Gerði sínu gamla liði mikinn grikk

Leiknir Reykjavík átti ekki í teljandi vandræðum með HK þegar að liðin mættust á Leiknisvelli í Lengjudeild karla í fótbolta í dag. Lokatölur 4-1 sigur Leiknismanna.
Yfirburðir Leiknis miklir en leikar stóðu 3-0 þeim í vil þegar að fyrri hálfleikur rann sitt skeið. Það að þjálfari liðsins, Brynjar Björn Gunnarsson, sem eitt sinn var þjálfari HK, hafi látið reka sig úr boðvanginum með rautt spjald hafði síðan ekki teljandi áhrif á heimamenn komandi inn í seinni hálfleikinn.
Shkelzen Veseli bætti við fjórða marki Leiknis á 60.mínútu áður en að Dominik Radic klóraði í bakkann fyrir HK-inga en nær komust gestirnir ekki.
Lokatölur 4-1 sigur Leiknis sem lyftir sér þar með upp úr fallsæti og er með níu stig í 7.sæti. HK er áfram í þriðja sæti með tólf stig en mistókst að jafna topplið Fylkis að stigum.
Fylkir og Afturelding mætast í Mosfellsbæ í kvöld.