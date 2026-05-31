Tíu marka tryllingur á Akureyri og þrenna varamanns í Kaplakrika var á meðal þess sem stóð upp úr markasúpunni í 7. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta. Öll mörkin má nú sjá á Vísi.
Nia Christopher kom inná sem varamaður í hálfleik þegar FH var 2-1 undir gegn Fram í Kaplakrika og skoraði þrennu, í 6-2 sigri FH. Hún fékk þó góða aðstoð, meðal annars þegar Ingibjörg Magnúsdóttir krækti í vítaspyrnu í lokin sem Christopher skoraði úr.
Sigurinn þýðir að FH er áfram tveimur stigum á eftir toppliði Breiðabliks sem vann 5-0 stórsigur á nýliðum Grindavíkur/Njarðvíkur.
ÍBV er áfram í 3. sæti þrátt fyrir 2-0 tap gegn Stjörnunni en núna aðeins stigi á undan Þrótti, sem vann Val 1-0, og tveimur á undan Stjörnukonum.
Þór/KA er eina liðið án sigurs, á botninum, eftir 6-4 skellinn gegn Víkingum sem komu sér í burtu frá fallsætunum.
Mörkin úr leikjunum má sjá hér að neðan.