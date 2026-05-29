Uppgjör: FH - ÍA 0-1 | ÍA sótti sigur í Kaplakrika Árni Jóhannsson skrifar 29. maí 2026 21:05 Baráttan var meiri en gæði leiksins í kvöld. Vísir / Anton Brink FH-ingar eiga enn eftir að vinna leik eftir að hafa tapað gegn ÍA á heimavelli í níundu umferð Bestu deildar karla. Ómar Björn Stefánsson skoraði eina mark leiksins í seinni hálfleik og dugði það til sigurs í kvöld. Hart barist út um allan völl.Vísir / Anton Brink Fyrri hálfleikur var ekki upp á marga fiska. Liðin voru mikið að missa boltann til hvors annars en hvorugt náði að nýta sér það þegar á hólminn var komið. ÍA átti skot í stöng úr aukaspyrnu sem Guðmundur Þórarinsson framkvæmdi en FH átti nokkur góð upphlaup í lok fyrri hálfleiksins en skotin sem heimamenn komust þó í fóru ítrekað í varnarmenn ÍA og staðan var 0-0 í hálfleik. Það litu ekki mörg færi dagsins ljós í leiknum en markmenn fengu þó tækifæri á að kýla boltann út úr teignum í nokkur skipti.Vísir / Anton Brink Seinni hálfleikur var álíka lokaður framan af. Liðin héldu áfram að klikka á sendingum og varnarleikur þeirra var góður þó og lítið gekk að skapa færi. Skagamenn áttu þó tvö skot sem fór í markrammann og var örugglega farið að vera erfitt fyrir bekkinn að sjá boltann smella þrisvar í tréverkinu. Lárus Orri gerði þá breytingu á liðinu og tók Viktor Jónsson út af og setti Ómar Björn Stefánsson. Það hefði getað klikkað illilega að taka sinn aðalsóknarmann út af í lok leiksins en í þetta skiptið gekk það upp. Á 76. mínútu nefnilega var lásinn spenntur upp. Guðmundur Þórarinsson komst þá í skotfæri og lét vaða en skotið var algjörlega misheppnað. Sem sending þó var þetta frábært því boltinn rúllaði inn fyrir vörn FH á Ómar Björn sem hamraði boltann frá markteigshorninu upp í þaknetið og kom gestunum yfir. Leikmenn ÍA fagna Ómari og markinu hans.Vísir / Anton Brink FH reyndi eins og þeir gátu að koma sér í marktækifæri en áttu ekki erindi sem erfiði. Jón Sölvi í markinu þurfti einu sinni að taka á honum stóra sínum þegar hann varði góða aukaspyrnu Kjartans Kára Halldórssonar sem stefndi í samskeytin. Jón Sölvi Símonarson varði virkilega vel þegar Kjartan Kári átti frábært skot úr aukaspyrnu.Vísir / Anton Brink ÍA náði að sigla sigrinum heim og eru með 12 stig þegar þetta er skrifað og eru komnir 10 stigum frá fallsvæðinu þar sem FH lúrir enn. Grétar Snær átti skalla alveg undir lok leiksins en náði ekki að hitta á markið.Vísir / Anton Brink Atvik leiksins Það verður að vera sigurmarkið. Fátt annað markvert gerðist í þessum leik. Það er rangstöðulykt af markinu en aðstoðardómarinn var í góðri stöðu sýndist mér og það verður að rýna betur í þetta til að sjá hvort eitthvað er að markinu. Það stendur og Skagamenn fagna sigrinum. Stjörnur og skúrkar Ekki mikið um stjörnur í dag. Eins og áður segir þá voru liðin illa tengd og hefðu alveg getað gert betur í sóknarleiknum. Það er erfitt að velja mann leiksins en líklega er það Kjartan Kári sem var manna líflegastur en varnarlína ÍA gerði þetta erfitt. Ómar Björn tekur þó til sín sviðsljósið með sigurmarkinu. Kjartan Kári komst í nokkrar álitlegar stöður en náði ekki að láta það telja.Vísir / Anton Brink Umgjörð og stemmning Umgjörð FH er að sjálfsögðu til fyrirmyndar. Það var ágætlega mætt í stúkuna en ef ekki hefði verið fyrir einn dreng sem öskraði og barði trommu af mikilli elju þá hefði FH ekki fengið mikinn stuðning úr stúkunni. Aðrir FH-ingar hefðu mátt taka undir með honum. ÍA fékk fínan stuðning sín megin. Dómarinn Sigurður Hjörtur Þrastarson stóð sína plikt með prýði. Ýmis atriði sem engu máli skiptu en hefðu mögulega verið hægt að dæma á en leiknum var leyft að fljóta og það er vel. Viðtöl: Jóhannes Karl: Of auðvelt fyrir hann að komast í skotstöðu þarna inn í vítateignum Það er ekki hægt að segja að vonin skíni úr augum þjálfar FH.Vísir / Anton Brink Blaðamanni fannst það áþreifanlegt að Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, væri pirraður þegar hann mætti í viðtal eftir leikinn við ÍA. Hann gat þó ekki komið því í orð hversu pirraður hann væri. Hann var þá spurður að því hvað FH hefði þurft að gera betur í kvöld til að vinna leikinn. „Mér fannst leikurinn að mörgu leyti jafn og var hörkubarátta alveg frá upphafi til enda. Við vissum að Skaginn myndi verja teiginn sinn vel en við vorum að koma okkur í ágætisstöður. Þeir voru að loka svæðunum en við komumst nokkrum sinnum aftur fyrir þá og búa til svæði fyrir okkur. Kjartan Kári gerði vel nokkrum sinnum en við hefðum þurft að skapa betri færi.