Uppgjörið: Valur - Víkingur 1-5 | Sakbitinn Óskar lék við hvurn sinn fingur í glæsilegum sigri Víkings Hjörvar Ólafsson skrifar 31. maí 2026 21:04 Víkingar fagna einu fimm marka sinna í leiknum. Vísir/Pawel Óskar Borgþórsson skoraði þrennu þegar Víkingur vann afar sannfærandi 5-1 sigur gegn Val í leik liðanna í níundu umferð Bestu-deildar karla á N1-vellinum að Hlíðarenda í kvöld. Helgi Guðjónsson náði forystunni fyrir Víking strax á fimmtu mínútu leiksins. Oliver Ekroth sendi þá langa sendingu úr varnarlínu Víkings, boltinn fór yfir Jakob Franz Pálsson og Helgi smellti knettinum í netið á lofti. Helgi Guðjónsson kom Víkingi á bragðið. Óskar Borgþórsson tvöfaldaði forskot Víkings eftir rúmlega hálftíma leik. Óskar fékk að valsa óáreittur inn á vítateig Vals og setti boltann þægilega í nærhornið. Óskar hamraði síðan heitt járnið skömmu síðar. Ármann Ingi Finnbogason átti þá hárnákvæma fyrirgjöf á Óskar sem stangaði boltann í netið. Staðan skyndilega orðin 3-0 fyrir Víking en þannig var staðan þegar liðin röltu til búningsklefa í hálfleik. Víkingur jók á eymd Vals í seinni hálfleik Valsmenn byrjuðu seinni hálfleikinn betur og Tryggvi Hrafn Haraldsson fékk gott færi í upphafi seinni hálfleiks en Aron Snær Friðriksson sá við honum. Víkingur náði hins vegar fljótlega vopnum sínum á nýjan leik og Óskar fullkomnaði þrennu sína með öðru skallamarki sínu í leiknum. Karl Friðleifur Gunnarsson fann þá Óskar á fjærsvæðinu og kantmaðurinn knái skallaði boltann í netið. Tryggvi Hrafn Haraldsson lagaði stöðuna fyrir Valsmenn þegar leikurinn var rúmlega klukkutíma gamall. Emil Nönnu Sigurbjörnsson, sem hafði nýverið komið inná sem varamaður, setti þá Tryggva Hrafn í gegn og framherjinn kláraði færið af stakri prýði. Karl Friðleifur Gunnarsson fagnar marki sínu af mikilli innlifun. Vísir/Pawel Karl Friðleifur átti svo síðasta orðið en hann setti boltann í netið stuttu fyrir leikslok og 5-1 sigur Víkings staðreynd. Víkingur hefur 28 stig á toppi deildarinnar en liðið er með KR andandi ofan í hálsmálið á sér. Vesturbæingar eru með 25 stig í öðru sæti en liðin mætast í toppsleg í Fossvoginum í næstu umferð deildarinnar eftir landsleikjahléið sem fram undan er. Leikurinn verður forsmekkur fyrir þjóðhátíðardag Íslendinga en hann verður spilaður 16. júní næstkomandi. Fram er með 20 stig í þriðja sæti og Valur og Breiðablik koma þar á eftir með 15 stig hvort lið. Hermann Hreiðarsson fylgist brúnaþungur með. Vísir/Pawel Hermann: Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið „Þeir voru bara betri en við allan leikinn. Við vorum á afturlöppunum allt frá upphafi leiks og Víkingur sýndi styrk sinn í þessum leik. Víkingur er með ógnarsterkt lið og við náðum ekki upp okkar besta leik og því fór sem fór,“ sagði Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals. „Það vantaði ekkert upp á baráttuna og spiritið en við vorum klaufar með boltann þegar við komumst í góðar stöður og náðum ekki að klára þeir skyndisóknir sem við fengum,“ sagði Hermann enn fremur. „Við misstum Hörð Inga í meiðsli í þessum leik en jákvæðu fréttirnar eru að það styttist í Jónatan Inga og Dag Orra. Það er vont að fara með þennan skell inn í landsleikjahléið en á sama tíma fínt að fá hléið til þess að tjassla okkur meiddu leikmönnum saman,“ sagði hann um komandi daga. Sölvi Geir: Líklega okkar besti leikur í sumar „Við vorum með hátt orkustig og sýndum mátt okkar allan leikinn. Ég held að þetta sé líklega okkar besti leikur í sumar, Það er ánægjulegt að sjá liðið vera að halda uppi gæðunum í heilan leik,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings. „Óskar kom of seint á æfingu í gær en það er eins gott að ég tók hann ekki út úr byrjunarliðinu. Óskar lærir bara af þessu og það má með sanni segja að hann hafi bætt upp fyrir mistökin,“ sagði Sölvi Geir um lærisveinn sinni. „Það er mikil samkeppni um stöður í þessu liði og það heldur mönnum á tánum. Við erum á flottum stað með liðið en við verðum passa okkur að fljúga ekki of hátt og halda áfram að leggja inn vinnuna sem þarf til þess að viðhalda þessari flottu spilamennsku,“ sagði hann. Sölvi Geir Ottesen fylgist með leiknum af hliðarlínunni. Atvik leiksins Óskar lék listir sínar í þessum leik og ætlaði greinilega að bæta upp fyrir skyssuna að mæta of seint á æfingu gærdagsins. Þessi skemmtilegi vængmaður var nálægt því að bæta við fjórða marki sínu eftir skemmtilegan klobba seint í leiknum og það hefði verið gaman að sjá þann bolta inni. Stjörnur og skúrkar Daníel Hafsteinsson og Gylfi Þór Sigurðsson voru eins og kóngar í ríki sínu inni á miðsvæðinu hjá Víkingi. Óskar Borgþórsson setti þrennu og hefði hæglega getað skorað fleiri mörk. Helgi Guðjónsson og Karl Friðleifur Gunnarsson sköpuðu hvað eftir annað usla úr bakvarðarstöðunum. Í raun var bara allt Víkingsliðið að spila ansi vel í þessum leik. Víkingar voru sterkari á öllum sviðum fótboltans. Vísir/Pawel Dómarar leiksins Dómarar leiksins, þeir Ívar Orri Kristjánsson, Birkir Sigurðarson, Þórður Arnar Árnason og Elías Ingi Árnason, skiluðu sínu starfi með sóma. Ekkert upp á þá að klaga eins og sagði í laginu góða. Stemming og umgjörð Víkingar fjölmenntu á Hlíðarenda og létu vel í sér heyra að vanda. Fjölbreytt hvatningaróp og skemmtilegir söngvar. Valsmenn voru vitanlega ekki eins léttir í lund að þessu sinni. Leikmenn og forráðamenn Víkings fagna sigrinum með stuðningsmönnum sínum. Vísir/Pawel