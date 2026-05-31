KR vann skemmtilegan 5-3 sigur á KA í níundu umferð Bestu deildar karla í kvöld. Heimamenn voru komnir í 3-0 forystu í hálfleik og virtust vera búnir að klára leikinn strax í hálfleik. En KA gafst ekki upp og gerði lokamínúturnar afar spennandi áður en KR gerði út um leikinn í uppbótatíma.
KR byrjaði leikinn af krafti og komst yfir strax á fimmtu mínútu þeta Aron Sigurðsson skoraði af stuttu færi eftir að boltinn datt fyrir hann inn í teig. Heimamenn héldu áfram að sækja og tvöfölduðu forystuna á átjándu mínútu þegar Eiður Gauti Sæbjörnsson kláraði glæsilega skyndisókn KR-inga.
KA átti nokkur augnablik í fyrri hálfleik og skapaði sér nokkrar álitlegar stöður, en tókst ekki að nýta þær. Þess í stað bætti Luke Rae við þriðja marki KR í uppbótatíma fyrri hálfleiks eftir klafs í teig gestanna og staðan því 3-0 í hálfleik. KR-ingar mun sterkari aðilinn í fyrri hálfleik eins og staðan gaf til kynna.
Gestirnir neituðu hins vegar að gefast upp. Jakob Snær Árnason kom inn á í hálfleik og minnkaði muninn í 3-1 á 63. mínútu eftir að Halldór Snær hafði varið aukaspyrnu Hallgríms Más Steingrímssonar með glæsibrag. KR svaraði þó fljótlega fyrir sig þegar Aron Sigurðarson skoraði glæsilegt mark beint úr aukaspyrnu og kom heimamönnum í góða stöðu, 4-1.
Það var síðan Birgir Baldvinsson sem minnkaði muninn fyrir KA á 82. mínútu en virtist það helst vera sárabótamark, en aðeins mínútu seinna skoraði Markús Máni Pétursson eftir hornspyrnu og staðan skyndilega orðin 4-3. KA sótti af krafti á lokamínútum leiksins og virtust vera líklegir til þess að jafna metin.
Það var hins vegar KR sem átti síðasta orðið. Í uppbótatíma skoraði varamaðurinn Galdur Guðmundsson fimmta mark heimamanna eftir undirbúning Hrafns Tómassonar og innsiglaði þar með 5-3 sigur KR.
Sigurinn er sá annar í röð hjá KR eftir sigur á Val í síðustu umferð á meðan þarf KA að fara aftur norður án stiga þrátt fyrir að hafa sýnt mikinn karakter í seinni hálfleik.
Endurkoma KA í seinni hálfleik. Eftir að hafa verið 3-0 undir í hálfleik og lent síðan 4-1 undir tókst gestunum að minnka muninn í eitt mark á örfáum mínútum. Leikur sem virtist búinn varð allt í einu að hörkuspennandi viðureign.
Aron Sigurðarson var ótrúlega góður í dag. Hann skoraði tvö mörk, þar af glæsilegt mark beint úr aukaspyrnu, og var stöðug ógn við vörn KA allan leikinn.
Luke Rae á einnig hrós skilið fyrir mark og stoðsendingu, á meðan Hallgrímur Mar Steingrímsson var drifkraftur KA í seinni hálfleik og skapaði margvísleg vandræði fyrir KR-vörnina.
Það var frábært veður í Vesturbænum og voru alls mættir 1577 áhorfendur. Leikurinn bauð upp á átta mörk, mikla dramatík og spennu allt fram á lokamínútur. Áhorfendur fengu sannarlega mikið fyrir peninginn. Stuðningsmenn KR voru yfir stuðningsmönnum allan leikinn fyrir utan tíu mínútna kafla þegar KA sótti hart eftir jöfnunarmarki í lok leiks.
Dómarateymið átti nokkur erfið augnablik í leik þar sem mikið var um átök og umdeild atvik. Það var á 61. mínútu þegar Oliver Heiðarsson virtist vera að sleppa einn í gegn, Finnur Tómas Pálsson kemur þá á fleygi ferð og tekur hann niður að aftan, Arnar Þór Stefánsson aðaldómari leiksins dæmir brot en lyftir upp gula spjaldinu KA-mönnum til mikillar forviðu. KA vildi meðal annars fá vítaspyrnu undir lok leiks en ekkert var dæmt. Fyrir utan þessi atriði tvö atriði má segja að á heildina litið fór leikurinn vel fram og Arnar Þór hélt ágætlega utan um viðureignina.
Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, var sáttur með stigin þrjú eftir 5-3 sigur á KA en viðurkenndi að lokakafli leiksins hefði hringt einhverjum bjöllum.
„Langstærstan hluta leiksins er ég mjög ánægður með. Ég skil ekki hvernig við erum ekki búnir að klára þetta fyrr og skora fleiri mörk. Ég þarf kannski að horfa aftur á leikinn til að skilja hvernig við gátum hleypt KA aftur inn í þetta því í stöðunni 3-0 var ekkert að gerast hjá þeim. Við verðum kærulausir og þeir refsa okkur fyrir það.“
Óskar sagði að KR hefði verið vel undirbúnir fyrir þá hættu sem KA liðið getur sýnt.