“ „Þetta var lokaður leikur að mörgu leyti. Viktor Jónss. átti skalla þarna í stöngina eftir fyrirgjöf lengst utan af velli sem við hefðum átt að gera betur í. Leikurinn var í járnum að einhverju leyti. Það er svekkjandi að þetta hafi fallið með þeim í dag.“ Ómar Björn sem skoraði mark Skagamanna var ansi frír inn á teig FH þegar hann skoraði. Sá Jóhannes eitthvað athugavert við markið? „Ég er svo langt frá þessu. Mér fannst hann vera rangstæður en það þarf ekkert að vera rétt. Virkilega vel klárað en það var of auðvelt fyrir hann að komast í skotstöðu þarna inn í vítateignum.“ Nú er að koma landsleikjahlé. Er það gott eða slæmt frá bæjardyrum FH séð? „Miðað við að við erum allt of oft að missa menn í einhver vöðvameiðsli og þurfa að koma út af því þeir höndla ekki álagið í leikjunum þá held ég að það sé nokkuð gott að fá smá leikjahlé. Þá getum við æft almennilega í landsleikjahléinu og komið sterkari til baka.“ Að lokum var þjálfarinn spurður að því hvað hann ætlaði að segja við sína menn þegar hann myndi hitta þá eftir leik. „Það er bara sama og við gerum eftir sigra og töp. Við reynum að finna það sem við getum lært af og það jákvæða og reynum að byggja okkur upp fyrir næsta leik.“ Lárus: Mjakast í rétta átt Lárus gat verið ánægður með sína menn og hann skildi mikilvægi sigursins.Vísir / Anton Brink Lárus Orri Sigurðsson þjálfari ÍA var að vonum ánægður með sína menn í dag. Hann var spurður að því hvort þessi sigur hafi ekki bæði verið sætur og mikilvægur. „Já hann var það svo sannarlega. Margt gott í þessum leik. Við héldum hreinu í fyrsta skipti í sumar. Það var mjög góð barátta í strákunum sem voru tilbúnir að gefa allt í þetta og fínir spilkaflar inn á milli. Sköpuðum ekki mikið af stórum færum en heilt yfir held ég að þetta hafi verið sanngjarn sigur og gríðarlega mikilvægur. FH er með tvö stig en FH er sýnd veiði en ekki gefin. Ef þú horfir á leikmenn sem FH er með og sem eru að koma til baka fyrir þá. Þeir eru með Kristján Flóka, Úlf, Arnór Borg og Kjartan Kára og Adolf Daða og Gils á bekknum. Ég er alveg gríðarlega ánægður með þessi þrjú stig í Kaplakrika. Það er klárt mál að FH á eftir að fara á sprett.“ Boltinn fór þrisvar í stöngina á marki FH í dag. Var farið að verða vonleysi á bekk Skagamanna um að ná í mark? „Nei, ekki vonleysi. Alls ekki. Maður veit þó aldrei þegar leikirnir eru svona og 0-0 lengi. Þú getur fengið horn á þig og þú ert allt í einu lentur undir. Alls ekki vonleysi en maður var farinn að sjá klukkuna tikka niður.“ Eins og Lárus sagði þá er FH með tvö stig en ÍA er komið með 12. Er þá tækifæri fyrir Skagamenn að horfa upp töfluna frekar en niður á þessum tímapunkti? „Já og við töluðum um það fyrir mót hvað það er stutt á milli í þessu. Það er mjög stutt á milli þess að vera í botnbaráttu og að vera í baráttu um Evrópusæti. Við tökum einn leik í einu en þetta er búið að vera erfiður fyrsti hluti mótsins oft og tíðum. Þegar ég segi erfiður þá höfum við verið að spila vel en ekki að fá úrslitin sem okkur hefur fundist við eiga að fá.„ „Þetta hefur reynt á hausinn á mönnum. Það er vont að missa leiki niður þegar þú ert kominn 3-1 yfir eða 2-0 yfir. Þá eru næstu æfingar dálítið þungar og erfitt að koma hausnum aftur í gang. Ég þarf að hrósa strákunum sem hafa haldið áfram og þetta er allt að mjakast í rétta átt hjá okkur. Ég ætla ekki að búa til neinar afsakanir en það hefur ýmislegt gengið á.“ „Við höfum misst markmanninn okkar og Gísli Eyjólfsson meiddist í fyrsta leik. Fólk veit það kannski ekki en hann spilar á móti Breiðablik meiddur og fer út af í hálfleik í næsta leik. Hann kemur svo ekki aftur fyrr en núna fyrir skömmu og hann er að koma sterkari og sterkari inn. Rúnar Már, sem var okkur gífurlega mikilvægur á síðasta tímabili, hefur ekkert verið með okkur. Þannig að það hefur ýmislegt gengið á en þetta er í rétta átt og mikilvægt að fá þessi þrjú stig á töfluna.“ Er langt í Rúnar Má Sigurjónsson? „Nei, ég er að vonast til að hann verði með í næsta leik.“ Besta deild karla FH ÍA