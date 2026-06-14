Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. júní 2026 23:31 Thomas Tuchel, þá þjálfari Bayern München, fær gult spjald frá franska dómaranum Clement Turpin. Getty/Alexander Hassenstein Clement Turpin hefur verið skipaður dómari í opnunarleik Englands á HM gegn Króatíu á miðvikudaginn og enskir fjölmiðlar voru fljótir að rifja upp orð landsliðsþjálfara síns um þennan ákveðna dómara. Turpin var einu sinni kallaður „E-flokks“ dómari af þjálfaranum Thomas Tuchel. Breska rikisútvarpið segir frá. Frakkinn sýndi Tuchel, þáverandi stjóra Bayern München, tvenn gul spjöld í seinni leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar gegn Manchester City í apríl 2023 og sendi hann þar með upp í stúku. England’s World Cup opener will be refereed by Clement Turpin… the official Thomas Tuchel once labelled “Grade E” back in 2023 😳 pic.twitter.com/2BPlShWl9p— Match of the Day (@BBCMOTD) June 14, 2026 Turpin gaf fimm gul spjöld í fyrri hálfleik á Allianz Arena og beint rautt spjald á varnarmann Bayern, Dayot Upamecano, fyrir að brjóta á Erling Haaland sem aftasti maður, en rangstæðudómur frá myndbandsdómara sneri þeirri ákvörðun við. Eftir 4-1 tap Bayern samanlagt gagnrýndi Tuchel dómarann Turpin og sagði: „Tvennt stóðst ekki kröfur – völlurinn var ekki í góðu ásigkomulagi og því miður var dómarinn líka í E-flokki.“ „Ég myndi gefa honum einn af tíu. Hann var alveg hræðilegur. Það er ótrúlegt á þessu stigi. Hann flautaði á allt og ekkert. Allt var á móti okkur,“ sagði Tuchel. „Á endanum vorum við aldrei í aðstöðu til að snúa hlutunum við með þrjá menn á móti okkur. Það er staðreynd.“ Þrátt fyrir fyrri samskipti sín við Tuchel er Turpin talinn einn af bestu dómurum Evrópu en hann dæmdi úrslitaleik Evrópudeildarinnar 2021 og úrslitaleik Meistaradeildarinnar 2022. Turpin var einnig valinn til að dæma á EM 2024, þar sem hann stjórnaði 0-0 jafntefli Englands og Slóveníu. Bayern Munich boss Thomas Tuchel SLAMS 'Grade E' referee Clement Turpin after German giants' manager was sent off https://t.co/wsb2qHIpWM— Daily Mail Sport (@MailSport) April 20, 2023 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Ísak Bergmann trúlofaður Fótbolti Þjóðverjar busuðu fámennustu þjóð í sögu HM með rassskelli Fótbolti „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar Fótbolti Hulda Clara fagnaði sigrinum með því að hoppa út í vatnið Golf Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti Basile yfirgefur Stólana og semur við Álftanes Körfubolti Forseti FIFA móðgaði Ítali Fótbolti Uppgjör: Þór-ÍBV 1-4 | Eyjamenn með annan stórsigurinn í röð Fótbolti Viktor Gísli vann Meistaradeildina með Barcelona Handbolti Fleiri fréttir Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Tryggði Japan jafntefli með því að skalla boltann af höfði liðsfélaga og inn „Með mikið samviskubit gagnvart eiginkonu minni og dóttur“ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu „Smá þolinmæði sem þarf“ Real Madrid keypti Cucurella af Chelsea Þjóðverjar busuðu fámennustu þjóð í sögu HM með rassskelli Uppgjörið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar Japanir mættir til að vinna heimsmeistaramótið, ekki til að skemmta sér Leikmenn Portúgal bera Diogo Jota-armbönd á HM Uppgjör: Þór-ÍBV 1-4 | Eyjamenn með annan stórsigurinn í röð Ísak Bergmann trúlofaður Potter spurður hvort það hafi hjálpað að vera ekki danskur Vilja sjá betri frammistöðu frá Breiðablik Fær laun greidd en fær ekki að dæma Maður dagsins: Innflytjandi sem fór snemma til Bayern Mörkin úr Bestu deildinni Fyrsti sigur á heimsmeistaramóti síðan 1990 Óvæntur varnarsigur „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Amorim talinn líklegastur til að taka við AC Milan Forseti FIFA móðgaði Ítali Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Brasilía - Marokkó | Fyrsti stórleikurinn Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sjá meira