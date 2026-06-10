Enski boltinn

Keane og Fernandes grafa stríðs­öxina

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Fyrirliðinn og fyrrum fyrirliðinn áttu gott spjall. 
Fyrirliðinn og fyrrum fyrirliðinn áttu gott spjall.  getty

Roy Keane og Bruno Fernandes, fyrrverandi og núverandi fyrirliði Manchester United, hafa náð sáttum. Þeir rifust opinberlega í vor, Keane kallaði Fernandes sjálfelskan en Portúgalinn sagði hann ljúga.

Keane starfar sem sparkspekingur hjá Sky Sports og eftir leik Manchester United gegn Nottingham Forest í síðasta mánuði var hann hugarfar fyrirliðans Fernandes.

Þá vildi Keane meina að Fernandes setti sjálfan sig og stoðsendingametið (sem hann jafnaði í þessum leik og átti eftir að slá í næsta leik) í fyrsta sæti en árangur liðsins í annað sæti.

Fernandes svaraði fyrir sig og sagði málið byggt á misskilningi. Keane hefði misskilið svör hans í viðtali eftir leik og farið með rangt mál í kjölfarið.

„Það voru líklega augnablik í dag þar sem ég hefði átt að senda í stað þess að skjóta,“ er það sem Fernandes sagði.

Keane heyrði þetta öfugt og hélt að Fernandes hefði bara viljað senda, til að slá stoðsendingametið, en ekki skjóta boltanum.

Nú hafa þeir Keane og Fernandes grafið stríðsöxina. Keane sagði í hlaðvarpinu Stick to Football að þeir hefðu átt „gott og þroskað spjall“.

„Eftir viðbrögðin um það sem við sögðum í hlaðvarpinu fyrir nokkrum vikum hafði hann samband við mig og vildi spjalla. Ég hringdi í hann og við áttum gott spjall,“ sagði Keane.

„Það var ánægjulegt því þegar við gerum hlaðvörp eða erum með leiki, þá hugsar maður stundum að maður segi eitthvað og komi einhverju á framfæri sem skilar sér ekki rétt og fólk fer í uppnám. Hann sagðist vilja tala við mig. Við áttum gott og þroskað samtal.

Ég set ákveðin mörk gagnvart leikmönnum. Ég vil ekki vera að tala við leikmenn eða umboðsmenn þeirra á nokkurra vikna fresti, ég vil ekki fara þá leið, en af og til gæti leikmaður haft samband, og ég tel að það hafi verið mikilvægt að ég talaði við hann.

Það hefur verið mikið í gangi og mikið fjallað um málið. Hann er augljóslega stór leikmaður fyrir United, ég er fyrrverandi leikmaður United. Þessi samskipti og að eiga almennilegt samtal, ég naut þess virkilega. Vonandi gerði hann það líka. Gott spjall um allt milli himins og jarðar og mér leið betur á eftir,“ sagði Keane einnig.

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