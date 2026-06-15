Íslenski boltinn

Unnusta leik­manns fyrir að­kasti í verslun eftir leik í Ár­bæ

Sindri Sverrisson skrifar
Tristan Freyr Ingólfsson virtist vilja svara stuðningsmönnum Fylkis þegar hann fagnaði marki sínu undir lok fyrri hálfleiks.
Tristan Freyr Ingólfsson virtist vilja svara stuðningsmönnum Fylkis þegar hann fagnaði marki sínu undir lok fyrri hálfleiks. Skjáskot/RÚV

Grótta hefur sent frá sér yfirlýsingu og farið fram á að hegðun stuðningsmanna Fylkis verði tekin til skoðunar, eftir leik liðanna í 8-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta á laugardaginn.

Í yfirlýsingu Gróttumanna segir að umgjörð leiksins hafi verið til fyrirmyndar af hálfu Fylkis en að hegðun hóps stuðningsmanna hafi hins vegar verið til skammar.

„Meðan á leiknum stóð veittist hópur stuðningsmanna Fylkis ítrekað að leikmanni Gróttu og aðstandendum hans með grófum og óviðurkvæmilegum ummælum og athugasemdum. Umræddur hópur stuðningsmanna hafði m.a. í frammi kynferðislegar athugasemdir sem tengdust fjölskyldumeðlimum leikmannsins. Auk þess varð unnusta leikmannsins fyrir aðkasti stuðningsmanna á meðan á leik stóð og aftur í verslun í nágrenninu löngu eftir að leiknum var lokið,“ segir í yfirlýsingu Gróttu.

Ókvæðisorðin úr stúkunni virðast að einhverju leyti hafa beinst að Tristan Frey Ingólfssyni sem kom Gróttu yfir í lok fyrri hálfleiks því hann fagnaði svo markinu beint fyrir framan hóp stuðningsmanna Fylkis.

Tristan Freyr er að koma til baka eftir fjögurra ára meiðslamartröð og hefur heldur betur komið sterkur inn hjá Gróttu. Þetta var hans fjórða mark í bikarnum í sumar.

Leikurinn var í beinni útsendingu RÚV, í lýsingu Harðar Magnússonar, og ljóst að honum var misboðið yfir hegðun stuðningsmannanna.

„Ég veit ekki alveg með að vera með svona lúður... nota ljót orð og annað. Ég held að Fylkismenn ættu að gera eitthvað í þessu. Það er eitt að nota svona til að hvetja sína menn, en menn verða nú að hafa einhverja háttvísi,“ sagði Hörður en samkvæmt yfirlýsingu Gróttu var þá óhróðurinn rétt að byrja og náði eins og fyrr segir inn í verslun í nágrenninu eftir leik.

Vænta þess að málið verði tekið til skoðunar

„Slíkar árásir eins og leikmaður Gróttu og fjölskylda hans urðu fyrir á leiknum í gær eiga ekkert erindi í íslenskri knattspyrnu. Stjórn knattspyrnudeildar Gróttu fordæmir hegðun og framkomu þessa hóps stuðningsmanna Fylkis og væntir þess að málið verði tekið til skoðunar,“ segir í yfirlýsingu Gróttu.

Fylkir vann leikinn 4-2 og komst þar með í undanúrslit keppninnar þar sem liðið tekur á móti Aftureldingu í öðrum Lengjudeildarslag. Breiðablik og Víkingur mætast í hinum undanúrslitaleiknum.

Grótta Fylkir Mjólkurbikar karla

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