„Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“

Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, prísaði sig sælan að refsa ekki Óskari Borgþórssyni fyrir að koma of seint á æfingu liðsins þegar liðið burstaði Val á Hlíðarenda í kvöld.
„Við vorum með hátt orkustig og sýndum mátt okkar allan leikinn. Ég held að þetta sé líklega okkar besti leikur í sumar, Það er ánægjulegt að sjá liðið vera að halda uppi gæðunum í heilan leik,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings.
„Óskar kom of seint á æfingu í gær en það er eins gott að ég tók hann ekki út úr byrjunarliðinu. Óskar lærir bara af þessu og það má með sanni segja að hann hafi bætt upp fyrir mistökin,“ sagði Sölvi Geir um lærisveinn sinni.
„Það er mikil samkeppni um stöður í þessu liði og það heldur mönnum á tánum. Við erum á flottum stað með liðið en við verðum passa okkur að fljúga ekki of hátt og halda áfram að leggja inn vinnuna sem þarf til þess að viðhalda þessari flottu spilamennsku,“ sagði hann.