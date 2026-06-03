Manchester United kaupir Ederson

Manchester United og Atalanta hafa komist að samkomulagi um miðjumanninn Ederson. Manchester United kaupir hann á 40,5 milljónir evra.
Búist er við að Ederson semji til ársins 2030 en hægt verði að framlengja samninginn um eitt ár. The Athletic greinir frá.
Þessi samningur sýnir að Manchester United er ekki að hika við að kaupa sér leikmenn í þessum félagsskiptaglugga. Búist er við að Ederson muni að einhverju leyti fylla skarð samlanda síns Casemiro sem er nýlega farinn frá félaginu.
Ekki er búist við að þetta sé eini miðjumaðurinn sem gengur til liðs við Manchester United í sumar. Búist er við að félagið þurfi að stækka hópinn þar sem félagið mun spila í fleiri keppnum en það gerði á síðasta tímabili.
Ederson var ekki valinn í landsliðshóp Brasilíu fyrir HM sem byrjar í næstu viku. Hann skoraði tvö mörk og lagði eitt upp í ítölsku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili.