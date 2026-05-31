Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald Aron Guðmundsson skrifar 31. maí 2026 23:16 Alexia í leik með Þrótti Reykjavík fyrr á tímabilinu. Vísir/Pawel Rætt var um rautt spjald sem Alexia Marin Czerwien, leikmaður Þróttar Reykjavíkur fékk í leik gegn Val í Bestu deildinni í gær í Bestu mörkunum á Sýn Sport. Sérfræðingar þáttarins sögðu hegðun leikmannsins kjánalega. Þróttur Reykjavík vann leikinn 1-0 með marki frá Unni Dóru Bergsdóttur og það þrátt fyrir að hafa leikið rúman hálftíma manni færri. Alexia Marin, leikmaður liðsins, var rekin af velli á 58.mínútu eftir að hafa fengið tvö gul spjöld með skömmu millibili. Fyrst fyrir brot á leikmanni Vals og svo fyrir að hafa sparkað boltanum í burtu skömmu seinna þegar að Valur átti aukaspyrnu en á því liggur enginn vafi í knattspyrnureglunum að slíkt athæfi verðskuldi gult spjald. Í viðtali skömmu eftir leikslok var Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar Reykjavíkur, spurður út í sitt álit á atvikinu: „Við erum að taka þetta viðtal allt of stutt eftir leik og ég ætla ekki að segja það sem mér finnst um þetta," sagði hann og lét þar við sitja. Því ekki ljóst hvort hann hafi verið ósáttur við leikmann sinn eða dómgæsluna. Farið var yfir atburðarásina í Bestu mörkunum á Sýn Sport í umsjón Helenu Ólafsdóttur þar sem að Fanndís Friðriksdóttir og Ásta Eir Árnadóttir voru sérfræðingar. „Ég skil ekki hvernig hann gæti ekki verið sammála þessu," sagði Ásta Eir um svar Jóhanns í ljósi atburðarrásarinnar. „Þetta er bara mjög kjánalegt og hún veit alveg hvað hún er að gera. Ég veit ekki hvort að hún hafi mögulega bara gleymt því að hún hafi verið nýbúin að fá spjald." Klippa: Kjánaleg hegðun og rautt spjald Knattspyrnuáhugafólk sjái farið eftir þessari línu í leikjum víða um heim. „Það er ekkert verið að gefa afslátt af þessu. Að sparka bolta í burtu og vera með svona stæla, bætti Ásta við og Fanndís tók undir það: „Þetta er svo mikill óþarfi. Það munaði litlu að hún hefði skemmt leikinn fyrir Þróttara." Umræðuna í Bestu mörkunum má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Besta deild kvenna Þróttur Reykjavík Valur Bestu mörkin