Fótbolti

Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Eng­lendinga „E-flokks-dómara“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Thomas Tuchel, þá þjálfari Bayern München, fær gult spjald frá franska dómaranum Clement Turpin.
Thomas Tuchel, þá þjálfari Bayern München, fær gult spjald frá franska dómaranum Clement Turpin. Getty/Alexander Hassenstein

Clement Turpin hefur verið skipaður dómari í opnunarleik Englands á HM gegn Króatíu á miðvikudaginn og enskir fjölmiðlar voru fljótir að rifja upp orð landsliðsþjálfara síns um þennan ákveðna dómara.

Turpin var einu sinni kallaður „E-flokks“ dómari af þjálfaranum Thomas Tuchel. Breska rikisútvarpið segir frá.

Frakkinn sýndi Tuchel, þáverandi stjóra Bayern München, tvenn gul spjöld í seinni leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar gegn Manchester City í apríl 2023 og sendi hann þar með upp í stúku.

Turpin gaf fimm gul spjöld í fyrri hálfleik á Allianz Arena og beint rautt spjald á varnarmann Bayern, Dayot Upamecano, fyrir að brjóta á Erling Haaland sem aftasti maður, en rangstæðudómur frá myndbandsdómara sneri þeirri ákvörðun við.

Eftir 4-1 tap Bayern samanlagt gagnrýndi Tuchel dómarann Turpin og sagði: „Tvennt stóðst ekki kröfur – völlurinn var ekki í góðu ásigkomulagi og því miður var dómarinn líka í E-flokki.“

„Ég myndi gefa honum einn af tíu. Hann var alveg hræðilegur. Það er ótrúlegt á þessu stigi. Hann flautaði á allt og ekkert. Allt var á móti okkur,“ sagði Tuchel.

„Á endanum vorum við aldrei í aðstöðu til að snúa hlutunum við með þrjá menn á móti okkur. Það er staðreynd.“

Þrátt fyrir fyrri samskipti sín við Tuchel er Turpin talinn einn af bestu dómurum Evrópu en hann dæmdi úrslitaleik Evrópudeildarinnar 2021 og úrslitaleik Meistaradeildarinnar 2022.

Turpin var einnig valinn til að dæma á EM 2024, þar sem hann stjórnaði 0-0 jafntefli Englands og Slóveníu.

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