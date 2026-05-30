FH hafði betur, 6-2, þegar liðið fékk Fram í heimsókn í sjöundu umferð Bestu-deildar kvenna á Kaplakrikavelli í Hafnarfirði í dag. FH heldur áfram eltingaleik sínum við Breiðablik við topp deildarinnar en Fram hefur fjögur stig í næstneðsta sæti.
Ingibjörg Magnúsdóttir kom FH yfir eftir um það bil stundarfjórðungs leik. Thelma Lóa Hermannsdóttir átti þá fyrirgjöf frá hægri sem virkaði saklaus en Ashley Brown Orkus, markvörður Fram, missti boltann frá sér og Ingibjörg þefaði upp hættuna og setti boltann í netið af stuttu færi.
Þetta er þriðja markið sem þessi eldfljóti og baneitraði kantmaður skorar í deildinni í sumar en hún hefur þar að auki skorað tvö mörk í einum leik í Mjólkurbikarnum.
Adam var ekki lengi í paradís hjá heimakonum þar sem Taylor Marie Hamlett jafnaði metin skömmu síðar. Hamlett slapp ein í gegnum vörn FH og kláraði færi af stakri prýði með góðu skoti í fjærhornið.
Hamlett var svo aftur á ferðinni þegar hún náði forystunni fyrir Fram skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks. Hamlett fékk þá góðu stungusendingu frá Brookelynn Paige Entz og nú skoraði Hamlett með hnitmiðuðu skoti sem Aldís Guðlaugsdóttir, markvörður FH, réði ekki við. Hamlett hefur nú skorað fimm deildarmörk fyrir Fram í sumar.
FH gerði tvær breytingar á liði sínu í hálfleik og Nia Raisa Christopher kom inn í framlínu liðsins. Nia var ekki lengi að setja mark sitt á leikinn en hún skoraði með föstu skoti eftir góðan undirbúning hjá Ingibjörgu Magnúsdóttur þegar seinni hálfleikur var um það bil fimm mínútna gamall.
Staðan þar af leiðandi orðin jöfn, 2-2. Nia var svo sannarlega ekki hætt en eftir rúmlega klukkutíma tók hún boltann á lofti og hamraði boltanum í netið. Stórglæsilegt mark og FH 3-2 yfir.
Helena Maree Errington róaði svo taugar stuðningsmanna FH með fjórða marki heimakvenna. Enn og aftur var Ingibjörg að skapa usla á hægri kantinum og hún gaf sína aðra stoðsendingu í leiknum og Helena rak svo smiðshöggið.
Nia Raisa Christopher fullkomnaði svo þrennu sína þegar hún skoraði úr vítaspyrnu sem Ingibjörg nældi í á lokamínútu venjulegs leiktíma.
Niðurstaðan 6-2 sigur FH sem er í öðru sæti deildarinnar með 16 stig og er tveimur stigum á eftir Breiðabliki sem er á toppnum. Fram er hins vegar með fjögur stig i næstneðsta sæti. Þremur stigum á eftir Val sem er í næsta sæti fyrir ofan fallsætin.
Leikurinn breyttist töluvert með innkomu Niu í hálfleik en með tilkom hennar kom mun meiri broddur í sóknarleik heimaliðsins sem hafði verið fremur flatur í fyrri hálfleik.
Ingibjörg var frábær á hægri vængnum hjá FH en hún skoraði eitt mark í leiknum, lagði upp tvö og fiskaði eina vítaspyrnu.
Nia Raisa Christopher skoraði þrennu eftir að hafa komið inná í hálfleik og hleypti miklu lífi í sóknarleik FH. Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir var öflug inni á miðsvæðinu og Helena Maree Errington var mikið í boltanum.
Taylor Marie Hamlett skoraði bæði mörk Fram og var nálægt því að minnka muninn í 4-3 með þá þriðja marki sínum í leiknum. Aldís Guðlaugsdóttir sá hins vegar við henni þar með frábærri markvörslu.
Una Rós Unnarsdóttir var öflug inni á miðsvæðinu hjá Fram líkt og Hildur María Jónasdóttir. Varnarleikur Fram var þéttur í fyrri hálfleik en það míglak hins vegar í þeim seinni.
Dómarar leiksins, þeir Ronnarong Wongmahadthai, Tomasz Piotr Zietal, Heimir Árni Erlendsson og Óliver Thanh Tung Vú, dæmdu þennan leik bara heilt yfir miög vel og fá átta í einkunn fyrir vel unninn störf sín.
FH-ingar léku í dag í góðgerðartreyju sinni en sú treyja er komin í sölu og 1000 krónur af hverri seldri treyju rennur til Einstakra barna. Auður tvöfaldar svo þá upphæð. Frábært framtak hjá FH og Auði.