla pressu á lokakaflanum tókst Valskonum ekki að brjóta niður þétta vörn Þróttar. Gestirnir héldu út og fögnuðu dýrmætum 1-0 sigri þegar upp var staðið. Sigurinn var afar mikilvægur fyrir Þrótt sem er nú komið með tólf stig í fjórða sæti Bestu deildarinnar og hefur minnkað bilið í liðin fyrir ofan sig. Valur situr áfram í sjöunda sæti með sjö stig og þarf að sætta sig við svekkjandi úrslit eftir að hafa ekki náð að nýta sér liðsmuninn síðasta hálftímann. Atvik leiksins Rauða spjaldið sem Alexia fékk á 58. mínútu og skot Ágústu í innanverða stöngina á 85. mínútu. Þar voru Valskonur hársbreidd frá því að jafna metin gegn tíu leikmönnum Þróttar. Boltinn hafnaði þó ekki í netinu og reyndist það síðasta stóra færi heimakvenna. Stjörnur og skúrkar Unnur Dóra Bergsdóttir var virkilega flott í dag í sóknarlínu Þróttar og skoraði glæsilegt mark sem reyndist vera sigurmark leiksins. Björg Gunnlaugsdóttir var einnig öflug á kantinum hjá Þrótti og lagði upp markið með frábærri sendingu inn fyrir vörn Vals. Í liði Vals var Ísabella Sara Tryggvadóttir sterkust. Hún var öflug í sóknarleik Valskvenna, skapaði hættu þegar hún fékk boltann og var sífellt ógnandi, en tókst ekki að koma boltanum í netið. Dómarinn Gunnar Freyr Róbertsson og hans dómarateymi voru að mestu með góð tök á leiknum. Valur vildi þó fá vítaspyrnu á 52. mínútu þegar Ísabella Sara Tryggvadóttir komst inn í teiginn en Jelena Tinna Kujundzic virtist toga lítillega í handlegg hennar áður en hún féll í skottilraun sinni. Dómarinn mat atvikið þó ekki sem brot og lét leikinn halda áfram. Stemning og umgjörð Það var fín mæting á Hlíðarenda í dag, stuðningsmenn létu vel heyra í sér og hvöttu sín lið áfram. Aðstæður voru mjög góðar og veðrið ágætt fyrir fótboltaleik. Besta deild kvenna Valur Þróttur Reykjavík