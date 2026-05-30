Þór/KA - Víkingur 4-6 | Víkingur Reykjavík á sigurbraut Ester Ósk Árnadóttir skrifar 30. maí 2026 17:11 Gengi Víkinga hefur verið brokkgengt í sumar. vísir/Diego Víkingur R. hafði betur í botnslagnum fyrir norðan í dag í sannkölluðum markaleik. Heimakonur í Þór/KA eru því en í leit að sínum fyrsta sigri í deildinni í sumar og sitja á botni deildarinnar með tvö stig. Gestirnir í Víkingi settu tóninn strax í upphafi leiks en ekki voru nema 30 sekúndur liðnar þegar fyrsta markið leit dagsins ljós. Þar var að verki Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir eftir vel útfærða sókn Víkings. Víkingskonur voru með öll völd á vellinum í fyrri hálfleik og heimakonur í Þór/KA áttu fá svör. Annað mark gestanna kom á 22. mínútu eftir skyndisókn. Dagný Rún Pétursdóttir átti þá stungusendingu inn á Freyju Stefánsdóttur sem kláraði vel í fjærhornið. Aðeins fjórum mínútum síðar var staðan orðin 3-0 en markið kom eftir hornspyrnu þar sem Jasmín Erla Ingadóttir reis hæst og skallaði boltann í netið. Gestirnir héldu áfram að sækja og á 30. mínútu var staðan orðin 4-0. Markið kom eftir svipaða sókn og annað mark Víkings. Dagný Rún keyrði fram úr Örnu Sif Ásgrímsdóttur í vörn Þórs/KA og lagði boltann fyrir fætur Freyju Stefánsdóttur sem skoraði sitt annað mark í leiknum. Þór/KA kom boltanum yfir marklínuna á 43. mínútu en markið var dæmt af. Erin Flurey átti skot fyrir utan teig en Arnar Ingi Ingvarsson, dómari leiksins mat það svo að Margrét Árnadóttir hefði truflað markvörð Víkings, Elizabeth Grace McClellan og komið í veg fyrir að hún næði til boltans. Staðan því 4-0 í hálfleik. Seinni hálfleikur fór rólegra af stað en sá fyrri en það voru heimakonur sem voru fyrri til að finna netmöskvann. Fyrirliðinn Arna Sif skallaði boltann í netið á 59. mínútu eftir hornspyrnu og minnkaði muninn í 4-1. Það mark kveikti þó ekki á endurkomu Þórs/KA því Víkingur svaraði strax í næstu sókn. Dagný Rún Pétursdóttir skoraði þá sjálf eftir öflugan leik og kom muninum aftur í fjögur mörk. Fjórum mínútum síðar bætti Jóhanna Elín Halldórsdóttir síðan við sjötta marki gestanna en hún hafði komið inn á af varamannabekknum skömmu áður. Heimakonur gáfust þó ekki upp og skoruðu næstu þrjú mörk leiksins. Á 71. mínútu skoraði Karen María Halldórsdóttir eftir fyrirgjöf frá Huldu Ósk Jónsdóttur og þremur mínútum síðar var Hulda Ósk aftur á ferðinni, nú með sendingu á Ísfold Marý Sigtryggsdóttur sem kom boltanum í netið og minnkaði muninn í 6-3. Emelía Ósk Kruger skoraði síðan fjórða mark Þórs/KA á 87. mínútu og þar með síðasta mark leiksins. Lokatölur urðu 6-4 fyrir Víking í hreint ótrúlegum leik. Atvik leiksins. Fyrsta markið virtist setja tóninn fyrir það sem á eftir kom. Heimakonur virtust slegnar út af laginu eftir þessa byrjun og náðu sér aldrei almennilega á strik í fyrri hálfleik. Það var ekki fyrr en langt var liðið á seinni hálfleikinn að þær fóru að sýna sitt rétta andlit. Stjörnur og skúrkar. Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir var frábær í liði Víkings, skoraði tvö mörk og var í raun út um allan völl, sérstaklega áberandi í fyrri hálfleik. Freyja Stefánsdóttir átti líka mjög góðan leik, skoraði tvö mörk og var stöðug hætta af henni og þá verður að nefna Dagný Rún Pétursdóttir sem lagði upp tvö mörk og skoraði svo sjálf eitt, var frábær út á vængnum. Í liði heimakvenna má nefna Huldu Ósk Jónsdóttir en hún kom að öllum þremur síðustu mörkum Þór/KA, tvær stoðsendingar og vann auk þess hornspyrnuna sem fjórða mark liðsins kom upp úr. Það var áhugavert hversu einföld mörg marka Víkings voru í uppbyggingu. Oftar en ekki dugði langur bolti fram völlinn, ein sending inn fyrir vörnina og færið var komið. Varnarleikur Þórs/KA var langt frá sínu besta, sérstaklega í fyrri hálfleik og heimakonur áttu í miklum vandræðum með að hemja sóknarleik gestanna. Stemmning og umgjörð. Það var fámennt en góðmennt í stúkunni í haustveðrinu. Dómarinn. Arnar Ingi Ingvarsson og hans teymi voru flott og í raun ekki út á neitt að setja hjá þeim. Aðalsteinn Jóhann Friðriksson: „Fyrri hálfleikur mjög slakur“ Aðalsteinn Jóhann Friðriksson er nýr þjálfari Þórs/KA.Þór/KA „Ég er mjög svekktur með það að tapa á heimavelli, fyrri hálfleikur hjá okkur var mjög slakur og ég tek það á mig. Við sýnum svo góða takta þegar fór að líða á seinni hálfleikinn og sýndu sitt rétta andlit þá. Náðu að skora mörk og láta lokatölurnar líta betur út en mjög sár yfir úrslitunum,“ sagði Aðalsteinn Jóhann Friðriksson þjálfari Þór/KA eftir tap á heimavelli í dag. Það virtist stundum oft fremur auðvelt fyrir gestina að koma sér í færi. „Það er rétt, mörkin voru mörg auðveld og mjög auðvelt í raun að skora mörk hjá okkur í dag. Við gerum þetta einfaldlega ekki nógu vel. Við vorum ekki að verjast mjög vel og ég tek það á mig." Spurður út í hvort fyrsta markið hafði slegið Þór/KA út af laginu, taldi Aðalsteinn það möguleika. „Það er erfitt að segja til um það en ég er hræddur um það en þegar það er skorað svona mikið að af mörkum, tíu mörk að þá er það bara eitt af mörgum mörkum." Þór/KA er í neðsta sæti deildarinnar með tvö stig og á ennþá eftir að vinna leik í sumar. „Nú förum við í pásu eins og öll liðin. Við höfum bara gott af því að hvíla aðeins hausinn. Strax eftir leik þurfum við samt að skoða hvernig við getum múrað betur fyrir áður en við mætum til leiks á móti Val í næstu umferð eftir 14 daga."