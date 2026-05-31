Um­fjöllun og við­töl: KR - KA 5-3 | Marka­veisla á Meistara­völlum

Gunnar Berg Stefánsson skrifar
Fyrirliði KR, Aron Sigurðarson skoraði tvö mörk í leik dagsins

KR vann skemmti­legan 5-3 sigur á KA í níundu um­ferð Bestu deildar karla í kvöld. Heima­menn voru komnir í 3-0 for­ystu í hálf­leik og virtust vera búnir að klára leikinn strax í hálf­leik. En KA gafst ekki upp og gerði loka­mínúturnar afar spennandi áður en KR gerði út um leikinn í upp­bótatíma.

KR byrjaði leikinn af krafti og komst yfir strax á fimmtu mínútu þeta Aron Sigurðs­son skoraði af stuttu færi eftir að boltinn datt fyrir hann inn í teig. Heima­menn héldu áfram að sækja og tvöfölduðu for­ystuna á átjándu mínútu þegar Eiður Gauti Sæbjörns­son kláraði glæsi­lega skyndi­sókn KR-inga.

Eiður Gauti skoraði eitt marka KR í dagVísir/Guðmundur Þórlaugarson

KA átti nokkur augna­blik í fyrri hálf­leik og skapaði sér nokkrar álit­legar stöður, en tókst ekki að nýta þær. Þess í stað bætti Luke Rae við þriðja marki KR í upp­bótatíma fyrri hálf­leiks eftir klafs í teig gestanna og staðan því 3-0 í hálf­leik. KR-ingar mun sterkari aðilinn í fyrri hálf­leik eins og staðan gaf til kynna.

Gestirnir neituðu hins vegar að gefast upp. Jakob Snær Árna­son kom inn á í hálf­leik og minnkaði muninn í 3-1 á 63. mínútu eftir að Halldór Snær hafði varið auka­spyrnu Hall­gríms Más Stein­gríms­sonar með glæsi­brag. KR svaraði þó fljót­lega fyrir sig þegar Aron Sigurðar­son skoraði glæsi­legt mark beint úr auka­spyrnu og kom heima­mönnum í góða stöðu, 4-1.

Cosic hér í baráttunniVísir/Guðmundur Þórlaugarson

Það var síðan Birgir Bald­vins­son sem minnkaði muninn fyrir KA á 82. mínútu en virtist það helst vera sára­bóta­mark, en aðeins mínútu seinna skoraði Markús Máni Péturs­son eftir horn­spyrnu og staðan skyndi­lega orðin 4-3. KA sótti af krafti á loka­mínútum leiksins og virtust vera lík­legir til þess að jafna metin.

Það var hins vegar KR sem átti síðasta orðið. Í upp­bótatíma skoraði varamaðurinn Galdur Guð­munds­son fimmta mark heima­manna eftir undir­búning Hrafns Tómas­sonar og inn­siglaði þar með 5-3 sigur KR.

Galdur Guðmundsson innsiglaði 5-3 sigur KR-ingaVísir/Guðmundur Þórlaugarson

Sigurinn er sá annar í röð hjá KR eftir sigur á Val í síðustu um­ferð á meðan þarf KA að fara aftur norður án stiga þrátt fyrir að hafa sýnt mikinn karakter í seinni hálf­leik.

At­vik leiksins

Endur­koma KA í seinni hálf­leik. Eftir að hafa verið 3-0 undir í hálf­leik og lent síðan 4-1 undir tókst gestunum að minnka muninn í eitt mark á örfáum mínútum. Leikur sem virtist búinn varð allt í einu að hörku­spennandi viður­eign.

Stjörnur og skúrkar

Aron Sigurðar­son var ótrú­lega góður í dag. Hann skoraði tvö mörk, þar af glæsi­legt mark beint úr auka­spyrnu, og var stöðug ógn við vörn KA allan leikinn.

Luke Rae á einnig hrós skilið fyrir mark og stoð­sendingu, á meðan Hall­grímur Mar Stein­gríms­son var drif­kraftur KA í seinni hálf­leik og skapaði marg­vís­leg vand­ræði fyrir KR-vörnina.

