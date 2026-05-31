Stjarnan vann kærkominn sigur gegn Þór á Akureyri í dag en Garðbæingar höfðu ekki unnið leik síðan í annarri umferð. Lokatölur 1-3 en Þórsarar leiddu í hálfleik. Emil Atlason, leikmaður Stjörnunnar, skoraði glæsilegt mark langt utan af velli og var spurður strax eftir leik hvaðan þetta mark hafi komið.
„Þetta kom bara, hann skallar hann út og ég tek snertingu á hann og ákveð að kontra hann í samúel, það er ekki flóknara en það.“
„Ég er svo sem nýbúinn að vera æfa skotin á æfingum þannig ég var heitur“, bætti hann við.
Þetta var teiknað upp á æfingasvæðinu?
„Já“, svaraði Emil um leið og hló.
Emil var ánægður með spilamennskuna stóran hluta leiksins.
„Hún var bara mjög flott sko. Fyrstu tíu til fimmtán mínúturnar voru þeir kannski með aðeins meiri orku heldur en við. Eftir það fannst mér við finna kannski þolinmæði í okkar leik, fengum þannig færi, mörg færi, í fyrri hálfleik sem bara fór úrskeiðis en þeir voru yfir í hálfleik en frábært að koma sterkir inn í síðari hálfleik og skora þrjú mörk.“
Framundan er tveggja vikna pása á deildinni sem Emil segir kærkomna.
„Bara kærkominn sigur. Erum að fara inn í bara rosalega góða pásu sem bara allir leikmenn í deildinni eru að fá núna og frábært veganesti þangað til að fríið kemur aftur.“