Rekinn eftir einn leik á HM Sindri Sverrisson skrifar 15. júní 2026 15:02 Sabri Lamouchi fékk ekki langan tíma í starfi hjá Túnis. Getty/Marco Steinbrenner Knattspyrnusamband Túnis hefur ákveðið að reka Sabri Lamouchi úr starfi landsliðsþjálfara, eftir aðeins einn leik á HM, en liðið steinlá gegn Svíþjóð í nótt, 5-1. Hinn 54 ára Lamouchi hefur aðeins náð að stýra Túnis í fimm leikjum, síðan hann tók við liðinu fyrir fimm mánuðum, og aðeins einn þeirra hefur unnist. Samkvæmt erlendum miðlum á borð við The Athletic og ESPN hefur þegar verið tekin ákvörðun um að reka Lamouchi og það verður því annar þjálfari sem stýrir Túnis þegar liðið mætir Japan eftir sex daga, og gegn Hollandi 26. júní. Lamouchi tók við starfinu í janúar af Sami Trabelsi sem var rekinn eftir að Túnis féll úr leik í 16-liða úrslitum á Afríkumótinu. Eini sigur Túnis undir stjórn Lamouchi kom gegn Haítí í vináttulandsleik í Kanada í mars, 1-0, en liðið steinlá gegn Belgíu í vináttulandsleik fyrir HM, 5-0. Það er sjaldgæft að þjálfarar séu reknir á miðju heimsmeistaramóti en það hefur þó gerst áður og til að mynda hjá Túnis árið 1998, á HM í Frakklandi. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Íslenski boltinn Svona mun nýja Þjóðarhöllin líta út Sport Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Fótbolti Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Fótbolti Hermaðurinn Haukur í Stólana Körfubolti Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Íslenski boltinn „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Fótbolti Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Íslenski boltinn Gunnlaugur æfði óvænt með DeChambeau og Reed Golf Fleiri fréttir Elta Manchester United allt næsta tímabil Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Amorim tekur við AC Milan Maður dagsins á HM: Bauðst að spila fyrir hitt liðið og á mág í landsliðinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Landsliðsfyrirliðinn á leið í safaríferð til Tansaníu „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Sýning Svía og Diallo hetja Fílanna „Ég ætla að halda mig til hlés“ Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Tryggði Japan jafntefli með því að skalla boltann af höfði liðsfélaga og inn „Með mikið samviskubit gagnvart eiginkonu minni og dóttur“ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu „Smá þolinmæði sem þarf“ Real Madrid keypti Cucurella af Chelsea Þjóðverjar busuðu fámennustu þjóð í sögu HM með rassskelli Uppgjörið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar Japanir mættir til að vinna heimsmeistaramótið, ekki til að skemmta sér Leikmenn Portúgal bera Diogo Jota-armbönd á HM Uppgjör: Þór-ÍBV 1-4 | Eyjamenn með annan stórsigurinn í röð Ísak Bergmann trúlofaður Potter spurður hvort það hafi hjálpað að vera ekki danskur Vilja sjá betri frammistöðu frá Breiðablik Fær laun greidd en fær ekki að dæma Maður dagsins: Innflytjandi sem fór snemma til Bayern Mörkin úr Bestu deildinni Sjá meira