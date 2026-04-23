ÍBV - KR 2-6 | Hrafnar fljúga

KR heldur toppsæti Bestu deildar karla eftir afgerandi 6-2 sigur á ÍBV í Vestmannaeyjum í þriðju umferð deildarinnar í dag. KR lék sér að heimamönnum og hefði hæglega getað unnið stærra.
Snemma varð ljóst í hvað stefndi í Vestmannaeyjum í dag. KR-ingar mættu til leiks af krafti og uppskáru mark eftir aukaspyrnu á fimmtu mínútu þar sem Arnór Ingvi Traustason potaði boltanum í netið.
Þeir sóttu látlaust að Vestmannaeyingum og uppskáru annað mark frá Hrafni Tómassyni, besta leikmanni síðustu umferðar í Bestu deildinni, og það var af dýrari gerðinni. Hrafn, eða Krummi, negldi boltann í skeytin af um 25 metra færi.
Aron Sigurðarson skoraði þriðja markið eftir tæplega hálftíma leik og fjórða markið skoraði Gabríel Hrannar Eyjólfsson undir blálok fyrri hálfleiks. Algjör einstefna hafði verið að marki ÍBV allan fyrri hálfleikinn og fjögurra marka forystan verðskulduð.
Eyjamenn höfðu vart undan látlausum sóknum KR-inga og hárri pressu þeirra í þau fáu skipti sem heimamenn voru með hann. Þeir komust upp til að anda í hálfleik eftir að hafa verið gjörsamlega kæfðir í 45 mínútur.
Þreföld breyting heimamanna í hléi skilaði krafti á upphafsmínútum síðari hálfleiks en sá kraftur skilaði fáum færum. KR-ingar tóku fljótlega tökin á ný og uppskáru tvö mörk. Aron skoraði sitt annað mark á 59. mínútu og lagði upp fyrir hinn 16 ára gamla Alexander Rafn Pálmason þremur mínútum síðar.
Alexander Rafn spilað tvo leiki og skorað tvö mörk það sem af er sumri.
Spurningin var einvörðungu hversu mikill munurinn yrði á liðunum í leikslok þar sem Eyjamenn áttu engin svör, hvorki varnarlega né sóknarlega, og voru raunar upp á KR-inga komnir með niðurstöðuna.
Þeir fengu nefnilega gefins mark á 65. mínútu þegar Halldór Snær Georgsson, markvörður KR-inga, gaf boltann beint á Viggó Valgeirsson sem skoraði sitt annað mark í sumar í autt netið.
Varamaðurinn Sesar Örn Harðarson skoraði svo annað á 77. mínútu á laglegan hátt þegar hann var sendur inn fyrir vörn KR-inga sem sofnaði á verðinum.
KR-ingar slökuðu á klónni eftir sjötta markið og Eyjamenn geta vel við unað að munurinn hafi ekki verið meiri.
KR vann 6-2 og Hrafnarnir fljúga hátt. Hvort sem um er að ræða Hrafn Tómasson eða Óskar Hrafn Þorvaldsson. Þökk sé sigrinum er KR áfram á toppi deildarinnar með fullt hús.
Sóknarleikur KR er hreinlega ógnvænlegur og annan leikinn í röð á andstæðingurinn ekki roð í svarthvíta.
KR hefur skorað 14 mörk í fyrstu þremur leikjum deildarinnar og níu leikmenn liðsins komnir á blað. Þeir hafa á móti fengið á sig tvö mörk í hverjum leikjanna þriggja. Að meðaltali hafa því verið skoruð 6,7 mörk í leikjum KR í upphafi móts.
ÍBV fékk skell í dag eftir fína frammistöðu gegn FH og Val í fyrstu tveimur leikjunum. Eyjamenn eru með eitt stig eftir þrjá leiki.
Mark Hrafns Tómassonar. Mæli með að halla undir flatt og spila þetta aftur og aftur.
Aron Sigurðarson er maður leiksins með tvö mörk og stoðsendingu. Fjölmargir öflugir hjá KR fram á við í dag.
Krummi aftur frábær á miðju KR en hann fór út af í hálfleik. Það var munur á KR-liðinu án hans eftir hléið.
Nánast allt Eyjaliðið fær falleinkunn.
Halldór Snær gaf mark og neistinn slökknaði eilítið hjá hans mönnum eftir það.
Twana Ahmed Khalid fékk ekki krefjandi leik í hendurnar í dag. Hann lét leikinn fljóta nokkuð vel lengst um. Átta gul spjöld á loft þrátt fyrir að leikurinn hafi ekki verið grófur per se, þó eflaust hægt að réttlæta öll átta.
Fámennt í Eyjum sökum samgönguvandræða. KR-ingar sem vildu á leikinn tóku bátinn yfir til Eyja frá Þorlákshöfn í gær en þeir voru ekki margir.
Skiljanlega var jarðarfararstemning á meðal heimamanna þar sem ekki er hægt að segja annað en KR-ingar hafi jarðað þá í dag.