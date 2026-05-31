Íslenski boltinn

Öll mörkin: Sjáðu þrennu vara­mannsins og sturlunina á Akur­eyri

Sindri Sverrisson skrifar
Stjörnukonur fögnuðu góðum sigri gegn ÍBV í gær. vísir/Anton

Tíu marka tryllingur á Akureyri og þrenna varamanns í Kaplakrika var á meðal þess sem stóð upp úr markasúpunni í 7. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta. Öll mörkin má nú sjá á Vísi.

Nia Christopher kom inná sem varamaður í hálfleik þegar FH var 2-1 undir gegn Fram í Kaplakrika og skoraði þrennu, í 6-2 sigri FH. Hún fékk þó góða aðstoð, meðal annars þegar Ingibjörg Magnúsdóttir krækti í vítaspyrnu í lokin sem Christopher skoraði úr.

Sigurinn þýðir að FH er áfram tveimur stigum á eftir toppliði Breiðabliks sem vann 5-0 stórsigur á nýliðum Grindavíkur/Njarðvíkur.

ÍBV er áfram í 3. sæti þrátt fyrir 2-0 tap gegn Stjörnunni en núna aðeins stigi á undan Þrótti, sem vann Val 1-0, og tveimur á undan Stjörnukonum.

Þór/KA er eina liðið án sigurs, á botninum, eftir 6-4 skellinn gegn Víkingum sem komu sér í burtu frá fallsætunum.

Mörkin úr leikjunum má sjá hér að neðan.

Besta deild kvenna UMF Grindavík UMF Njarðvík Breiðablik FH Fram Þór Akureyri KA Víkingur Reykjavík Stjarnan ÍBV Valur Þróttur Reykjavík

