Afturelding tyllti sér á topp Lengjudeildar karla í fótbolta með stórsigri gegn Fylki í Mosfellsbæ í kvöld. Lokatölur urðu 5-1 Afureldingu í vil.
Yfirburðir Aftureldingar algjörir, sér í lagi í fyrri hálfleik þar sem að liðið raðaði inn mörkum og kom sér í stöðuna 4-0 fyrir lok fyrri hálfleiksins með mörkum frá Andi Hoti, Óðni Bjarkasyni, Joacim Holtan og Bart Kooistra.
Andi Hoti bætti við öðru marki sínu og fimmta marki Aftureldingar snemma í seinni hálfleik áður en að Hlynur Sævar Jónsson klóraði í bakkann fyrir Fylkismenn sem voru fyrir leik kvöldsins á toppi Lengjudeildarinnar.
Nær komust Fylkismenn ekki. Lokatölur 5-1 Aftureldingu í vil. Lærisveinar Magnúsar Más Einarssonar lyfta sér þar með upp fyrir Fylki í toppsæti Lengjudeildarinnar.
Þar sitja Mosfellingar með 16 stig. Einu stigi meira en Fylkir í 2.sæti deildarinnar.