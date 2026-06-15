Fótbolti

Rekinn eftir einn leik á HM

Sindri Sverrisson skrifar
Sabri Lamouchi fékk ekki langan tíma í starfi hjá Túnis.
Sabri Lamouchi fékk ekki langan tíma í starfi hjá Túnis. Getty/Marco Steinbrenner

Knattspyrnusamband Túnis hefur ákveðið að reka Sabri Lamouchi úr starfi landsliðsþjálfara, eftir aðeins einn leik á HM, en liðið steinlá gegn Svíþjóð í nótt, 5-1.

Hinn 54 ára Lamouchi hefur aðeins náð að stýra Túnis í fimm leikjum, síðan hann tók við liðinu fyrir fimm mánuðum, og aðeins einn þeirra hefur unnist.

Samkvæmt erlendum miðlum á borð við The Athletic og ESPN hefur þegar verið tekin ákvörðun um að reka Lamouchi og það verður því annar þjálfari sem stýrir Túnis þegar liðið mætir Japan eftir sex daga, og gegn Hollandi 26. júní.

Lamouchi tók við starfinu í janúar af Sami Trabelsi sem var rekinn eftir að Túnis féll úr leik í 16-liða úrslitum á Afríkumótinu.

Eini sigur Túnis undir stjórn Lamouchi kom gegn Haítí í vináttulandsleik í Kanada í mars, 1-0, en liðið steinlá gegn Belgíu í vináttulandsleik fyrir HM, 5-0.

Það er sjaldgæft að þjálfarar séu reknir á miðju heimsmeistaramóti en það hefur þó gerst áður og til að mynda hjá Túnis árið 1998, á HM í Frakklandi.

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