Enski boltinn

Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Andoni Iraola er nýr stjóri Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. 
Andoni Iraola er nýr stjóri Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.  Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Andoni Iraola er formlega tekinn við störfum sem aðalþjálfari Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Hann kemur til félagsins frá Bournemouth og gerir tveggja ára samning. 

Ráðning Iraola hefur verið yfirvofandi síðan Arne Slot var rekinn úr starfinu um helgina. Hann var sagður fyrsti valkostur stjórnarmanna Liverpool og nú er ráðningin frágengin.

Iraola flaug frá heimahéraðinu San Sebastian á Spáni í dag og gekk frá undirskrift. Hann gerir tveggja ára samning, sem er öllu styttra en tíðkast, að eigin ósk.

Iraola hefur stýrt Bournemouth með góðum árangri síðustu þrjú tímabil og skildi við liðið í sjötta sæti á síðasta tímabili, sem skilaði sæti í Evrópudeildinni.

Talið er að stjórnarmenn Liverpool hafi hrifist af fótboltanum sem lið undir hans stjórn hafa spilað. Sá bolti er sagður líkari „þungarokksfótboltanum“ sem Mohamed Salah kallaði eftir í opinberri gagnrýni sinni á fyrrum þjálfarann Arne Slot.

Enn er óljóst hvernig þjálfarateymið í kringum Iraola mun líta út. Það ferli er í vinnslu en talið er að Liverpool vilji fá nokkra af aðstoðarmönnum Iraola hjá Bournemouth yfir til félagsins.

Liverpool varð Englandsmeistari árið 2025, á fyrsta tímabilinu undir stjórn Arne Slot. Félagið fór hins vegar í gegnum síðasta tímabil án titils.

Iraola stefnir á að bæta bikurum í skápana. Nikki Dyer - LFC/Liverpool FC via Getty Images

„Ég er mjög spenntur, mjög spenntur,“ sagði Iraola við Liverpoolfc.com.

„Augljóslega veit maður allt um Liverpool, þetta er stórt félag, risastórt félag, eitt af þeim stærstu í heimi. Ég hlakka til að finna það að innan og skilja þetta félag aðeins betur, ég hef alltaf litið á það sem sérstakt félag.

„Það þarf ekki mikið til að laðast að Liverpool. Liverpool er Liverpool.

Andrúmsloftið, stuðningsmennirnir, félagið, leikmennirnir, tækifærið fyrir mig til að þjálfa leikmenn í hæsta gæðaflokki, tækifærið til að berjast um titla. Ég held að þetta geti ekki verið meira aðlaðandi. Það er erfitt að finna það. Svo, ég er mjög spenntur fyrir því að byrja.“

Liverpool FC

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