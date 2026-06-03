Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. júní 2026 10:03 Andoni Iraola sést hér eftir síðasta leik sinn sem stjóri Bournemouth en nú færir hann sig norður til Liverpool. Getty/Robin Jones Spánverjinn Andoni Iraola er tekinn við Liverpool-liðinu af Arne Slot. Iraola hefur gert tveggja ára samkomulag við félagið. Iraola þekkir vel til íþróttastjórans Richard Hughes og var alltaf sagður sjálfur hafa mikinn áhuga á því að taka við liðinu. Stuðningsmenn Liverpool geta nú farið að ímynda sér hvernig liðið muni spila undir hans stjórn. 🚨 Andoni Iraola to sign a two year deal until June 2028 at Liverpool, already involved in transfer plans and strategy.Iraola asked for a two year deal as he always did at Bournemouth. 🔴🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/jsoJNRSwJb— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026 Að baki er mikið vonbrigðatímabil þar sem ekki aðeins slakur árangur olli vonbrigðum heldur einnig og ekki síður spilamennskan sjálf var að gera út af við hörðustu stuðningsmenn félagsins. Óáhugaverður leikstíll Ein af lykilástæðunum fyrir því að Liverpool lét Slot fara var leikstíll hans en hann var svo óáhugaverður að það var púað á hann og liðið á Anfield á þessu tímabili. Hughes sá af eigin raun hversu eitrað andrúmsloftið var á heimavelli þegar hann mætti á 1-1 jafnteflisleik Liverpool gegn Chelsea í maí. Ákefðin inni á vellinum var ekkert í líkingu við það sem stuðningsmenn voru vanir. Þessi máttlausi og þunglyndi fótbolti var að æra nær alla stuðningsmenn, meira að segja goðsagnirnar. Ekki litið út eins og Liverpool „Síðustu tíu leiki síðasta tímabils, og meirihluta þessa tímabils, höfum við ekki litið út eins og Liverpool. Leikstíllinn hefur á köflum verið erfiður áhorfs,“ sagði Steven Gerrard við TNT Sports. „Ég held að leikstíll hans [Iraola] myndi henta Liverpool,“ bætti hann við. 🚨 Liverpool reach verbal agreement with Andoni Iraola to become head coach. Set to sign 2yr contract (same as #AFCB deals) & wants Pablo de la Torre, Tommy Elphick, Shaun Cooper, Tom Webber on staff. #LFC plan to present 43yo by end of week @TheAthleticFC https://t.co/uYB8DBzOWR— David Ornstein (@David_Ornstein) June 2, 2026 Liverpool þarf einhvern sem stjórnar liðinu til að spila af krafti til að koma gleðinni aftur á Anfield. Hápressa og hraður leikur Leikstíll Iraola byggist á hárri pressu og hröðum og beinskeyttum leik. Árið 2023 sagði Iraola við The Sunday Times að hann kysi „óreiðu fram yfir skipulag“ og elskaði „gegenpressing“ sem er eitthvað sem stuðningsmenn Liverpool elskuðu við Jürgen Klopp. „Þetta er spurning um hversu mikla áhættu þú vilt taka með boltann. Ég segi leikmönnum að þegar þið endurheimtið hann, þá á fyrsta sýn ykkar ekki einu sinni að vera á níuna, heldur á markvörðinn. Geturðu skorað?“ sagði Iraola. Andoni Iraola is in talks with Liverpool. So what could he bring as head coach?■ Front-foot tactics & high press■ Demanding with players - but inspires trust■ Intense but charming with referees■ Bond with Hughes & happy to ‘stick to coaching’■ No media rants📝… pic.twitter.com/nqE8BphKUu— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 2, 2026 Spurningin er ekki aðeins hvort Iraola geti innleitt þennan stíl hjá Liverpool heldur hvort það sé hægt að gera það á nokkurra daga fresti, með áskorunum sem Evrópukeppnin kemur með. Fær ekki lengur heila viku fyrir leiki Þeir sem þekkja vel til Iraola segja hann vera nákvæman með rútínu, svo það verður áhugavert að sjá hvernig hlutirnir breytast