„Við vissum það. Við töluðum um það fyrir leik að það væri góðir leikmenn í KA liðinu. KA er gott lið og ef þú hefur þeim eitthvað þá taka þeir það. Af stórum hluta er ég samt sáttur með frammistöðuna, sérstaklega sóknarlega.“
Hann nefndi KR gerðu það sem þeir ætluðu sér, halda áfram að elta Víking.
„Sumir leikmenn liðsins eru að taka of margar snertingar á boltanum. Á tímabili var þetta þannig að einhver þurfti einn bolta og restin af þeim sem voru að spila þurfti annan bolta. En á endanum gerðum við það sem við ætluðum okkur að gera, sem er að halda áfram að elta Víkingana og vera í humátt á eftir þeim fyrir leikinn gegn þeim í júní.“
Arnór Ingvi Traustason þurfti að fara af velli snemma leiks eftir að hafa fengið fast skot á sig. Óskar reiknar þó ekki með langri fjarveru frá leikmanninum.
„Hann fór út af gegn Stjörnunni fyrr í vor eftir höfuðhögg og það var engin ástæða til að taka neina sénsa núna. Ég á ekki von á því að hann verði mikið frá.“
Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA var vonsvikinn með fyrri hálfleikinn en hrósaði sínum mönnum fyrir karakterinn sem þeir sýndu eftir hlé.
„Við náðum að gera leik úr þessu aftur eftir að hafa verið 3-0 undir í hálfleik og hafa fengið helvíti ódýrt mark á okkur á síðustu sekúndu fyrri hálfleiksins. Ég fór bara að tala um (í hálfleik) fótboltann og lífið. Stundum er þetta erfitt og staðan er erfið. Þá snýst þetta um hvort þú ætlar að leggjast niður eða fara út í seinni hálfleik og sjá hver það leiðir þig.“
Hallgrímur sagði að KA hefði fundið leiðir til að skapa sér færi eftir hlé.
„Við vissum að KR myndi halda sama leikplani og myndi ekki bakka. Sénsarnir myndu koma og þeir komu. Í stöðunni 4-3 eigum við færi þar sem markmaðurinn þeirra á bara ótrúlega markvörslu, svona match-winning markvörslu. Daníel skýtur svo rétt yfir.“
Hallgrímur var einnig spurður út í umdeild atvik í leiknum, þar sem KA taldi sig eiga að fá bæði rautt spjald og vítaspyrnu.
„Ég legg það í ykkar hendur að dæma hvort þetta eigi að vera rautt spjald. Mér fannst boltinn allavega ekki vera á leiðinni út að hornfána eins og útskýringin sem ég fékk. Síðan veit ég ekki hvort þetta sé víti í lokin, en ef við eigum að vera heiðarlegir þá gáfum við KR bara of lítinn leik í fyrri hálfleik. Það er of stórt að fara inn í hálfleik 3-0 undir.“
Þrátt fyrir tapið sá Hallgrímur ýmis jákvæð teikn.
„Maður lærir af hverjum leik. Við vissum hvernig KR myndi spila en náðum ekki alveg að loka á það sem við ætluðum okkur. Það sem pirraði mig kannski mest í fyrri hálfleik var að við töluðum um að vera fastir fyrir en þegar staðan var 2-0 vorum við ekki búnir að brjóta einu sinni á KR-ingunum. Það svíður aðeins.“
„Það er samt margt jákvætt við þetta og gaman að sjá þá sem komu inn á hafa jákvæð áhrif á leikinn.“
Aron Sigurðarson: Algjör óþarfi að þetta hafi orðið svona spennandi
Aron Sigurðarson átti stórleik fyrir KR og skoraði tvö mörk, þar á meðal glæsilegt mark beint úr aukaspyrnu.
„Það er alltaf gaman, við spilum skemmtilegan fótbolta. Það var örugglega skemmtilegt að horfa á þetta fyrir áhorfendur en mér finnst algjör óþarfi að þetta hafi orðið svona spennandi í lokin.“
Aron tók jafnvel hluta ábyrgðarinnar á því að KA komst aftur inn í leikinn.
„Kannski var ég sjálfur klaufalegur á köflum, tók of margar snertingar og hleypti þeim aðeins inn í leikinn. Flott að fá sigurinn en það var óþarfa spenna í lokin.“
Um aukaspyrnumarkið sitt sagði hann:
„Ég fékk góða tilfinningu þegar ég sparkaði í boltann. Stubburinn (Steinþór Már Auðunsson, markmaður KA) var í honum en ég þarf eiginlega að sjá þetta aftur. Veggurinn var aðeins fyrir mér en ég sá hann svo slá boltann í hliðarnetið. Ég hitti boltann vel og mér leið vel með bæði aukaspyrnuskotin sem ég tók í leiknum. Það er alltaf gott að sjá boltann inni í markinu.“
Þegar KA minnkaði muninn í 4-3 undir lokin viðurkenndi Aron að taugarnar hefðu verið farnar að gera vart við sig.
„Já, það var stress. Þú ert 3-0 yfir í hálfleik og allt í einu bara einu marki yfir þegar fimm mínútur eru eftir. Þeir henda öllu á okkur, fá hornspyrnur, innköst og komast í ágætar stöður. Það var því fáránlega ljúft að sjá Galdur klára þetta.“
„Það er líka frábært fyrir hann að fá markið. Hann kemur inn og hjálpar okkur að klára leik sem hefði átt að vera dauður snemma í seinni hálfleik.“