Um­gjörð og Stemning

Það var frábært veður í Vestur­bænum og voru alls mættir 1577 áhorf­endur. Leikurinn bauð upp á átta mörk, mikla dramatík og spennu allt fram á loka­mínútur. Áhorf­endur fengu sannar­lega mikið fyrir peninginn. Stuðnings­menn KR voru yfir stuðnings­mönnum allan leikinn fyrir utan tíu mínútna kafla þegar KA sótti hart eftir jöfnunar­marki í lok leiks.

Stemning á Meistaravöllum þessa daganaVísir/Guðmundur Þórlaugarson

Dómarinn

Dómara­t­eymið átti nokkur erfið augna­blik í leik þar sem mikið var um átök og um­deild at­vik. Það var á 61. mínútu þegar Oli­ver Heiðars­son virtist vera að sleppa einn í gegn, Finnur Tómas Páls­son kemur þá á fleygi ferð og tekur hann niður að aftan, Arnar Þór Stefáns­son aðaldómari leiksins dæmir brot en lyftir upp gula spjaldinu KA-mönnum til mikillar for­viðu. KA vildi meðal annars fá víta­spyrnu undir lok leiks en ekkert var dæmt. Fyrir utan þessi at­riði tvö at­riði má segja að á heildina litið fór leikurinn vel fram og Arnar Þór hélt ágæt­lega utan um viður­eignina.

Óskar Hrafn: Gerðum það sem við ætluðum okkur að gera

Óskar Hrafn á hliðarlínunni í kvöldVísir/Guðmundur Þórlaugarson

Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, var sáttur með stigin þrjú eftir 5-3 sigur á KA en viðurkenndi að lokakafli leiksins hefði hringt einhverjum bjöllum.

„Langstærstan hluta leiksins er ég mjög ánægður með. Ég skil ekki hvernig við erum ekki búnir að klára þetta fyrr og skora fleiri mörk. Ég þarf kannski að horfa aftur á leikinn til að skilja hvernig við gátum hleypt KA aftur inn í þetta því í stöðunni 3-0 var ekkert að gerast hjá þeim. Við verðum kærulausir og þeir refsa okkur fyrir það.“

Óskar sagði að KR hefði verið vel undirbúnir fyrir þá hættu sem KA liðið getur sýnt.

„Við vissum það. Við töluðum um það fyrir leik að það væri góðir leikmenn í KA liðinu. KA er gott lið og ef þú hefur þeim eitthvað þá taka þeir það. Af stórum hluta er ég samt sáttur með frammistöðuna, sérstaklega sóknarlega.“

Hann nefndi KR gerðu það sem þeir ætluðu sér, halda áfram að elta Víking.

„Sumir leikmenn liðsins eru að taka of margar snertingar á boltanum. Á tímabili var þetta þannig að einhver þurfti einn bolta og restin af þeim sem voru að spila þurfti annan bolta. En á endanum gerðum við það sem við ætluðum okkur að gera, sem er að halda áfram að elta Víkingana og vera í humátt á eftir þeim fyrir leikinn gegn þeim í júní.“

Arnór Ingvi Traustason þurfti að fara af velli snemma leiks eftir að hafa fengið fast skot á sig. Óskar reiknar þó ekki með langri fjarveru frá leikmanninum.

„Hann fór út af gegn Stjörnunni fyrr í vor eftir höfuðhögg og það var engin ástæða til að taka neina sénsa núna. Ég á ekki von á því að hann verði mikið frá.“

Hallgrímur: Gáfum KR of lítinn leik í fyrri hálfleik

Hallgrímur Jónasson í leik kvöldsinsVísir/Guðmundur Þórlaugarson

Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA var vonsvikinn með fyrri hálfleikinn en hrósaði sínum mönnum fyrir karakterinn sem þeir sýndu eftir hlé.

