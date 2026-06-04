Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. júní 2026 18:34 Andoni Iraola er nýr stjóri Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images Andoni Iraola er formlega tekinn við störfum sem aðalþjálfari Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Hann kemur til félagsins frá Bournemouth og gerir tveggja ára samning. Ráðning Iraola hefur verið yfirvofandi síðan Arne Slot var rekinn úr starfinu um helgina. Hann var sagður fyrsti valkostur stjórnarmanna Liverpool og nú er ráðningin frágengin. Iraola flaug frá heimahéraðinu San Sebastian á Spáni í dag og gekk frá undirskrift. Hann gerir tveggja ára samning, sem er öllu styttra en tíðkast, að eigin ósk. We can confirm Andoni Iraola has agreed a deal to become the club’s new head coach ahead of the 2026-27 season 🤝— Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026 Iraola hefur stýrt Bournemouth með góðum árangri síðustu þrjú tímabil og skildi við liðið í sjötta sæti á síðasta tímabili, sem skilaði sæti í Evrópudeildinni. Talið er að stjórnarmenn Liverpool hafi hrifist af fótboltanum sem lið undir hans stjórn hafa spilað. Sá bolti er sagður líkari „þungarokksfótboltanum“ sem Mohamed Salah kallaði eftir í opinberri gagnrýni sinni á fyrrum þjálfarann Arne Slot. Enn er óljóst hvernig þjálfarateymið í kringum Iraola mun líta út. Það ferli er í vinnslu en talið er að Liverpool vilji fá nokkra af aðstoðarmönnum Iraola hjá Bournemouth yfir til félagsins. Liverpool varð Englandsmeistari árið 2025, á fyrsta tímabilinu undir stjórn Arne Slot. Félagið fór hins vegar í gegnum síðasta tímabil án titils. Iraola stefnir á að bæta bikurum í skápana. Nikki Dyer - LFC/Liverpool FC via Getty Images „Ég er mjög spenntur, mjög spenntur,“ sagði Iraola við Liverpoolfc.com. „Augljóslega veit maður allt um Liverpool, þetta er stórt félag, risastórt félag, eitt af þeim stærstu í heimi. Ég hlakka til að finna það að innan og skilja þetta félag aðeins betur, ég hef alltaf litið á það sem sérstakt félag. „Það þarf ekki mikið til að laðast að Liverpool. Liverpool er Liverpool. Andrúmsloftið, stuðningsmennirnir, félagið, leikmennirnir, tækifærið fyrir mig til að þjálfa leikmenn í hæsta gæðaflokki, tækifærið til að berjast um titla. Ég held að þetta geti ekki verið meira aðlaðandi. Það er erfitt að finna það. Svo, ég er mjög spenntur fyrir því að byrja.“ Liverpool FC Mest lesið Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Íslenski boltinn Kane laus úr fangelsi og kemur til Íslands í haust Körfubolti Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Íslenski boltinn Felldu og afklæddu styttur af fótboltamönnum Sport Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Enski boltinn Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Enski boltinn Eftirspurnin sprengir skalann: Ódýrasti miðinn kostar hátt í milljón Körfubolti Sara Björk snýr heim í Hauka Íslenski boltinn Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri Fótbolti Er búinn að glíma við þunglyndi Fótbolti Fleiri fréttir Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola Gripinn í PSG-treyju í skrúðgöngu Arsenal Stóru liðin á eftir Kroupi Óvíst hvort Arsenal-maðurinn geti verið með á HM Keegan með fjórða stigs krabbamein Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Milner hættur í fótbolta Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Taka gleði sína á ný í meistararútu í London Van Dijk sendi Slot kveðju Arftaki Slot hjá Liverpool fundinn Slot rekinn frá Liverpool Tottenham bætir í vörnina Sjáðu allar bestu stoðsendingar tímabilsins í enska boltanum Vilja ráða Iraola eða Lampard Vann tvo Evróputitla sama vorið Í keppni sem þeim var vísað út úr: „Ævintýri sem átti að enda svona“ Sjá meira