þegar hann hefur ekki lengur heila viku til að undirbúa sig fyrir leik. Undir lok valdatíðar Slot var sameiginleg tilfinning um gremju, sérstaklega meðal efnilegra leikmanna úr akademíunni sem fannst þeir hafa verið sniðgengnir. Liverpool er hvatt áfram af hæfni Iraola hjá Bournemouth til að ná því besta úr nýjum leikmönnum og ungum leikmönnum, en Alex Scott, Rayan, Junior Kroupi og Adrian Truffert voru teknir inn í Bournemouth-liðið undir hans stjórn. Vill stjórna sjálfur öllum æfingum Undir stjórn Slot var sú skoðun ríkjandi að Liverpool hefði of marga frídaga, kvörtun sem félagið taldi ósanngjarna. Einnig voru spurningar spurðar um árangur æfinga vegna slakrar frammistöðu. Undir stjórn Iraola verða æfingar vissulega ákafar. „Andoni hefur gaman af því að stjórna öllum æfingunum og vera í miðju öllu í stað þess að láta aðra um það,“ sagði heimildarmaður BBC frá Bournemouth. „Hann var alltaf á æfingasvæðinu á undan mér og fór á eftir mér, og mér finnst eins og ég sé hér allan tímann!“ Þrátt fyrir að heimildarmenn innan félagsins haldi því fram að óánægja stuðningsmanna hafi ekki verið stór þáttur í ákvörðuninni um að láta Slot fara hafði hann að lokum misst stóran hluta stuðningsmannahópsins. Konan og börnin flytja með honum Ólíkt Slot, en fjölskylda hans var áfram í Hollandi, er búist við að eiginkona Iraola og tvö börn flytji norður með honum. Þessir hlutir skipta kannski ekki máli fyrir jakkafataklæddu mennina, en þeir munu skipta stuðningsmenn máli. Fyrir Hughes, en samningur hans rennur út næsta sumar, gæti ráðning Iraola skilgreint starfstíma hans hjá Liverpool. Það tók Spánverjann fram í lok október að leiða Bournemouth til sigurs í ensku úrvalsdeildinni á sínu fyrsta tímabili. Á Anfield verður pressan á frá upphafi. „Fyrstu sjö eða átta leikirnir gengu ekki samkvæmt áætlun en um leið og hann kom liðinu í gang var það ótrúlegt,“ sagði heimildarmaður BBC frá Bournemouth. „Auðvitað er Bournemouth ekkert í líkingu við umfang verkefnisins hjá Liverpool en Andoni er svo drifinn áfram og þess vegna er hann svo farsæll og þess vegna held ég að þetta muni allt ganga upp á Anfield.“ Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Ný rangstöðutækni á HM Fótbolti Leyfislaus CrossFit-dómari og keppandinn hans í tveggja ára bann Sport Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Fótbolti Samkomulag náðst milli Iraola og Liverpool Fótbolti „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Íslenski boltinn John Barnes greindist með krabbamein Fótbolti Manchester United kaupir Ederson Fótbolti Norðmenn mæta með nýja útgáfu af Víkingaklappinu á HM í sumar Fótbolti Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Enski boltinn Listamaður lögsækir FIFA fyrir að mála yfir myndina sína Fótbolti Fleiri fréttir „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Stóru liðin á eftir Kroupi Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Keegan með fjórða stigs krabbamein Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Milner hættur í fótbolta Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Taka gleði sína á ný í meistararútu í London Van Dijk sendi Slot kveðju Arftaki Slot hjá Liverpool fundinn Slot rekinn frá Liverpool Tottenham bætir í vörnina Sjáðu allar bestu stoðsendingar tímabilsins í enska boltanum Vilja ráða Iraola eða Lampard Vann tvo Evróputitla sama vorið Í keppni sem þeim var vísað út úr: „Ævintýri sem átti að enda svona“ Barcelona búið að landa Gordon Ederson nálgast Manchester United Stórlið slást um Gordon Siggi Bond með besta stjörnuliðið en Ragnar hætti snemma Tottenham leitar að rót meiðslavandans Sjá meira