„Við náðum að gera leik úr þessu aftur eftir að hafa verið 3-0 undir í hálfleik og hafa fengið helvíti ódýrt mark á okkur á síðustu sekúndu fyrri hálfleiksins. Ég fór bara að tala um (í hálfleik) fótboltann og lífið. Stundum er þetta erfitt og staðan er erfið. Þá snýst þetta um hvort þú ætlar að leggjast niður eða fara út í seinni hálfleik og sjá hver það leiðir þig.“

Hallgrímur sagði að KA hefði fundið leiðir til að skapa sér færi eftir hlé.

„Við vissum að KR myndi halda sama leikplani og myndi ekki bakka. Sénsarnir myndu koma og þeir komu. Í stöðunni 4-3 eigum við færi þar sem markmaðurinn þeirra á bara ótrúlega markvörslu, svona match-winning markvörslu. Daníel skýtur svo rétt yfir.“

Hallgrímur var einnig spurður út í umdeild atvik í leiknum, þar sem KA taldi sig eiga að fá bæði rautt spjald og vítaspyrnu.

„Ég legg það í ykkar hendur að dæma hvort þetta eigi að vera rautt spjald. Mér fannst boltinn allavega ekki vera á leiðinni út að hornfána eins og útskýringin sem ég fékk. Síðan veit ég ekki hvort þetta sé víti í lokin, en ef við eigum að vera heiðarlegir þá gáfum við KR bara of lítinn leik í fyrri hálfleik. Það er of stórt að fara inn í hálfleik 3-0 undir.“

Þrátt fyrir tapið sá Hallgrímur ýmis jákvæð teikn.

„Maður lærir af hverjum leik. Við vissum hvernig KR myndi spila en náðum ekki alveg að loka á það sem við ætluðum okkur. Það sem pirraði mig kannski mest í fyrri hálfleik var að við töluðum um að vera fastir fyrir en þegar staðan var 2-0 vorum við ekki búnir að brjóta einu sinni á KR-ingunum. Það svíður aðeins.“

„Það er samt margt jákvætt við þetta og gaman að sjá þá sem komu inn á hafa jákvæð áhrif á leikinn.“

Aron Sigurðarson: Algjör óþarfi að þetta hafi orðið svona spennandi

Aron Sigurðarson í leik kvöldsinsVísir/Guðmundur Þórlaugarson

Aron Sigurðarson átti stórleik fyrir KR og skoraði tvö mörk, þar á meðal glæsilegt mark beint úr aukaspyrnu.

„Það er alltaf gaman, við spilum skemmtilegan fótbolta. Það var örugglega skemmtilegt að horfa á þetta fyrir áhorfendur en mér finnst algjör óþarfi að þetta hafi orðið svona spennandi í lokin.“

Aron tók jafnvel hluta ábyrgðarinnar á því að KA komst aftur inn í leikinn.

„Kannski var ég sjálfur klaufalegur á köflum, tók of margar snertingar og hleypti þeim aðeins inn í leikinn. Flott að fá sigurinn en það var óþarfa spenna í lokin.“

Um aukaspyrnumarkið sitt sagði hann:

„Ég fékk góða tilfinningu þegar ég sparkaði í boltann. Stubburinn (Steinþór Már Auðunsson, markmaður KA) var í honum en ég þarf eiginlega að sjá þetta aftur. Veggurinn var aðeins fyrir mér en ég sá hann svo slá boltann í hliðarnetið. Ég hitti boltann vel og mér leið vel með bæði aukaspyrnuskotin sem ég tók í leiknum. Það er alltaf gott að sjá boltann inni í markinu.“

Þegar KA minnkaði muninn í 4-3 undir lokin viðurkenndi Aron að taugarnar hefðu verið farnar að gera vart við sig.

„Já, það var stress. Þú ert 3-0 yfir í hálfleik og allt í einu bara einu marki yfir þegar fimm mínútur eru eftir. Þeir henda öllu á okkur, fá hornspyrnur, innköst og komast í ágætar stöður. Það var því fáránlega ljúft að sjá Galdur klára þetta.“

„Það er líka frábært fyrir hann að fá markið. Hann kemur inn og hjálpar okkur að klára leik sem hefði átt að vera dauður snemma í seinni hálfleik.“

