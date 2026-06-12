Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool

Prince Cisse, sonur fyrrum framherja Liverpool Djibril Cisse, hefur formlega skrifað undir sinn fyrsta atvinnumannasamning við Liverpool.
Hinn 17 ára gamli leikmaður hefur fengið samninginn að launum fyrir frábært 2025–26 tímabil þar sem hann festi sig í sessi sem lykilmaður í unglingastarfi félagsins.
Prince Cisse has signed his first professional contract with @LFC - congratulations, Prince 🙌🔗 https://t.co/pe4brcR8Jq pic.twitter.com/WyZHA7qUxe— The LFC Academy (@LFCAcademyX) June 11, 2026
Prince Cisse has signed his first professional contract with @LFC - congratulations, Prince 🙌🔗 https://t.co/pe4brcR8Jq pic.twitter.com/WyZHA7qUxe
Liverpool hefur staðfest að Cisse sé einn af átta efnilegum leikmönnum úr akademíunni sem hafa skrifað undir nýja samninga en ungi varnarmaðurinn var fastamaður í átján ára liðinu allt tímabilið 2025–26, spilaði 19 deildarleiki og bar fyrirliðabandið í fjögur skipti.
Á meðan faðir hans var leifturfljótur framherji sem skoraði 24 mörk í 79 leikjum fyrir Rauða herinn, er Cisse yngri að skapa sér nafn á hinum enda vallarins. Taktísk breyting á síðasta tímabili færði Prince úr framherjastöðu í miðvörð, en sú breyting hefur reynst einstaklega vel heppnuð bæði fyrir leikmanninn og akademíulið Liverpool.
“Don’t look sideways. Focus on my own game and try to improve myself.” 👊💬Get to know Prince Cisse ℹ️ pic.twitter.com/zUv15ocn1r— The LFC Academy (@LFCAcademyX) February 26, 2026
“Don’t look sideways. Focus on my own game and try to improve myself.” 👊💬Get to know Prince Cisse ℹ️ pic.twitter.com/zUv15ocn1r
Þegar Prince ræddi samanburðinn við föður sinn við opinbera vefsíðu félagsins í febrúar sagði hann: „Ég hef séð hápunktana. Það er gaman að horfa á hann spila, sjá hvernig hann var. Dálítið klikkaður leikmaður með sínar brjáluðu hárgreiðslur og allt það. Þar sem ég spila núna sem miðvörður var hann líklega framherji sem ég hefði ekki viljað spila gegn,“ sagði Prince.
„Hann virtist vera góður leikmaður. Ég var hraður en markaskorunarhæfileikinn var sennilega ekki jafn góður og hans, sem er ástæðan fyrir því að ég var færður í miðvörð. Hann var leifturfljótur en ég myndi segja að ég sé kannski aðeins fljótari,“ sagði Prince.
„Til skemmri tíma litið vonast ég bara til að halda áfram að bæta mig, verða betri, halda áfram að vera í byrjunarliði U18-liðsins og kannski spila nokkra leiki með U21-liðinu – hver veit?“ bætti Cisse við þegar hann var spurður um markmið sín á ferlinum. „Til lengri tíma litið vil ég auðvitað komast í aðalliðið. Ég vil spila fyrir Liverpool það sem eftir er ævinnar – það er það sem ég vil gera.“
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