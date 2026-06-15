Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Sindri Sverrisson skrifar 15. júní 2026 09:26 Tristan Freyr Ingólfsson virtist vilja svara stuðningsmönnum Fylkis þegar hann fagnaði marki sínu undir lok fyrri hálfleiks. Skjáskot/RÚV Grótta hefur sent frá sér yfirlýsingu og farið fram á að hegðun stuðningsmanna Fylkis verði tekin til skoðunar, eftir leik liðanna í 8-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta á laugardaginn. Í yfirlýsingu Gróttumanna segir að umgjörð leiksins hafi verið til fyrirmyndar af hálfu Fylkis en að hegðun hóps stuðningsmanna hafi hins vegar verið til skammar. „Meðan á leiknum stóð veittist hópur stuðningsmanna Fylkis ítrekað að leikmanni Gróttu og aðstandendum hans með grófum og óviðurkvæmilegum ummælum og athugasemdum. Umræddur hópur stuðningsmanna hafði m.a. í frammi kynferðislegar athugasemdir sem tengdust fjölskyldumeðlimum leikmannsins. Auk þess varð unnusta leikmannsins fyrir aðkasti stuðningsmanna á meðan á leik stóð og aftur í verslun í nágrenninu löngu eftir að leiknum var lokið,“ segir í yfirlýsingu Gróttu. Ókvæðisorðin úr stúkunni virðast að einhverju leyti hafa beinst að Tristan Frey Ingólfssyni sem kom Gróttu yfir í lok fyrri hálfleiks því hann fagnaði svo markinu beint fyrir framan hóp stuðningsmanna Fylkis. Tristan Freyr er að koma til baka eftir fjögurra ára meiðslamartröð og hefur heldur betur komið sterkur inn hjá Gróttu. Þetta var hans fjórða mark í bikarnum í sumar. Leikurinn var í beinni útsendingu RÚV, í lýsingu Harðar Magnússonar, og ljóst að honum var misboðið yfir hegðun stuðningsmannanna. „Ég veit ekki alveg með að vera með svona lúður... nota ljót orð og annað. Ég held að Fylkismenn ættu að gera eitthvað í þessu. Það er eitt að nota svona til að hvetja sína menn, en menn verða nú að hafa einhverja háttvísi,“ sagði Hörður en samkvæmt yfirlýsingu Gróttu var þá óhróðurinn rétt að byrja og náði eins og fyrr segir inn í verslun í nágrenninu eftir leik. Vænta þess að málið verði tekið til skoðunar „Slíkar árásir eins og leikmaður Gróttu og fjölskylda hans urðu fyrir á leiknum í gær eiga ekkert erindi í íslenskri knattspyrnu. Stjórn knattspyrnudeildar Gróttu fordæmir hegðun og framkomu þessa hóps stuðningsmanna Fylkis og væntir þess að málið verði tekið til skoðunar,“ segir í yfirlýsingu Gróttu. Fylkir vann leikinn 4-2 og komst þar með í undanúrslit keppninnar þar sem liðið tekur á móti Aftureldingu í öðrum Lengjudeildarslag. Breiðablik og Víkingur mætast í hinum undanúrslitaleiknum. Grótta Fylkir Mjólkurbikar karla Mest lesið Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Íslenski boltinn Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Fótbolti Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Fótbolti „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Fótbolti „Það sem hræðir mann er það sem er mest þess virði að gera“ Sport Sýning Svía og Diallo hetja Fílanna Fótbolti „Með mikið samviskubit gagnvart eiginkonu minni og dóttur“ Fótbolti Ísak Bergmann trúlofaður Fótbolti Féll á lyfjaprófi við að reyna að verða ólétt Sport Fleiri fréttir Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ „Smá þolinmæði sem þarf“ „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu Á sársaukafullar minningar af HM Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Jökull rekinn frá Stjörnunni Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Aron Einar heim í Þorpið? Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Sjá meira