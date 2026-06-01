Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum

KR-konur voru í miklum ham í Lengjudeild kvenna í fótbolta í Vesturbænum um helgina og enginn lék betur í 6-0 sigri KR-liðsins á HK-konum en hin sextán ára Rakel Grétarsdóttir.
Rakel skoraði tvívegis í leiknum en hin mörkin skoruðu systurnar Kara og Katla Guðmundsdætur og svo þær Emma Björt Arnarsdóttir og Makayla Soll.
Seinna mark Rakelar í leiknum var afar laglegt og myndband samfélagsmiðlaljósmyndara KR gerði það síðan enn skemmtilegra.
Rakel lék þarna laglega á varnarmann HK þegar hún keyrði inn í teiginn en svo góð var ein gabbhreyfing hennar að hún plataði myndatökumanninn líka upp úr skónum. Hann missti sjónar á bæði Rakel og boltanum en náði síðan að átta sig rétt áður en hún smellti knettinum í markið.
Hér fyrir ofan má sjá myndbandið af öðru marki Rakelar sem var tekið fyrir aftan markið. Öll mörk liðsins, þar á meðal umrætt mark frá öðru sjónarhorni, má sjá hér fyrir neðan.
KR-konur hafa unnið alla þrjá heimaleiki sína og skorað í þeim þrettán mörk. Þær eru í öðru sæti með tólf stig í húsi af fimmtán mögulegum.
Rakel hefur skorað fjögur mörk og er markahæst í KR-liðinu í Lengjudeildinni í sumar.
