Fékk ekki að ferðast með landsliðinu til Bandaríkjanna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. júní 2026 14:02 Breel Embolo hefur skorað 23 mörk í 85 leikjum með svissneska landsliðinu. Getty/Alex Grimm Svissneski framherjinn Breel Embolo fékk ekki að ferðast með restinni af svissneska fótboltalandsliðinu til Bandaríkjanna þar sem liðið tekur þátt í heimsmeistaramótinu í fótbolta. Embolo var vísað frá á flugvellinum í Zürich á þriðjudag þar sem vegabréfsáritun hans til Bandaríkjanna, svokölluð ESTA, á enn eftir að vera samþykkt. Þetta tilkynnti svissneska knattspyrnusambandið, sem samkvæmt miðlinum Blick býst við að Embolo fái landvistarleyfið í lag á þriðjudag eða miðvikudag.Rafræna ferðaheimildin hans, ESTA, átti að hafa verið samþykkt um morguninn. Klukkan 10:30, aðeins nokkrum klukkustundum fyrir brottför, bárust svo áfallsfréttirnar: Embolo fékk ekki að fljúga með. Hann var því ekki með þegar landsliðið stillti sér upp fyrir liðsmyndatöku á flugvellinum í Zürich skömmu fyrir brottför.Eins og svissneska knattspyrnusambandið greinir frá er sambandið nú í sambandi við yfirvöld. Menn eru enn bjartsýnir: „Við gerum ráð fyrir að Breel muni fljúga á eftir, annaðhvort í dag eða á morgun, og slást í hópinn." Sambandið gaf ekki frekari upplýsingar.Á meðan staða ESTA-umsóknar Embolos er „í yfirferð" er ekki hægt að ferðast til Bandaríkjanna. Markaskorari landsliðsins er þó ekki eina tilfellið. Bandarísk yfirvöld áskilja sér rétt til að endurskoða allar umsóknir hvenær sem er.