Íslenski boltinn

„Á­kvað að kontra hann í samúel“

Aron Guðmundsson skrifar
Emil í leik með Stjörnunni gegn FH fyrr á tímabilinu Vísir/Pawel

Stjarnan vann kær­kominn sigur gegn Þór á Akur­eyri í dag en Garðbæingar höfðu ekki unnið leik síðan í annarri um­ferð. Lokatölur 1-3 en Þórsarar leiddu í hálf­leik. Emil Atla­son, leik­maður Stjörnunnar, skoraði glæsi­legt mark langt utan af velli og var spurður strax eftir leik hvaðan þetta mark hafi komið.

„Þetta kom bara, hann skallar hann út og ég tek snertingu á hann og ákveð að kontra hann í samúel, það er ekki flóknara en það.“

„Ég er svo sem nýbúinn að vera æfa skotin á æfingum þannig ég var heitur“, bætti hann við.

Þetta var teiknað upp á æfinga­svæðinu?

„Já“, svaraði Emil um leið og hló.

Emil var ánægður með spila­mennskuna stóran hluta leiksins.

„Hún var bara mjög flott sko. Fyrstu tíu til fimmtán mínúturnar voru þeir kannski með aðeins meiri orku heldur en við. Eftir það fannst mér við finna kannski þolin­mæði í okkar leik, fengum þannig færi, mörg færi, í fyrri hálf­leik sem bara fór úr­skeiðis en þeir voru yfir í hálf­leik en frábært að koma sterkir inn í síðari hálf­leik og skora þrjú mörk.“

Fram­undan er tveggja vikna pása á deildinni sem Emil segir kær­komna.

„Bara kær­kominn sigur. Erum að fara inn í bara rosa­lega góða pásu sem bara allir leik­menn í deildinni eru að fá núna og frábært vega­nesti þangað til að fríið kemur aftur.“

Besta deild karla Stjarnan

