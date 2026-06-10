Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. júní 2026 11:31 Fyrirliðinn og fyrrum fyrirliðinn áttu gott spjall. getty Roy Keane og Bruno Fernandes, fyrrverandi og núverandi fyrirliði Manchester United, hafa náð sáttum. Þeir rifust opinberlega í vor, Keane kallaði Fernandes sjálfelskan en Portúgalinn sagði hann ljúga. Keane starfar sem sparkspekingur hjá Sky Sports og eftir leik Manchester United gegn Nottingham Forest í síðasta mánuði var hann hugarfar fyrirliðans Fernandes. Þá vildi Keane meina að Fernandes setti sjálfan sig og stoðsendingametið (sem hann jafnaði í þessum leik og átti eftir að slá í næsta leik) í fyrsta sæti en árangur liðsins í annað sæti. Fernandes svaraði fyrir sig og sagði málið byggt á misskilningi. Keane hefði misskilið svör hans í viðtali eftir leik og farið með rangt mál í kjölfarið. „Það voru líklega augnablik í dag þar sem ég hefði átt að senda í stað þess að skjóta,“ er það sem Fernandes sagði. Keane heyrði þetta öfugt og hélt að Fernandes hefði bara viljað senda, til að slá stoðsendingametið, en ekki skjóta boltanum. Nú hafa þeir Keane og Fernandes grafið stríðsöxina. Keane sagði í hlaðvarpinu Stick to Football að þeir hefðu átt „gott og þroskað spjall“. „Eftir viðbrögðin um það sem við sögðum í hlaðvarpinu fyrir nokkrum vikum hafði hann samband við mig og vildi spjalla. Ég hringdi í hann og við áttum gott spjall,“ sagði Keane. „Það var ánægjulegt því þegar við gerum hlaðvörp eða erum með leiki, þá hugsar maður stundum að maður segi eitthvað og komi einhverju á framfæri sem skilar sér ekki rétt og fólk fer í uppnám. Hann sagðist vilja tala við mig. Við áttum gott og þroskað samtal. Ég set ákveðin mörk gagnvart leikmönnum. Ég vil ekki vera að tala við leikmenn eða umboðsmenn þeirra á nokkurra vikna fresti, ég vil ekki fara þá leið, en af og til gæti leikmaður haft samband, og ég tel að það hafi verið mikilvægt að ég talaði við hann. Það hefur verið mikið í gangi og mikið fjallað um málið. Hann er augljóslega stór leikmaður fyrir United, ég er fyrrverandi leikmaður United. Þessi samskipti og að eiga almennilegt samtal, ég naut þess virkilega. Vonandi gerði hann það líka. Gott spjall um allt milli himins og jarðar og mér leið betur á eftir,“ sagði Keane einnig. Manchester United Enski boltinn Mest lesið Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Fótbolti HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Fótbolti Stoltir foreldrar: Gunnlaugur „manifestaði“ birtu eftir erfitt vor Golf Risa afrek Gunnlaugs og samanburður við þá bestu áhugaverður Golf Endurfundir Messi og Guðjohnsen Fótbolti Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Fótbolti Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Fótbolti HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn Fótbolti Komst á US Open-mótið með son Tiger Woods sem kylfusvein Golf Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Fótbolti Fleiri fréttir Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega „Ég verð að spila“ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Þrír Arsenal-leikmenn tilnefndir sem leikmaður ársins „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Stóru liðin á eftir Kroupi Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Keegan með fjórða stigs krabbamein Sjá meira