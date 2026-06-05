Andoni Iraola skrifaði í gær undir tveggja ára samning sem aðalþjálfari Liverpool og fyrrverandi miðjumaður Liverpool telur að Liverpool-liðið verði í mun betri stöðu á næsta tímabili en það var undir stjórn Arne Slot.
Liverpool tók þá ákvörðun á laugardag að láta Arne Slot fara og hefur brugðist skjótt við til að tryggja sér eftirmann hans. Iraola kemur til Anfield eftir glæsilegt tímabil þar sem hann leiddi Bournemouth í sjötta sæti ensku úrvalsdeildarinnar og tryggði félaginu Evrópusæti í fyrsta sinn í sögu þess.
En það eru nokkrar efasemdir um skort hans á reynslu af „stóru félagi“ og Evrópukeppni.
„Ég er nokkuð spenntur því eftir að hafa horft á Bournemouth spila er engin ástæða til að ætla að hann muni ekki reyna að spila á sama hátt – með því að vera hugrakkur og framsækinn og reyna að pressa lið með mikilli orku og spila sóknarknattspyrnu,“ sagði Danny Murphy.
✨ pic.twitter.com/L308Tc686S— Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026
✨ pic.twitter.com/L308Tc686S
„Þegar stuðningsmenn verða fyrir vonbrigðum með knattspyrnustjórann og leikstíl hans – og byrja svo að snúast gegn honum – ertu aðeins að fresta hinu óumflýjanlega. Ég trúi því að Liverpool sé betur statt núna og það er ekki allt Slot að þakka,“ sagði Murphy.
„Að ráða Iraola var besti kosturinn því stuðningsmennirnir fara inn í nýtt tímabil með von og spennu, frekar en ótta. Þú vilt ekki byrja tímabilið þar sem leikmennirnir finna fyrir kvíða frá upphafi og þetta var besta leiðin fyrir Liverpool til að gera þetta,“ sagði Murphy.
Knattspyrnustjórar hafa oft átt í erfiðleikum með að taka skrefið upp á við í ensku úrvalsdeildinni í fortíðinni, en nýjasta dæmið er þegar Thomas Frank fór til Tottenham frá Brentford.
„Ég hef nokkra fyrirvara því hann hefur aldrei stýrt félagi af þessari stærðargráðu áður og hann verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans, þegar þú stýrir Liverpool,“ bætti Murphy við, sem er sérfræðingur í Match of the Day og dálkahöfundur hjá BBC Sport.
„Jafnvel sem leikmaður breytist það á einni nóttu því þetta er eitt stærsta félag í heimi og allt sem þú gerir verður rýnt og rætt, bæði innanlands og á heimsvísu,“ sagði Murphy.
„Eini fyrirvarinn er hvort hann muni geta spilað hápressuknattspyrnu á nokkurra daga fresti því það mun krefjast ákveðins líkamlegs ástands. Þetta er eitthvað sem við sáum með liðum Jurgen Klopp með spretthörðum bakvörðum, kraftmikilli miðju og vinnusemi sóknarmannanna,“ sagði Murphy.
„Það er erfitt að sjá hvernig hann á að skapa það með því sem hann hefur núna svo sumarglugginn er gríðarlega mikilvægur fyrir Liverpool í því tilliti. Núverandi leikmannahópur skortir kraft og snerpu og er ekki fullur af frábærum leikmönnum án bolta,“ sagði Murphy.
A message to our supporters from the new Reds head coach ❤️ pic.twitter.com/n1eOrKm5YZ— Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026
A message to our supporters from the new Reds head coach ❤️ pic.twitter.com/n1eOrKm5YZ