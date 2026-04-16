Eiður Smári með eldræðu um Chelsea: „Ég hefði ekki sofið í fjóra daga“

Eiður Smári Guðjohnsen var harðorður þegar hann var í hlutverki sérfræðings á miðlum ensku úrvalsdeildarinnar þegar gerður var upp leikur Chelsea og Manchester City um síðustu helgi.
Chelsea steinlá 3-0 á heimavelli og mistókst að nálgast Liverpool í baráttunni um fimmta og síðasta sætið í Meistaradeildinni. Liðið hefur ekki litið sannfærandi út síðustu vikur.
Eiður Smári var spurður út í gengið hjá Chelsea og í hvaða stöðu liðið væri eftir þennan skell á móti City.
„Hversu mikinn tíma höfum við? Það er sennilega erfiðasta spurningin sem hægt er að spyrja. Hvert eru þeir að fara? Hver er uppbyggingin? Hver er framtíðarsýnin? Seinni hálfleikur. Ég held ég hafi aldrei séð Chelsea-lið verða jafnmikið undir í líkamlega hluta leiksins,“ sagði Eiður Smári en hélt áfram:
„Mér fannst ég vera að horfa á venjulega menn spila á móti leikmönnum með hæfileika. Til hvers líta þeir upp til að fá innblástur? Fer einhver inn í búningsklefann, tekur einhvern kverkataki, ef svo má að orði komast? Eiga þeir samskipti í þeim tilgangi að lyfta hvor öðrum upp, hækka getustig hvers annars? Gera kröfur hver til annars,“ sagði Eiður.
„Ég hef ekki á tilfinningunni að það sé einhver Chelsea-leikmaður sem fer inn í búningsklefann eftir svona leik og er gjörsamlega niðurbrotinn? Ef við, á mínum dögum í þessu félagi, ef þú hefðir séð búningsklefann okkar eftir 3-0 tap á heimavelli. Ég hefði ekki sofið í fjóra daga,“ sagði Eiður.
„Ég hef bara enga tilfinningu eða skynjun fyrir því, er einhver sem elskar þetta félag í raun og veru? Eru þeir með leiðtoga í búningsklefanum sem segir: Áttið þið ykkur á því fyrir hvaða félag þið eruð að spila?“ sagði Eiður eins og sjá má hér fyrir neðan.